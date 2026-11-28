Šneci s lanýži, knedlíčky z kapra a houbový kuba jako kroketa. Jak letos budou chutnat Vánoce v Praze?
Šneci s černými lanýži, kapří knedlíček ve vývaru z uzeného úhoře, kapr s fermentovaným pepřem a brukví nebo kroketa z houbového kuby s kotrčem. Letošní vánoční menu předních pražských restaurací ukazují, že současný fine dining a staleté české tradice k sobě mají mnohem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát.
Tak schválně. Co bylo vaším štědrovečerním rodinným jídlem? My jsme mívali šunkové rolky s bramborovým salátem (bez majonézy!) a smažené kapří podkovy. Jinde to byly vinné klobásy, rybí polévka (s mlíčím, nebo bez?) s osmaženou houskou, vepřové řízky nebo houbový kuba. Každá rodina má snad odjakživa své vánoční gastronomické tradice, na které nedá dopustit a které se často dědí z generace na generaci.
Jak hluboko do historie ale tyhle tradice vlastně sahají? A co bychom našli na štědrovečerní tabuli našich praprababiček? Překvapivě hodně z toho, co letos na svých degustačních vánočních menu servírují šéfkuchaři pražských michelinských restaurací.
Na Štědrý den na šneky! Třeba v celerové kroketě
Kdybyste se před sto lety vydali na Štědrý den na procházku Prahou, dost možná byste se v některé z tehdejších restaurací či lahůdkářství zastavili na šneky. Našli byste je na mnoha místech, jedním z nejvyhlášenějších byla například Klášterní vinárna nedaleko Národního divadla.
Šneci v české kuchyni tehdy nebyli žádnou raritou a za první republiky patřili k pražským vánočním tradicím. Jejich historie je přitom ještě mnohem delší. Patřili totiž mezi postní pokrmy a hned několik receptů na jejich přípravu najdeme už v Domácí kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové z 19. století. Ta je doporučovala podávat s kyselým křenem či vinnou omáčkou nebo je zapékat v ulitách s nádivkou ochucenou sardelkami, citronovou kůrou, česnekem, majoránkou a muškátovým květem.
V prvorepublikové kuchařce Jindřicha Vaňhy bychom pak našli hned třináct receptů na jejich přípravu, včetně hlemýždích koblih. Vyhlášenou vánoční specialitou však bývali především šneci po pražsku. Jejich ulity se plnily nádivkou z pečiva a mléka či smetany s nasekaným šnečím masem, máslem, česnekem, sardelkami, petrželkou, muškátovým oříškem a solí.
Tradici vánočních šneků v posledních letech v Praze obnovila celá řada restaurací. Jedním z podniků, kde se stali každoroční vánoční záležitostí, je například vinohradská belgická brasserie Bruxx, kde na Štědrý den připravují kolem 300 porcí téhle vánoční pochoutky.
Už dvanáct let stojí v čele jedné z největších a nejnavštěvovanějších pražských restaurací, bruselské brasserie Bruxx. Inspiraci hledá v dávno zapomenutých francouzských kuchařkách a své recepty si zapisuje do Moleskineů. Čechy učí jíst dary moře, v listopadu vaří humry a na Vánoce znovu oživil tradici šneků. Jeho slávky jsou vyhlášené po celé Praze.
„Emoce musí ven, ale pánvemi už neházím.“ Šéfkuchař Bruxxu Matoušek o talentu i chutích Čechů
Enjoy
Už dvanáct let stojí v čele jedné z největších a nejnavštěvovanějších pražských restaurací, bruselské brasserie Bruxx. Inspiraci hledá v dávno zapomenutých francouzských kuchařkách a své recepty si zapisuje do Moleskineů. Čechy učí jíst dary moře, v listopadu vaří humry a na Vánoce znovu oživil tradici šneků. Jeho slávky jsou vyhlášené po celé Praze.
„Původně to bylo ‚jenom‘ jedno z jídel na našem lístku, ale postupně se ze šneků stala vánoční tradice. U nás šneky vaříme zhruba hodinu a půl v hovězím vývaru s bylinkami a kořenovou zeleninou. Ještě horké je promícháme se studeným máslem, česnekem a solí. Poté je plníme do ulit s petrželovo-česnekovým máslem a zapékáme sedm minut při dvou stech stupních,“ popisuje šéfkuchař restaurace Bruxx Oldřich Matoušek.
„Kdybych měl jejich chuť k něčemu připodobnit, tak asi k zemině. Mají takovou zemitou chuť lesa,“ dodává.
Hned dvě varianty šneků nabízí letos o Vánocích taky legendární restaurace Kampa Park. Vedle klasických šneků po burgundsku, zapečených v ulitách s česnekovo-petrželovým máslem, můžete na Štědrý den k obědu ochutnat i jejich podstatně luxusnější verzi s lanýžovým máslem a plátky černých zimních lanýžů.
S klasickou kombinací šnečího masa a petrželového másla pracuje i šéfkuchař Maroš Jambor, který šneka zařadil hned na úvod svého vánočního degustačního menu v restauraci Zlatá Praha. Ondřej Slanina v restauraci Ginger & Fred v Tančícím domě zase šneky gratinuje s parmazánem a bylinkovým máslem a podává je s krémem z pečeného česneku.
Než se štědrovečerní stůl v českých zemích zaplnil kaprem a bramborovým salátem, patřili k Vánocům i šneci. Dnes je vnímáme jako francouzskou delikatesu nebo gastronomickou kuriozitu, ve skutečnosti ale šlo o běžnou součást vánočního jídelníčku – zejména v době, kdy se Štědrý den striktně dodržoval jako postní.
Vánoční šneci: zapomenutá česká tradice, která se vrací na talíře
Enjoy
Než se štědrovečerní stůl v českých zemích zaplnil kaprem a bramborovým salátem, patřili k Vánocům i šneci. Dnes je vnímáme jako francouzskou delikatesu nebo gastronomickou kuriozitu, ve skutečnosti ale šlo o běžnou součást vánočního jídelníčku – zejména v době, kdy se Štědrý den striktně dodržoval jako postní.
Úplně jinak se rozhodli s touhle vánoční delikatesou naložit v Café Imperial Zdeňka Pohlreicha. Ulity tu nenajdete - šneky totiž budou od Štědrého dne až do 27. prosince podávat v křupavých celerových kroketách s jablečným salátem.
Asi nejméně tradiční podobu legendárního vánočního pokrmu nabídne letos malostranská restaurace U Malířů 1543. Představte si malý nadýchaný větrníček, do jehož odpalovaného těsta se přidává strouhaný sýr Comté. Na povrchu je tenhle „větrník“ lehce křupavý, uvnitř vzdušný a jeho náplň tvoří šnečí parfait - hladký krém ze šnečího masa, konzistencí připomínající našlehanou paštiku.
Kapří gyozy i sendvič z mořského jazyka s třinácti gramy kaviáru
Podobně jako u šneků byla vánoční kuchyně našich předků mnohem vynalézavější i v případě ryb. A kapr zdaleka nebyl jedinou rybou, která se na štědrovečerní tabuli podávala. Ještě před sto padesáti lety bychom na štědrovečerních stolech zámožných českých rodin našli mnohem pestřejší výběr - jedly se štiky, líni, pstruzi, sumci nebo úhoři. Podstatně rozmanitější byly i způsoby jejich přípravy, ryby se často kombinovaly s hustými a sladkými omáčkami či sušeným ovocem.
Povidlové buchty plněné kachnou, koprovka s raviolami nebo divočák připravovaný na japonském grilu. V pražské restauraci ZEM se české recepty rozhodně neberou jako nedotknutelné dědictví. Šéfkuchař Libor Kristofčák si s nimi pohrává s překvapivou lehkostí a vedle nich nabízí autentickou japonskou kuchyni. Výsledek? Jedno z nejpříjemnějších gastronomických překvapení v centru Prahy.
Koprovka, gyoza a pařížské bohémství. V pražské ZEMi si to překvapivě sedlo
Enjoy
Povidlové buchty plněné kachnou, koprovka s raviolami nebo divočák připravovaný na japonském grilu. V pražské restauraci ZEM se české recepty rozhodně neberou jako nedotknutelné dědictví. Šéfkuchař Libor Kristofčák si s nimi pohrává s překvapivou lehkostí a vedle nich nabízí autentickou japonskou kuchyni. Výsledek? Jedno z nejpříjemnějších gastronomických překvapení v centru Prahy.
K nejoblíbenějším vánočním rybám však kapr samozřejmě patřil. Ne ale smažený! Nejpopulárnější byl totiž kapr načerno, podávaný s hutnou sladkokyselou omáčkou se sušenými švestkami, mandlemi a strouhaným perníkem. Oblíbený byl také kapr namodro, vařený ve vodě s octem či vínem.
Že kapr na vánoční tabuli nemusí mít nutně podobu smažených podkov, letos ukazuje hned několik pražských šéfkuchařů. Ondřej Slanina v restauraci Ginger & Fred v Tančícím domě ho například proměnil v kapří knedlíček, který bude servírovat ve vývaru z uzeného úhoře.
Podobně netradičně se ke kaprovi postavili i v malostranské restauraci CODA, kde z něj připravili gyozu, tedy japonský plněný knedlíček, který doprovází rybí jus a jemná našlehaná fenyklová omáčka.
Hned tři sladkovodní ryby pak zařadil do svého vánočního menu i Maroš Jambor v michelinské restauraci Zlatá Praha. Kapra tu bude podávat s fermentovaným pepřem, koprem a brukví, marinovaného candáta s ředkvičkou, jablkem a mátou a jesetera s fenyklem, karamelizovanou smetanou a kaviárem Ossetra.
Se štědrovečerní klasikou si pak pohrál i šéfkuchař Brasserie 1932 Leo Wenzel. Na Štědrý večer bude servírovat krémové rybí velouté s lehce zauzeným sivenem, libečkem a kořenovou zeleninou, místo smaženého kapra pak smaženého candáta s bramborami, drceným hráškem, petrželovou majonézou a mrkví.
Dědův uzený podhrdek, babiččiny recepty, kuře s ragú ze srdíček, fine dining i kobliha nacpaná pečenou kachnou. Bratři Jan a Marek Macháčovi vzali chutě, na kterých vyrostli v Beskydech, a přivezli je do centra Prahy. V restauraci Kamin z nich s láskou a troškou drzosti vaří jednu z nejoriginálnějších podob současné české kuchyně.
Trochu divočina, trochu street food i fine dining. Kamin nemá v Praze obdoby
Enjoy
Dědův uzený podhrdek, babiččiny recepty, kuře s ragú ze srdíček, fine dining i kobliha nacpaná pečenou kachnou. Bratři Jan a Marek Macháčovi vzali chutě, na kterých vyrostli v Beskydech, a přivezli je do centra Prahy. V restauraci Kamin z nich s láskou a troškou drzosti vaří jednu z nejoriginálnějších podob současné české kuchyně.
A na vánočních menu pražských restaurací se objeví i mořské ryby a korýši.
V Kampa Parku se je rozhodli zkombinovat s dobře známými českými surovinami. „Langustinu tu na Štědrý den budeme podávat s marinovaným celerem, zeleným jablkem a koprovým olejem, pečenou tresku pak s konfitovanou kedlubnou, pórkem a krémovou omáčkou ze smržů,“ potvrzuje šéfkuchař Kampa Parku Marek Raditsch.
Ještě větší prostor dostanou plody moře a ryby na vánočním menu Terasy U Zlaté studně. Vedle ceviche z pražmy královské s japonským kořením furikake a citrusovým ponzu tu hosté ochutnají třeba tramezzino (měkký italský sendvič) z mořského jazyka s třinácti gramy kaviáru Ossetra a okurkovou máslovou omáčkou.
Sedmero bylin, hrst jehličí, pár špendlíků a trochu sena. Lístky plané růže, mařinka vonící vanilkou a křídlatka utržená u řeky. To nejsou ingredience z hodiny lektvarů ve slavných Bradavicích, ale suroviny, které dnes potkáte na talířích špičkových českých restauracích.
Lanýže stranou. V českém fine diningu frčí seno, jehličí i plevel
Enjoy
Sedmero bylin, hrst jehličí, pár špendlíků a trochu sena. Lístky plané růže, mařinka vonící vanilkou a křídlatka utržená u řeky. To nejsou ingredience z hodiny lektvarů ve slavných Bradavicích, ale suroviny, které dnes potkáte na talířích špičkových českých restauracích.
Houbový kuba s lanýžovou espumou a foie gras
Zatímco ryby si naši předkové nemohli dovolit vždycky, kroupy, hrách, čočka a sušené houby patřily odjakživa k běžným surovinám české kuchyně. A právě z nich se připravovala řada tradičních vánočních pokrmů. Štědrý den byl ostatně v katolické tradici postním dnem a až do večera se lidé měli zdržovat konzumace masa.
Jedním z nejznámějších staročeských vánočních jídel je houbový kuba, který se připravoval z krup, sušených hub, česneku a majoránky. Typickou tmavou barvu mu původně dodával stroček trubkovitý, výrazně aromatická houba, které se v němčině říká „trumpeta smrti“. A zatímco méně majetní si museli vystačit s kroupami a houbami, bohatí si do kuby přidávali vepřové maso, švestky nebo třeba husí krev.
Kubu, neboli kroupy s lesními houbami a majoránkou letos o Vánocích servíruje třeba šéfkuchař Maroš Jambor ve Zlaté Praze. Někdejší jídlo chudých se tu v jeho podání potkává s luxusními surovinami, jako jsou české wagyu, lanýže nebo kaviár Ossetra.
S tradičním kubou si pohráli také v restauraci CODA. Připravují ho ve formě krokety s majoránkou a nakládaným kotrčem, houbou, která svým vzhledem připomíná mořskou houbu či květák.
V Café Imperial pak nabídnou na Štědrý večer houbového kubu s restovanými hříbky, lanýžovou espumou a opečeným foie gras za necelých 600 korun.
Vařil pro norského krále, Brada Pitta i Kim Kardashian. Když ale dnes dostane otázku, kam zajít v Praze na dobré české jídlo, odpověď je překvapivá: Nikam. Šéfkuchař legendárního Kampa Parku Marek Raditsch si totiž o současné gastronomii nedělá iluze. Vadí mu předražené restaurace, kuchaři bez základů i posedlost michelinskými hvězdami. Za menu za pět set eur dostanete pár soust a ještě máte být nadšení, říká bez obalu.
Marek Raditsch: Vařil jsem pro krále i hollywoodské hvězdy. K pokoře jsem se musel provařit
Enjoy
Vařil pro norského krále, Brada Pitta i Kim Kardashian. Když ale dnes dostane otázku, kam zajít v Praze na dobré české jídlo, odpověď je překvapivá: Nikam. Šéfkuchař legendárního Kampa Parku Marek Raditsch si totiž o současné gastronomii nedělá iluze. Vadí mu předražené restaurace, kuchaři bez základů i posedlost michelinskými hvězdami. Za menu za pět set eur dostanete pár soust a ještě máte být nadšení, říká bez obalu.
Kremrole s paštikou ochucenou vánočním kořením
Kdo se o Vánocích obejde bez ryb i masa, nemusí letos zdaleka zůstat jen u kuby. Některé pražské restaurace totiž sestavily kompletní vegetariánská či veganská štědrovečerní menu. A rozhodně nejde „jen“ o bezmasé alternativy klasických pokrmů.
Čistě veganskou variantu připravili například v Brasserii 1932. Podávat tu budou krémovou celerovou polévku s marinovanou kdoulí či tatarák z červené řepy s libečkovou majonézou, citronovým gelem a žitnou drobenkou. Hlavním chodem bude grilovaná hlávková kapusta s cibulovým consommé, pastiňákovým krémem, nakládanými houbami, křupavou šalotkou a černým lanýžem.
Vegetariánskou degustaci pak mají i v Kampa Parku. Její součástí budou například cannelloni z červené řepy s čerstvým kozím sýrem, brusinkovým gelem a lískovými ořechy, konfitovaná kedlubna s pórkem a velouté ze smržů nebo rizoto z italské rýže Acquerello s černým zimním lanýžem a šestatřicet měsíců zrajícím parmazánem.
Nemá rád dýni ani kukuřici a obyčejné kuřecí prso by dobrovolně nevařil. Zato nastrouhané sobí srdce nebo podivuhodnou hlízu čistec bahenní považuje za gastronomický poklad. Radek Kašpárek je v kuchařině přes dvacet let a po právu patří k nejvýraznějším osobnostem české gastro scény. Má michelinskou hvězdu a vede legendární restauraci Field i úspěšný podnik 420 na Staroměstském náměstí. S podobnou pozorností, jakou budí jeho kuchyně, se pravidelně setkává i jeho soukromí. Jen pár dní po našem setkání tomu nebylo jinak. My jsme se ale rozhodli vydat jiným směrem.
Radek Kašpárek: Byl jsem neřízená střela s obřím egem a na hraně vyhoření. Dnes jsem jiný člověk
Enjoy
Nemá rád dýni ani kukuřici a obyčejné kuřecí prso by dobrovolně nevařil. Zato nastrouhané sobí srdce nebo podivuhodnou hlízu čistec bahenní považuje za gastronomický poklad. Radek Kašpárek je v kuchařině přes dvacet let a po právu patří k nejvýraznějším osobnostem české gastro scény. Má michelinskou hvězdu a vede legendární restauraci Field i úspěšný podnik 420 na Staroměstském náměstí. S podobnou pozorností, jakou budí jeho kuchyně, se pravidelně setkává i jeho soukromí. Jen pár dní po našem setkání tomu nebylo jinak. My jsme se ale rozhodli vydat jiným směrem.
Na vánoční chutě ale nemusíte čekat až do Štědrého dne. V holešovickém Pultu Tusarova si budete moci každou adventní neděli v rámci brunche dát french toast z vánočky s tvarohem a ovocem.
České Vánoce s chutěmi Asie se pak v polovině prosince potkají i na brunchi v cukrárně Myšák ve Vodičkově ulici. Ochutnat tu budete moci třeba slanou kremroli s paštikou a vánočním kořením nebo knedlík s uzeným kuřecím masem, teplým kimchi a křupavými arašídy. Do Myšáka ve Schwarzenberském paláci na Pražském hradě zase můžete během adventu zaskočit na speciální několikachodovou večeři od Filipa Hrušovského.
Baví vás objevovat nové chutě a podniky? Sledujte Foodstream!
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.