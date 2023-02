Horký leden. V Česku roste průměrná teplota rychleji než jinde v Evropě

Letošní leden v Evropě byl podle dat o 2,2 stupně Celsia teplejší než průměr z posledních tří dekád, tedy mezi lety 1991 a 2020. Již tehdy přitom vědci upozorňovali na rostoucí průměrné teploty. Co je dobrá zpráva pro aktuální stav zásobníků plynu a spotřebu elektřiny, je podle agentury Bloomberg další varování o klimatické změně. V Česku teplota roste rychleji než v Evropě i celém světě.

Reklama

Loňský Silvestr a letošní Nový rok vstoupí do historie jako jedny z nejteplejších dní vůbec. Prvního ledna například v Javorníku na Olomoucku onoho rána meteorologové naměřili 19,6 stupně Celsia, což byla historicky nejvyšší lednová teplota v Česku.

A i jinde v Evropě byl leden výrazně nad dlouhodobými průměry. Podle agentury Bloomberg se průměrná lednová teplota v Evropě vyšplhala o 2,2 stupně nad průměr z let 1991 až 2020. Přitom již v tomto období byly teploty poznamenány klimatickou změnou.

Zemětřesení má 11 tisíc obětí. Lidé kritizují pomalou pomoc, čekají desítky hodin Politika Zemětřesení, které v pondělí otřáslo Tureckem a Sýrií, si vyžádalo už přes 11.000 obětí, z toho na 2600 na syrské straně hranice. Uvedly to dnes zahraniční agentury s odvoláním na oficiální statistiky obou zemí. Na místě jsou také desítky tisíc zraněných. ČTK Přečíst článek

„Leden 2023 je opravdu výjimečný. Tyto extrémní teploty jsou dalším hmatatelným důkazem dopadů klimatické změny na různé regiony a měly by být chápány jako varování před budoucími extrémními událostmi,“ uvedla Samantha Burgess z institutu Copernicus Climate Change Servise.

Z dat institutu přitom vyplývá, že výkyvy teplot v uplynulých třech dekádách byly značně výraznější právě v Evropě než v kontextu celého světa. Například rok 2020 byl v Evropě nad průměrem o 2,64 stupně, zatímco celý svět jen o 0,58 stupně Celsia. Rok 2010 v Evropě byl naopak studenější o 3,13 stupně, zatímco svět o 0,19 stupně. Letošní leden pak byl celosvětově teplejší o 0,25 stupně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu pak průměrná lednová teplota u nás byla dokonce o 3 stupně Celsia nad dlouhodobým průměrem.

Reklama

Vývoj teplot leden 2023 Český hydrometeorologický ústav

Skvělé pro energetiku

Zatímco vědce dlouhodobě tyto výkyvy znepokojují, Evropané naopak oslavují. Díky teplotně nadprůměrné zimě totiž nemusí tolik čelit případným negativním dopadům nedostatečných dodávek energetických surovin z Ruska, které válčí s Ukrajinou a vůči němuž evropské státy uvalily celou řadu sankcí.

video Michal Šnobr v pořadu Jiný peníze: Všechny moje investice vycházejí ze selské logiky Newstream TV Málo se to ví, ale díky Michalu Šnobrovi zbohatla spousta Čechů a Slováků. Přivedl je totiž k investicím, které jim vydělaly dostatek peněz do konce života. I proto si jej pozvaly Andrea Ferancová Bartoňová a Tereza Zavadilová do pořadu Jiný peníze, který se věnuje investicím. A na konci článku najdete ještě bonusovou epizodu, v níž Michal Šnobr představuje svou vizi české energetiky a budoucnost ČEZ. nst Přečíst článek