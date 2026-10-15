Musk se znovu pokouší ohromit svět. Ukáže „létající Roadster“
Tesla chce po téměř deseti letech konečně ukázat nový Roadster. Elon Musk ho poprvé slíbil už v roce 2017, mezitím se posouval jeden termín za druhým a někteří zájemci dávno ztratili trpělivost. Teď má přijít velká show na testovacím polygonu SpaceX v Texasu. A ano, ve hře jsou pořád i raketové trysky.
Elon Musk má rád velká gesta. Nový Tesla Roadster je ale zatím hlavně příběhem slibů, odkladů a čekání. O supersportu budoucnosti Musk básní už od roku 2017. Ale až teď je Tesla konečně připravená veřejnosti ukázat, co celou dobu chystala. Alespoň to tvrdí.
Prezentace nové generace Roadsteru se má uskutečnit na testovacím polygonu SpaceX v texaském McGregoru a firma ji bude vysílat živě, píše CNBC.
Auto s raketami? Musk to myslí vážně
Musk chce do Roadsteru dostat i kus techniky ze SpaceX. Vůz má podle jeho dřívějších plánů využívat zhruba deset malých plynových trysek, které by pomáhaly s akcelerací a brzděním. A podle Muska možná umožnit autu i něco, co se u běžného roadsteru opravdu nečeká: vznést se. Ano, opravdu. Čtete správně.
Elon Musk si našel nové nepřátele. Tentokrát jsou jimi indičtí miliardáři, kteří podle něj brání spuštění satelitního internetu Starlink, aby ochránili svůj lukrativní byznys. Telekomunikačnímu trhu v Indii dominují společnosti Jio a Airtel, které společně ovládají více než 80 procent trhu. Musk mluví o „zločinu proti indickému lidu“, vláda jeho obvinění odmítá. Pikantní je, že Starlink chtěl na indický trh proniknout právě ve spolupráci s oběma giganty, píše CNBC.
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Elon Musk si našel nové nepřátele. Tentokrát jsou jimi indičtí miliardáři, kteří podle něj brání spuštění satelitního internetu Starlink, aby ochránili svůj lukrativní byznys. Telekomunikačnímu trhu v Indii dominují společnosti Jio a Airtel, které společně ovládají více než 80 procent trhu. Musk mluví o „zločinu proti indickému lidu“, vláda jeho obvinění odmítá. Pikantní je, že Starlink chtěl na indický trh proniknout právě ve spolupráci s oběma giganty, píše CNBC.
CNBC připomíná, že nový Roadster má využívat technologii studených plynových trysek. Zda Tesla opravdu ukáže auto, které se odlepí od země, zatím není jasné. Právě to je ale jeden z důvodů, proč kolem jeho prezentace vzniká takový humbuk.
Tesla začala na Roadster přijímat rezervace v roce 2017. Záloha činila 50 tisíc dolarů. Od té doby firma slibovala různé termíny výroby i dodávek. Ani jeden ale nevyšel.
Nyní Tesla rezervace znovu otevřela v USA, Kanadě a Číně. Opět za 50 tisíc dolarů. Při prezentaci by měla konečně oznámit konkrétní cenu, technické parametry a také to, kdy se vůz skutečně začne vyrábět. Po devíti letech by to byl poměrně vítaný detail.
Sam Altman: Čekal jsem dost dlouho
Mezi těmi, kteří si Roadster kdysi rezervovali, byl i šéf OpenAI Sam Altman. Loni na síti X zveřejnil screen své rezervace a žádost o vrácení peněz.
„Na auto jsem se opravdu těšil. A chápu zpoždění. Ale sedm a půl roku mi připadá jako dlouhá doba,“ napsal. A peníze nakonec skutečně dostal zpět.
Elon Musk odmítl odpovědnost za omezení vojenské satelitní sítě Starshield používané Ukrajinou. Podle něj o rychlosti a využívání systému rozhoduje americká vláda, armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump. Kyjev přitom tvrdí, že omezení narušila některé vojenské mise.
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Elon Musk odmítl odpovědnost za omezení vojenské satelitní sítě Starshield používané Ukrajinou. Podle něj o rychlosti a využívání systému rozhoduje americká vláda, armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump. Kyjev přitom tvrdí, že omezení narušila některé vojenské mise.
Ani letošní termín nevyšel napoprvé
Tesla přitom plánovala předvést nový Roadster už 1. října. Demonstraci ale podle CNBC překazilo počasí. Tentokrát firma očividně nic nechce ponechat náhodě. Americký Federální úřad pro letectví kolem areálu SpaceX dočasně zřídil bezletovou zónu. To samozřejmě neznamená, že Roadster opravdu poletí. Ale jako marketing funguje už samotná představa velmi dobře.
Nový Roadster pravděpodobně nebude model, který by Tesle zásadně změnil hospodaření. Má jít o drahý a exkluzivní vůz vyráběný v omezeném množství. Pro Muska je ale důležitý jinak. Tesla potřebuje dál dokazovat, že je technologickou firmou, ne jen výrobcem aut. A právě Roadster je ideální výkladní skříň.
Pokud opravdu předvede něco, co se bude blížit létajícímu autu, dostane přesně to, co Musk umí získávat nejlépe: obrovskou pozornost.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Drahé stavební parcely, úroky nad pěti procenty a tlak na nižší provozní náklady mění představu o rodinném bydlení. Místo velkých domů začínají část trhu zajímat kompaktní stavby o desítkách metrů čtverečních. Trend nahrává dřevostavbám, montovaným domům i nové podobě vícegeneračního bydlení, kdy na jednom rodinném pozemku vzniká druhý menší dům.
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Drahé stavební parcely, úroky nad pěti procenty a tlak na nižší provozní náklady mění představu o rodinném bydlení. Místo velkých domů začínají část trhu zajímat kompaktní stavby o desítkách metrů čtverečních. Trend nahrává dřevostavbám, montovaným domům i nové podobě vícegeneračního bydlení, kdy na jednom rodinném pozemku vzniká druhý menší dům.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.