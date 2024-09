Na jihu Čech se zpřístupní unikání přírodní památka

Architektonickou soutěž na obnovu dolu Orty na Českobudějovicku vyhráli architekti Vít Forman, Jan Stibral a Roman Balšán ze Stráže nad Nežárkou. Vítěze vyhlásil Jihočeský kraj.

Přírodní památka bývalého kaolinového dolu Orty by se měla otevřít do roku 2028, má to stát 50 milionů korun bez DPH. Jde o náklady na zpřístupnění podzemí, vybudování vstupního objektu, komunikací a parkoviště. Stavět by se mohlo začít v roce 2026, řekl první náměstek hejtmana pro cestovní ruch František Talíř (KDU-ČSL). Do soutěže se přihlásili architekti z Maďarska, Slovenska, Rakouska a z Jižní Koreje. V roce 2028, kdy má být hotovo, se stanou České Budějovice evropským hlavním městem kultury.

FOTOGALERIE: Jak by měl vypadat bývalý kaolinový důl Orty?

Projekt zahrnuje výstavbu provozní budovy s prostory pro správu, údržbu, prodej vstupenek a pro veřejné WC. Stavbaři tam vybudují přístupové komunikace a parkoviště. Budoucí provoz napojí na technickou infrastrukturu. Upravit musí také podzemní prostory, vybudovat turistické trasy a elektroinstalace.

Podle odborníků ze Správy jeskyní ČR je zpřístupnění důlního díla Orty veřejnosti a tím i zajištění trvalého provozu a dohledu nejlepší způsob, jak tuto památku zachovat. Důl totiž nelze zabezpečit proti nelegálním vstupům a vandalismu, které ho poškozují. „Ministerstvo životního prostředí v posledních letech investovalo nemalé prostředky do odstranění škod způsobených nelegálními návštěvníky. Poslední velké zabezpečení, které proběhlo v letech 2019 až 2020, bylo velice citlivě provedeno tak, aby bylo možné komplex zpřístupnit,“ řekl Talíř.

Na prohlídku bude chodit skupina o velikosti 20 až 25 lidí. Orty jsou také zimovištěm netopýrů, a proto budou veřejnosti přístupné pouze od dubna do října. Provozní budova bude otevřená celoročně, dodal Talíř.

Orty jsou bývalý kaolínový důl a přírodní památka v katastru obcí Borek, Hosín a Hrdějovice u Českých Budějovic. Důl tvoří velké množství chodeb různé šíře a výšky, dosahující délky téměř šesti kilometrů. Na území České republiky existují pouze dva hlubinné kaolinové doly, druhým je důl v Nevřeni v okrese Plzeň-sever, který byl již zpřístupněn veřejnosti. Chodby v Ortech vznikaly především v druhé polovině 19. století a jejich vznik inicioval Josef Hardtmuth, zakladatel firmy Koh-i-noor Hardtmuth.

