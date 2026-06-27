GTA VI spouští nákupní horečku. Češi sledují předobjednávky i nové konzole
GTA VI ještě nevyšlo, ale už teď mění chování českých hráčů i obchodníků. Zájem o titul výrazně převyšuje konkurenci a podle Heureky může listopadové vydání spustit silnou poptávku také po PlayStationech 5 a Xboxech Series X. Kdo chce hrát hned od prvního dne, možná nebude řešit jen hru, ale i to, zda bude na čem.
Herní trh se připravuje na jeden z nejsledovanějších titulů posledních let. Grand Theft Auto VI má vyjít v listopadu a podle dat nákupního rádce Heureka.cz už teď výrazně ovlivňuje chování českých zákazníků. Oficiální předobjednávky hry odstartovaly ve čtvrtek 25. června. Zájem je ale patrný dlouho před samotným vydáním. Podle Heureky míří v žebříčku TOP 30 her pro PlayStation 5 téměř třetina veškeré pozornosti právě ke GTA VI. Druhá hokejová simulace NHL 26 má pětkrát méně kliknutí.
„Čeští hráči jsou tak natěšení, že nenechávají nic náhodě. Už měsíce předem sledují obchody a ladí přípravy, aby mohli hrát hned v první vteřině, kdy novinka dorazí na trh,“ říká mluvčí Heureka Group Ondřej Šveda.
Nové Grand Theft Auto 6 patří k nejočekávanějším hrám posledních let. Čeští prodejci očekávají, že po vydání může jít o nejprodávanější videohru v tuzemské historii. Předprodeje odstartují 25. června, samotná hra vyjde 19. listopadu pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
GTA 6 může přepsat české herní rekordy. Obchodníci čekají mimořádný zájem
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Nové Grand Theft Auto 6 patří k nejočekávanějším hrám posledních let. Čeští prodejci očekávají, že po vydání může jít o nejprodávanější videohru v tuzemské historii. Předprodeje odstartují 25. června, samotná hra vyjde 19. listopadu pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Zájem o chystané GTA VI je na Heurece aktuálně 24krát vyšší než u předchozího GTA V, které se přitom stále prodává.
Hráči ladí i hardware
Zájem není vidět jen v e-shopech. Data technologické společnosti Marketing Miner ukazují, že výrazy „gta 6“ a „gta vi“ v Česku za poslední měsíc vygenerovaly více než 40 tisíc vyhledávání na Googlu, a to bez běžící reklamy.
Podle analýzy lidé nehledají jen informace o samotné hře a datu vydání. Dopředu řeší také technické požadavky, parametry počítačů nebo nákup konzole PlayStation 5. GTA VI má nejdříve vyjít na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X, pozdější vydání pro PC pak může podle Heureky rozhýbat poptávku po počítačových komponentech a grafických kartách.
„Listopadový release zasáhne obchody v plné síle, což může v předvánoční špičce lokálně zkomplikovat dostupnost,“ říká šéf obchodu Heureka Group Ondřej Hnát.
Poučení z Kingdom Come
Heureka připomíná loňský nástup hry Kingdom Come: Deliverance II. Po jejím vydání vyskočil zájem o kategorii her na PC a konzole meziměsíčně téměř dvanáctinásobně. U GTA VI očekává Heureka minimálně stejný, případně ještě větší zájem.
Pro obchodníky to znamená šanci na silné tržby, ale také tlak na zásoby, logistiku a dostupnost konzolí. Hráči budou kromě samotné hry pravděpodobně nakupovat i příslušenství, nové konzole nebo výkonnější hardware.
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Pozor na falešné nabídky
S rostoucím zájmem ale přichází i riziko. Heureka varuje před podezřele levnými nabídkami a fiktivními předobjednávkami. Právě nedočkavost fanoušků může podle firmy zneužít část pochybných prodejců.
„Naším cílem je, aby nákup takto očekávaného titulu byl pro fanoušky především bezpečný a bezproblémový. Na Heurece proto nabízíme prověřené nákupní prostředí a spolupracujeme pouze s obchody, které mají reálné hodnocení od zákazníků,“ říká Hnát. Pro kupující může být vodítkem zejména certifikát Ověřeno zákazníky.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.