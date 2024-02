Jaké to je spát v ledu. Pomíjivá krása ledového hotelu

Ledové hotely mají své neodolatelné kouzlo a lákají dobrodruhy i romantiky. Obvykle vyrostou každý rok jen na pár měsíců, aby je na jaře zase pohltila řeka. Ve vybraných "icehotelech" ale můžete přespat v ledových komnatách po celý rok. Prohlédněte si ve fotogalerii, jakou fascinující atmosféru umí vykouzlit hra ledu a světel ve slavném ledovém hotelu za polárním kruhem.

Pouhé dvě stovky kilometrů severně od polárního kruhu ve švédské vesnici Jukkasjärvi každoročně staví tým umělců jeden nejslavnějších ledových hotelů. S nápadem na jeho stavbu přišel před 35 lety zdejší rodák Yngve Bergqvist, který se inspiroval japonskou tradicí sochání uměleckých děl z ledu. První iglú pod jeho vedením tu vyrostlo na rozloze 60 metrů čtverečních a sloužilo jako umělecká galerie ARTic Hall a postupem času se rozrostlo až na 250 metrů čtverečních.

Myšlenka prvního ledového hotelu na světě se v Jukkasjärvi ovšem zrodila až ve chvíli, kdy se jedné noci mezi těmito ledovými stěnami rozhodla přespat skupina mladých lidí se spacáky a sobími kůžemi. A od té doby se sem každý rok v listopadu sjíždí umělci z celého světa, aby zde sochali z ledových kvádrů z vody místní řeky hotelová apartmá a působivé kompozice, které nakonec umělecky nasvěcuje specializovaný tým. Každá z místností ledového hotelu je tak vždy jedinečná a má i jiné umělecké detaily a atmosféru.

Z ledu tu přece jen není vše

Z původního šedesátimetrového iglů se ale Icehotel rozrostl na hotel se 120 pokoji, které 55 je takzvaných „studených“ pokojů a zbývající počet jsou vyhřívané „teplé“ pokoje. Icehotel 365 pak má osmnáctku pokojů, kde je možné se celoročně ubytovat v ledovém pokoji a v hlavní budově je 37 studených pokojů, které po sezóně de facto odtečou do řeky Torne. Icehotel 365 proslavil také Icebar, kde hosté nejenže sedí na ledu a u stolů z ledu, ale i jejich sklenice jsou z vysochané z ledu.

Odměny za spaní v ledových pokojích

V ledových pokojích s průměrnou teplotou mezi -5 až -8 °C pak hosté spí na postelích pokrytých sobími kůžemi a spacáky. Zdejší tradicí pro ty, kdo spí v takovém mrazu, je teplý brusinkový džus hned po ránu a k dispozici je zdarma i sauna. Hotelová restaurace je zaměřená na tradiční kuchyni z lokálních surovin a má samozřejmě i speciální ledové menu servírované, jak jinak než na ledu.

Ačkoliv hotel je až za polárním kruhem, jezdí sem pravidelně i autobus. Sezóna je zde obvykle od poloviny prosince do poloviny dubna. Hotel také usiluje o to, aby jeho provoz nebyl zatížen emisemi CO2, využívá udržitelné stavební materiály, i solární panely k regulaci teploty a led pocházející přímo z řeky Torne, kam se při jarním tání vrací zpět ke svému zdroji.

Od doby vzniku Icehotelu se tu vystřídalo přes 500 umělců. Mezi 32 letošními umělci ze 14 zemí má svého ledového sochaře letos zastoupeno i Slovensko. Už od ledna je ale vyhlášen konkurz na ledové umělce pro další sezónu.

