Máte dron? A víte jak se o něj starat?

Chcete, aby vám dron dělal společnost dlouhou dobu? Pak o něj musíte také dostatečně pečovat. Pravidelná kontrola vnějšího stavu dronu, aktualizace, kalibrace a správné skladování vám mohou ušetřit spoustu peněz.

Vizuální kontrola dronu

Po delším zvažování jste se stali hrdým majitelem dronu Autel EVO II Pro V2 nebo jiného bezpilotního letounu, a nemůžete se na něj vynadívat? Když vám to vydrží, tak máte z části vyhráno. Vizuální kontrola dronu je totiž jedním ze základních kamenů kvalitní předletové přípravy a se stejnou samozřejmostí by se měla provádět i po finálním přistání. Bez zbytečných odkladů tak zjistíte, jestli je dron v pořádku, nebo bude lepší zavolat do specializovaného servisu a škody napravit.

Pozornost věnujte především prasklinám nebo jinému viditelnému poškození. Dobré je také zkontrolovat baterie a ujistit se, že nejsou nafouklé. Kontrola dronu zabere jen pár minut, ale může zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost letu.

Nezapomínejte na aktualizaci a kalibraci

Aktualizovat dron je sice důležité, ale nic se nemá přehánět. Obecně se doporučuje počkat alespoň dva až tři týdny po vydání nové aktualizace. Za tu dobu už vývojáři stačí vyladit případné problémy, a vy se tak vyhnete tomu, že nová aktualizace dronu natropí více škody než užitku. Opačným extrémem jsou pak drony s firmwarem (software pro ovládání dronu) starým několik let. Kromě samotného dronu nezapomeňte aktualizovat také aplikaci pro ovládání dronu, mobilní telefon, baterie a dálkový ovladač.

Ruku v ruce s pravidelnou aktualizací dronu jde také kalibrace dronu. A opět zde platí, že méně je nikdy více. Kompas nemusíte nutně kalibrovat před každým letem. Kalibrace hraje zásadní roli především v případě, že s dronem cestujete. Obecně se doporučuje kalibrovat po každých 30 kilometrech cesty nebo každý nový den, kdy s dronem létáte.

Čerstvě kalibrovaný a aktualizovaný dron vypusťte nejdříve na zkušební let. Včas tak odhalíte případné problémy a zabráníte pádu z velké výšky. Nevíte si s aktualizací a kalibrací dronu rady? Na internetu najdete celou řadu videí, které vám poskytnou jasný návod, jak postupovat. Pokud si na aktualizaci a kalibraci dronu ani tak netroufáte, můžete využít služeb profesionálního servisu dronů, kde se postarají o pravidelnou údržbu bezpilotního letounu.

Správné uskladnění je základ

Asi se shodneme na tom, že si dron zaslouží své čestné místo. Může jít o polici v knihovně, zásuvku v komodě nebo třeba větší krabici ve skříni. Základem je najít místo, které je suché a zároveň chladné. Dronům ovšem nesvědčí ani přímé sluneční světlo. Se slunečními paprsky můžete bojovat s pomocí vhodných žaluzií, záclon nebo závěsů.

Případně můžete zakoupit speciální obal na dron. Kromě jednoduchých obalů už v nabídce najdete také prostornější, a především pevnější kufry nebo batohy. Některé obaly jsou dokonce voděodolné. V ideálním případě byste měli koupit obal, který je určen přímo pro vaši značku a typ dronu. Pokud jde o starší model, vycházejte jednoduše z rozměrů dronu.

Jak bezpečně přepravovat dron

Obal využijete nejen při běžném skladování, ale také k pohodlné přepravě bezpilotního letounu v okamžiku, kdy se s dronem vydáte mimo domov. Výběr vhodného obalu tedy pečlivě zvažte. Plánujete s dronem jezdit pouze autem po ČR a po zbytek času bude doma? V tomto případě vám udělá dostatečnou službu i jednoduchý obal, který ochrání dron před slunečním zářením, prachem a menšími nárazy.

Jestliže už předem víte, že vám dron bude dělat společnost i na dovolených u moře nebo v horách, raději zvolte bytelnější obal. Samostatnou kapitolou je pak cestování letadlem. Kromě váhových a rozměrových limitů zavazadel vás čekají i další omezení. Mějte na paměti, že zatímco s dronem vás zpravidla pustí i do kabiny letadla, baterii musíte umístit samostatně do odbaveného zavazadla. Některé letecké společnosti dokonce vyžadují, aby byla baterie vložena do speciálního ohnivzdorného obalu.