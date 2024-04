Mandarin Oriental za přijatelnou cenu? V katarském Dauhá

Katarský hotel Mandarin Oriental nabízí kombinaci elegantního a moderního designu s katarskými prvky. A na luxusní hotely také dobrou cenu.

Působivé prostředí

Desetipatrový Mandarin Oriental Doha, který v katarské metropoli otevřel v roce 2019 jako druhý hotel řetězce v regionu po Dubaji, se nachází v městské části Msheireb Downtown. Což je projekt snažící se o čtvrť architektonicky sladěných staveb s výškou budov nepřevyšující deset podlaží.

Pro někoho by snad mohla tato ultramoderní čtvrť, která byla pečlivě naplánována, být až příliš. Je pravda, že Brasilia a Canberra, tedy uměle vystavěná hlavní města Brazílie a Austrálie, působí více organicky. Nic to nemění na tom, že Msheireb Downtown nabízí malebné a – na katarské poměry – úzké ulice, které jsou na rozdíl od většiny Dauhá přátelské k chodcům.

Design hotelu se 117 pokoji, 41 apartmá a 91 servisovanými apartmány hladce kombinuje současný západní design s tradičními katarskými prvky. Majestátnost a přepych hotelu jsou hmatatelné, jakmile vstoupíte do hotelu, doplněné efektivním a přátelským personálem, který je vždy v pohotovosti, aby hostům a návštěvníkům pomohl.

Superior

Základní pokoji, takzvaný superior pokoj o slušných 45 metrech čtverečních, se při troše štěstí dá pořídit i pod sedm tisíc korun. To je u hotelů Mandarin Oriental z globálního pohledu opravdu levné. I v pražském Mandarin Orientalu na Malé Straně začínají ceny spíše na 12 tisících za noc. Běžnější cena pokoje v katarském hotelu je spíše lehce pod 10 tisíci za noc. To nic nemění na tom, že ve světě luxusních hotelů je to téměř zadarmo.

Apartmá

Kdo by se nespokojil s obyčejným pokojem, na výběr dostane hotelová apartmá, takzvané suity. Nejdražší je dvouložnicový Royal Suite, který stojí od 330 tisíc korun za noc. Hned o kategorii níže je Bahara Suite za něco přes 80 tisíc korun za noc, který jsem navštívil já.

Apartmá Bahara nabízejí výhled na náměstí Msheireb Town Square a při 160 metrech čtverečních rozhodně nejde o nějakou „špeluňku“. Kromě prostorné koupelny s vanou pro až osm osob nabízí hned tři obývací prostory. Jeden z nich je něco jako TV pokoj, s trochou nadsázky domácí kino. Nechybí ani plně vybavená kuchyň včetně vinotéky. Ta byla bohužel prázdná.

Verdikt

V tomto opulentním hotelu, který je ideální pro obchodní cestující i turisty, čeká na hosty nezapomenutelný zážitek. Za dvoudenní luxusní zastávku – například při cestě s Qatar Airways do vzdálených krajů – stojí i při nadcházejících horkých měsících. Dá se v klidu zůstat uvnitř.