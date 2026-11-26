Unikátní brož s vltavínem nebo Věstonická venuše. Co může astronaut Svoboda vynést do vesmíru?
Z dílen turnovských šperkařů až na Mezinárodní vesmírnou stanici. Český astronaut Aleš Svoboda by si příští rok mohl do kosmu přibalit unikátní stříbrnou brož s granáty, křišťálem a vltavínem. Šperk propojuje staletou tradici českého řemesla s moderním designem. Než se ale vydá ke hvězdám, musí ještě projít schvalováním vesmírných agentur.
České granáty, broušené sklo, křišťál i vltavín, který vznikl před miliony let po dopadu meteoritu. Materiály typické pro české šperkařství se spojily v neobvyklém projektu, jehož cílem není luxusní výloha ani módní přehlídka, ale Mezinárodní vesmírná stanice (ISS). V dílnách tradiční šperkařské společnosti Granát Turnov vzniká stříbrná brož, která patří mezi předvybrané předměty pro plánovanou kosmickou misi českého astronauta Aleše Svobody v příštím roce. Pokud projde všemi schvalovacími procesy, může se stát jedním ze symbolů české účasti ve vesmíru.
Brož má průměr sedm centimetrů a její hmotnost nesmí překročit 100 gramů. Přesto se do ní řemeslníci snaží vtěsnat pozoruhodnou přehlídku tradičních českých materiálů a šperkařských technik. Vedle českých granátů a vltavínu obsahuje perličky, lustrové ověsy, broušené i mačkané skleněné kameny, mugle, voskové perle a komponenty ručně tvarované nad kahanem. Za jejím vznikem stojí spolupráce odborníků z celého Křišťálového údolí, regionu s mimořádně silnou sklářskou a šperkařskou tradicí.
Vltavín uprostřed, česká trikolóra kolem něj
Dominantou šperku je zelený vltavín zasazený do jeho středu. Výběr tohoto kamene není náhodný. Vltavín vznikl přibližně před 15 miliony let při dopadu meteoritu, kdy se horniny působením extrémních podmínek přetavily. Právě jeho mimozemský příběh z něj podle tvůrců dělá ideální symbol pro šperk, který by se mohl vydat na oběžnou dráhu Země. Celá brož je navíc sestavena v barvách české trikolóry.
„Na začátku bylo poměrně těžké vymyslet, jak to propojit, takže designéři na tom pracovali poměrně dost dlouho. Bylo do toho zapojeno celé Křišťálové údolí, ale podařilo se,“ popsala předsedkyně představenstva Granátu Turnov Eva Stodůlková. Podle ní šperk představuje mnohem víc než jen dekorativní předmět. „Je do toho propsaná více než 700 let stará sklářská a šperkařská tradice našeho regionu, který má velmi vysokou koncentraci sklářů a šperkařů a i bižuterní výroby,“ uvedla.
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Šperk musí splnit i vesmírná pravidla
Výroba brože pro kosmickou misi má svá specifika. Šperkaři se nemohli řídit pouze estetickými požadavky, ale museli zohlednit také přísné limity na hmotnost a bezpečnost. Jednou z podmínek je maximální váha 100 gramů, další například absence běžného zapínacího mechanismu. Brož proto nebude možné připravit stejným způsobem jako klasický šperk určený k nošení.
Na výrobě pracuje také turnovský šperkař, zlatník a klenotník Marek Duffek, který má na starosti zasazování jednotlivých kamenů. „Moje zásluha je, že tam dávám ty kameny. Vsazuji je do brože, která poletí do vesmíru. Dávám tam české granáty, broušené sklo a křišťál plus ten dominantní vltavín, který bude uprostřed brože,“ popsal svou práci. Podle jeho odhadu bude dokončení šperku na přelomu listopadu a prosince vyžadovat ještě přibližně jeden až dva týdny práce.
Ani dokončená brož však automaticky nezíská letenku do vesmíru. Její zařazení mezi předměty, které Aleš Svoboda vezme na palubu ISS, musí ještě schválit mezinárodní partneři mise – Evropská kosmická agentura (ESA), americká NASA a společnost Vast. Teprve po jejich rozhodnutí bude jasné, zda se výrobek turnovských řemeslníků skutečně vydá na oběžnou dráhu.
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Do vesmíru může letět i ježek v kleci nebo Věstonická venuše
Stříbrná brož přitom není jediným předmětem, který by měl českou historii, kulturu a tradice při plánované misi připomínat. Mezi dalšími předvybranými symboly nechybějí například legendární ježek v kleci, hokejový puk, česká vlajka, vlajky všech krajů a statutárních měst, dílek stavebnice Merkur nebo replika Věstonické venuše.
Pokud brož schvalováním projde, spojí se v ní hned několik neobvyklých příběhů. Sedmisetletá tradice českého sklářství a šperkařství, materiál vzniklý při dopadu meteoritu i současná snaha dostat českého astronauta na Mezinárodní vesmírnou stanici. Zatímco v turnovských dílnách probíhají poslední práce, o její další cestě budou rozhodovat pravidla kosmické mise.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
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