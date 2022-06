Jak vypadaly Čechy a Morava před stovkami let? To ukazuje výstava akvarelů Lichtenštejnů v Litomyšli

Vystavená díla pocházejí z prestižních Lichtenštejnských knížecích sbírek. Část z nich se nachází ve starších sbírkových fondech, některá byla pořízena teprve nedávno, a budou proto veřejnosti představena vůbec poprvé.

Umělecká sbírka knížecího rodu Lichtenštejnů patří k nejvýznamnějším na světě. A české umění nebo díla zachycující krásy české přírody v ní mají významné místo. Nyní mají zájemci mimořádnou šanci podívat se na akvarely z této sbírky díky výstavě pořádané Městskou galerii Litomyšl a rodem Lichtenštejnů nazvané „Rudolf von Alt, Josef Höger, Franz Richter. Krásy českých zemí v akvarelech z Lichtenštejnských knížecích sbírek“.

„Před objevem fotografie zažíval akvarel jako jedna z forem zobrazovacích médií vrchol své obliby. Obdobně jako jiné šlechtické rody, i lichtenštejnská knížata si nechala touto technikou zaznamenat svůj majetek v Rakousku, Čechách a na Moravě. Výstava v Zámeckém pivovaru tak prostřednictvím padesáti akvarelů dokumentuje česká a moravská města, zámky a zahrady. Všechna vystavená díla pochází z prestižních Lichtenštejnských knížecích sbírek. Část z nich se nachází ve starších sbírkových fondech, některá byla pořízena teprve nedávno, a budou proto veřejnosti představena vůbec poprvé,“ přibližuje výstavu Městská galerie Litomyšl.

Mezi díla, která návštěvníci budou moci zhlédnout, patří například Knihovna na zámku Lednice od Rudolfa von Alta z roku 1852, Pohled na nádvoří hradu Buchlov od Franze Richtera z roku 1836 nebo Hraniční Zámeček od Josefa Högera z roku 1839.

Výstava se koná v Zámeckém pivovaru denně od 9. června do 31. srpna, v době konání festivalu Smetanova Litomyšl bude výstava otevřena vždy od 10 do 20 hodin, od 6. července do 31. srpna od 10 do 17 hodin.

