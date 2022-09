Nejdražší český film Jan Žižka míří do kin. Točil jsem ho pro Čechy, říká režisér Jákl

Historické drama Jan Žižka má za sebou novinářskou premiéru za účasti zahraniční herecké delegace. Veřejnost si názor na nejdražší snímek české kinematografie bude moci udělat už ve čtvrtek 8. září, kdy film režiséra Petra Jákla vstoupí do kin. „Film jsem točil pro Čechy, ale chci, aby si i v zahraničí mohli říct: aha, tohle je velký příběh,“ řekl novinářům Jákl.

Reklama

Jákl připomněl, že nechtěl natočit biografii Jana Žižky. „Chtěl jsem udělat film, který bude mít emoci, kterou ta doba měla,” řekl po novinářské projekci.

Film vznikal v mezinárodní produkci, jeho přípravy podle Jákla zabraly více než deset let. Současně jde také o vůbec nejdražší snímek české kinematografie, rozpočet filmu byl téměř půl miliardy korun.

Ve filmu o mladých letech slavného vojevůdce se objeví herci Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Matthew Goode nebo Sophie Loweová. Do Prahy na premiéru přijela většina představitelů nejvýznamnějších rolí, devětaosmdesátiletý Caine poslal videopozdrav, který viděli návštěvníci premiéry.

„Když jsem si přečetla scénář, okamžitě jsem chtěla roli hrát. A když jsem ji dostala, jistě si pamatuješ mou reakci při rozhovoru na Skypu,” líčila dnes představitelka hlavní ženské role Loweová své nadšení z toho, že byla do filmu obsazena. Dodala, že to pro ni byla úžasná zkušenost.

„Chtěl jsem zachovat věci, které se o Žižkovi ví. Je pravda, že kdyby se dělal film o husitství, tak je toho daleko víc a daleko víc se dá využít. Z téhle doby je toho (známo) opravdu málo, všechno, co jsem zjistil, jsem použil,” řekl Jákl.

Reklama

Netflix ukázal svou pražskou bondovku za 200 milionů dolarů. Stane se The Gray Man hitem? Enjoy Doposud nejdražší filmový projekt dnes na své platformě uvedl Netflix. A v jedné z klíčových rolí se ve snímku The Gray Man objeví Praha. Ta si tu zahraje Baku, Vídeň, Berlín, ale také samu sebe. Film za 200 milionů dolarů natočili režiséři Jay a Anthony Russoovi, kteří mají na kontě nejúspěšnější film historie – závěrečný díl ságy The Avengers. Aby se snímek vyplatil, museli by se na něj podívat skoro všichni předplatitelé Netflixu. Stanislav Šulc Přečíst článek

„Chtěl jsem tu dobu udělat tak, aby byla co nejpodobnější středověku - politika, jak se lidé cítili, chtěl jsem, aby tam aspoň trošku byl Jan Hus,” dodal Jákl, který je i spoluautor scénáře. Ve filmu tak několikrát zazní husitský chorál Ktož sú boží bojovníci.

„Film je dělaný pro Čechy, je to česká věc, ale chci, aby si v zahraničí mohli říct: aha, tohle je velký příběh, který tam mají,” dodal Jákl.

Film se odehrává v jediném roce 1402, a vypráví o příběh zrození vojevůdce velmi osobní formou. „Žena vždycky ovlivní chlapa, ať už v dobrém nebo špatném, já jsem si na začátku říkal: za tím musela být ženská,” popisoval svůj pohled na věc Jákl.

„Tomu, že se stal vojevůdcem, muselo něco předcházet, to se nestalo ze dne na den. Byl roky žoldákem, pak třeba i lapkou, pak byl velitel stráže Václava IV., sbíral zkušenosti, používal různé taktiky. Tam pramení to, co potom použil jako vojevůdce,” řekl. Ve filmu je proto vidět i to, jak Žižka vedl bitvy či navrhoval úpravu primitivních, ale velmi účinných zbraní či použití vozové hradby.

Jákl s uvedením filmu do kin počítal v roce 2020, premiéru odkládala pandemie. Film spolu s ním produkoval hollywoodský producent Cassian Elwes, který stojí za desítkami známých filmů. Jákl, autor hororu Ghoul a thrilleru Kajínek, uvedl, že castingy na film trvaly čtyři roky a zúčastnilo se jich na 4000 lidí, ve filmu nakonec hraje kolem 250 lidí. Rozpočet téměř půl miliardy z filmu dělá nejdražší snímek české kinematografie.

Stranger Things jako záchrana Netflixu? Seriál má stále úspěch, rozhodne konec čtvrté řady Enjoy Očekávaná čtvrtá série kultovního seriálu Stranger Things se na Netflixu objeví na dvě části. Prvních sedm epizod se krátce po květnové premiéře okamžitě zařadilo mezi nejúspěšnější seriály Netflixu všech dob. Rozuzlení čtvrté řady jde na obrazovky a monitory v pátek 1. července. Netflix nyní prožívá zásadní období, protože ztrácí předplatitele. Stranger Things se mohou stát důležitým zachráncem, píše v analýze Stanislav Šulc. Stanislav Šulc Přečíst článek