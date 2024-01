Nejlepší evropská architektura? Nádraží v Německu, galerie v Česku nebo chorvatský prasečák

Češi uspěli v klání té nejlepší evropské architektury. Odborná porota poslala projekt revitalizace ostravských jatek na galerii do užšího kola ocenění EUmies Awards.

Reklama

Evropská komise a nadace Fundació Mies van der Rohe oznámily užší výběr 40 realizací, které budou soutěžit o ocenění Evropské Unie 2024 za současnou architekturu - EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Awards.

Některá z nominovaných děl si můžete prohlédnout v následující galerii:

„Skutečně evropský rozměr dodává ostravské městské galerii PLATO nejen její mezinárodní výstavní program, ale také přeshraniční polský architekt Robert Konieczny, který je autorem vítězného soutěžního projektu a jeho realizace,“ přibližuje důležitost projekt architekt Osamu Okamura.

Realizaci, která reprezentuje Česko, si můžete prohlédnout zde:

Do 18. ročníku prestižní soutěže bylo přihlášeno 362 projektů ze 38 zemí. Realizace do přehlídky nominovali odborníci a architektonická sdružení z jednotlivých zemí. Jedním z tuzemských nominátorů byl právě i architekt Okamura.

„Jako jednoho z nominátorů za Česko mě těší nečekaně vysoké zastoupení architektonicky kvalitních veřejných staveb v letošní soutěžní přehlídce. Zajímavostí jistě také bude zapojení Adriany Krnáčové, bývalé pražské primátorky, do práce mezinárodní hodnotící poroty,“ komentoval nominace za Česko architekt Osamu Okamura.

Kromě bývalé primátorky Prahy Adriany Krnáčové zasedli v porotě oceňovaný francouzský architekt Frédéric Druot nebo norský architekt a historik architektury Martin Braathen.

Vietnamský skleněný domek fascinuje Západ. Splývá s přírodou Enjoy Odlišná kultura, klimatické podmínky, a tedy i architektura. Možná i proto má domek ve Vietnamu místo cihel sklo. Dá se v něm bydlet? Podle všeho ano. Petra Jansová Přečíst článek

Na dvoře bazén, místo traktorů motorky. Dům na Pardubicku zaujal i zahraniční odborníky Reality Je moderní a má všechno, co je potřeba k pohodlnému životu. Navíc novostavba s výhledem na Kunětickou horu skvěle zapadá do vesnického prostředí. Realizace studia Med Pavlík architekti inspirovaná tradičním hospodářským statkem zaujala i mezinárodní porotu České ceny za architekturu a dostala se i do nominace tohoto prestižního ocenění. Petra Jansová Přečíst článek