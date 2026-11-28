Pohanka nad zlato. Rusové zakázali vývoz tradiční součásti jejich jídelníčku
Ruská vláda zakázala na půl roku vývoz pohanky. Krok odůvodnila snahou stabilizovat situaci na domácím trhu s potravinami. Pohanka patří v Rusku i na Ukrajině k základním potravinám a je neodmyslitelnou součástí jídelníčku. Naposledy ruská vláda zakázala její vývoz v létě 2021.
Nynější zákaz se netýká zemí, které jsou členskými státy Euroasijské hospodářské unie (EAHU), ani humanitární pomoci poskytované cizím státům na základě vládního rozhodnutí.
Hlavní dovozcem do Ruska je Čína
Loni bylo v Rusku oseto pohankou okolo 708 tisíc hektarů, což je nejmenší plocha v moderní historii, alespoň podle statistických údajů od roku 1990, poznamenal server Meduza. Hlavním dovozcem ruské pohanky se letos stala Čína, která za necelý rok dovezla 156 tisíc tun za 56 milionů dolarů (asi 1,25 miliardy korun).
Rusko se propadá do stále hlubší demografické krize. Loni počet zemřelých převýšil počet narozených o rekordních 764 tisíc lidí, letos má být bilance ještě horší. Od začátku války proti Ukrajině činí přirozený úbytek 3,2 milionu obyvatel. Kreml přitom chtěl populační pokles zastavit. Místo toho úřady přestaly zveřejňovat demografické statistiky.
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Rusko se propadá do stále hlubší demografické krize. Loni počet zemřelých převýšil počet narozených o rekordních 764 tisíc lidí, letos má být bilance ještě horší. Od začátku války proti Ukrajině činí přirozený úbytek 3,2 milionu obyvatel. Kreml přitom chtěl populační pokles zastavit. Místo toho úřady přestaly zveřejňovat demografické statistiky.
Krátce po rozpoutání války proti Ukrajině, v březnu 2022, předsedkyně Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Valentina Matvijenková nabádala, aby lidé nepodléhali panice a neskupovali pohanku a cukr, které tehdy mizely z pultů v obavě z dopadů války a západních sankcí.
Hromadění zásob pro případ krize patří ke zvykům ruské společnosti, připomínají média. Tento jev podnítily západní sankce, které oslabily rubl a zvýšily ceny potravin. Podle tehdejších záběrů ze sociálních sítí o cukr v ruských supermarketech soupeřili hlavně starší lidé.
„Moje tchyně byla včera v obchodě a nezbyl tam vůbec žádný cukr. Ani v jiných obchodech ho nesehnala. Lidi mají obavy,“ řekl v té době Reuters zedník Oleg z města Vladimir. Tehdejší nákupní horečku týkající se potravin Kreml vysvětlil emocemi.
Andrej Babiš odmítá spojovat další miliardy pro Ukrajinu s budoucím rozpočtem Evropské unie. Česko podle něj potřebuje peníze především na dálnice a nemocnice. Na summitu v Bruselu se tak dostal do názorového střetu s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který požaduje, aby se na financování Kyjeva podílela celá sedmadvacítka. Babiš zároveň žádá jasnou odpověď, kdy a jak má válka skončit.
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