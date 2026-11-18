GTA 6 útočí na rekordy i peněženky. Vydání je světovou událostí
Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ještě ani oficiálně nevyšlo, ale už teď způsobuje poprask v obchodech i na finančních trzích. Češi kvůli němu kupují nové konzole, vylepšené PlayStationy mizí ze skladů a analytici počítají, kolik miliard hra během prvních dnů vydělá. Očekávání jsou astronomická. GTA 6 může změnit celý herní průmysl a odstartovat další zdražování videoher.
Na takový nápor se herní průmysl připravoval roky. Ve čtvrtek 19. listopadu konečně vychází Grand Theft Auto 6 (GTA 6), pokračování jedné z nejúspěšnějších videoherních sérií historie. A přestože hráči si novinku od studia Rockstar Games zatím nemohli spustit, v obchodech už úřaduje naplno. Předobjednávky trhají rekordy, zájem převyšuje i takové herní stálice, jako jsou Call of Duty, FIFA, God of War nebo český hit Kingdom Come: Deliverance II. Prodejci očekávají, že půjde o jeden z největších herních úspěchů, jaké kdy český trh zažil.
„Jde už nyní o jedno z nejsilnějších herních vydání, jaké jsme kdy evidovali. Pokud se bavíme o prodejích a předobjednávkách směřujících ke dni vydání, GTA 6 je u nás aktuálně nejprodávanějším titulem,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Podobně hovoří také Datart, podle kterého se hra může zařadit mezi historicky nejúspěšnější tituly. Obchodníci se přitom na nápor připravovali s předstihem. Alza musela posílit některé prodejní procesy a Datart řešil dostatečné skladové kapacity.
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Téměř tři miliony prodaných kopií v únoru vydaného pokračování herní hitu Kingdom Come Deliverance od českého herního studia Warhorse svědčí o tom, že se tvůrci příběhu ze středověké Kutné Hory trefili do černého. Hra boduje i v anketě BAFTA, v níž se umístila v první desítce nejvlivnějších her vůbec.
PlayStation 5 Pro? Obchodníci hlásí vyprodáno
GTA 6 nedělá radost pouze obchodníkům s hrami. Vydělat na něm mohou také výrobci konzolí, protože novinku si zahrají jen majitelé PlayStationu 5 nebo Xboxu Series X a S. Kdo má doma starší zařízení, musí si pořídit nové. A právě to se už podle prodejců děje.
Podle Allegra meziročně vzrostly prodeje herních konzolí v Česku téměř o 50 procent, na Slovensku o 65 procent a v Maďarsku dokonce o více než 220 procent. Největší zájem je o PlayStation 5, jehož základní verze na českém Allegru začíná přibližně na 15 tisících korun. Výkonnější PlayStation 5 Pro vyjde zhruba na 35 tisíc korun a v Alze i Datartu už je vyprodaný. Datart navíc zatím neví, kdy jej znovu naskladní.
Desítky miliard za pár dní. GTA 6 může trhat rekordy
Zatímco hráči řeší, kde sehnat konzoli, analytici počítají miliardy. Podle platformy Sensor Tower už si lidé předobjednali více než 11 milionů kopií GTA 6. Odhadované výnosy z těchto objednávek přesahují miliardu dolarů, tedy 22 miliard korun. A to má být teprve začátek.
Blížící se vydání Grand Theft Auto VI už rozhýbalo trh s konzolemi. Prodeje PlayStationu 5 v USA v září meziročně vyskočily o 22 procent a tržby z hardwaru o 43 procent. Největší zájem je o dražší PS5 Pro, která se na řadě trhů vyprodává nebo je k dispozici jen omezeně.
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Blížící se vydání Grand Theft Auto VI už rozhýbalo trh s konzolemi. Prodeje PlayStationu 5 v USA v září meziročně vyskočily o 22 procent a tržby z hardwaru o 43 procent. Největší zájem je o dražší PS5 Pro, která se na řadě trhů vyprodává nebo je k dispozici jen omezeně.
Manažer portfolia J&T Investiční společnosti David Šepetka očekává, že během prvních tří dnů se prodá 20 až 22 milionů kopií a hráči za ně utratí 40 až 44 miliard korun. Analytik Portu Marek Malina počítá v horizontu několika dnů až týdnů dokonce s 35 až 40 miliony prodaných kusů a tržbami až 50 miliard korun.
Ještě odvážnější odhady zmiňuje ekonom XTB Pavel Peterka. Podle některých prognóz by se během prvních dvou měsíců mohlo prodat až 85 milionů kopií. Při ceně kolem dvou tisíc korun za kus by to znamenalo tržby přibližně 170 miliard korun.
Obrovská očekávání má také vydavatel Take-Two Interactive. Pro fiskální rok 2027 předpokládá čisté rezervace ze všech svých her v hodnotě osmi až 8,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 180 miliard korun. Pro srovnání, v předchozím fiskálním roce činily 6,7 miliardy dolarů.
Hráči si připlatí. GTA 6 může zdražit i konkurenci
Mimořádná popularita GTA 6 má ale i svou odvrácenou stránku. Úspěch hry může podle českých streamerů odstartovat další zdražování videoher. Rockstar totiž nastavil základní cenu svého nového titulu o deset dolarů výše, než je u velkých her obvyklé. A konkurence se může rychle inspirovat.
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„Nejde totiž jen o největší herní událost letošního roku a celé dekády, ale nejspíš o historicky nejočekávanější hru vůbec,“ uvedl streamer Jan „HaiseT“ Bairich. Podle něj by další studia mohla začít požadovat podobné peníze i za hry, které zdaleka nenabídnou tak rozsáhlý obsah.
Youtuber Petr „CzechCloud“ Žalud zase upozorňuje, že Rockstar pravděpodobně nastaví novou laťku kvality, na kterou většina konkurence jen těžko dosáhne. Některá studia se tak podle něj mohou raději soustředit na menší projekty.
Vydání GTA 6 se navíc stává mimořádnou událostí také pro internetové tvůrce. Streamer Vojtěch „Agraelus“ Fišar očekává masivní zájem diváků nejméně po dobu jednoho týdne. Sám se chce hře věnovat sedm až deset dní a kvůli tomu dokonce omezí komerční spolupráce.
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Předchozí GTA vydělalo miliardu za tři dny. Šestka chce víc
GTA 6 má přitom před sebou pořádně vysokou laťku. Pátého dílu, který vyšel v roce 2013, se za první den prodalo přes 11 milionů kopií. Za pouhých 24 hodin hra vydělala více než 815 milionů dolarů a během tří dnů její tržby překročily miliardu dolarů. Zapsala se tím do Guinnessovy knihy rekordů.
Celkově se GTA 5 prodalo již 235 milionů kopií. Šestý díl tak nevstupuje na trh jen jako další očekávaná hra, ale jako kandidát na jeden z největších komerčních úspěchů zábavního průmyslu.
Na úspěch však nesázejí jen hráči. Očekávané miliardové tržby už se podle analytiků z velké části promítly do ceny akcií Take-Two. Pokud hra naplní očekávání, nemusí to samo o sobě znamenat další výrazný růst. Případné komplikace nebo slabší prodeje by naopak mohly investory nepříjemně překvapit.
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Enjoy
GTA 6 ještě ani nevyšlo a už vydělává obří peníze. Podle Sensor Tower utržila dlouho očekávaná hra z předobjednávek přes miliardu dolarů a hráči si zamluvili více než deset milionů kopií. Vydavatel Take-Two kvůli očekávanému zájmu mírně zvýšil výhled celoročních tržeb, samotná hra dorazí 19. listopadu.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.