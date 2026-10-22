GTA 6 ještě nevyšlo a už táhne Sony. Prodeje PlayStationu 5 prudce rostou
Blížící se vydání Grand Theft Auto VI už rozhýbalo trh s konzolemi. Prodeje PlayStationu 5 v USA v září meziročně vyskočily o 22 procent a tržby z hardwaru o 43 procent. Největší zájem je o dražší PS5 Pro, která se na řadě trhů vyprodává nebo je k dispozici jen omezeně.
Sony těží z obrovského očekávání kolem Grand Theft Auto VI. Prodeje konzole PlayStation 5 ve Spojených státech v září meziročně vzrostly o 22 procent, zatímco tržby z tohoto hardwaru přidaly 43 procent, uvádí agentura Bloomberg. Podle dat společnosti Circana se tak Sony stala nejvýdělečnějším výrobcem konzolí.
Výsledky podpořilo nejen zdražování v uplynulém roce, ale také silný zájem o výkonnější verzi PS5 Pro. Konzole za 900 dolarů, tedy téměř 19 a půl tisíc korun, je nyní v některých internetových obchodech po světě vyprodaná nebo dostupná jen v omezeném množství.
GTA VI ještě nevyšlo, ale už teď mění chování českých hráčů i obchodníků. Zájem o titul výrazně převyšuje konkurenci a podle Heureky může listopadové vydání spustit silnou poptávku také po PlayStationech 5 a Xboxech Series X. Kdo chce hrát hned od prvního dne, možná nebude řešit jen hru, ale i to, zda bude na čem.
GTA VI spouští nákupní horečku. Češi sledují předobjednávky i nové konzole
Enjoy
GTA VI ještě nevyšlo, ale už teď mění chování českých hráčů i obchodníků. Zájem o titul výrazně převyšuje konkurenci a podle Heureky může listopadové vydání spustit silnou poptávku také po PlayStationech 5 a Xboxech Series X. Kdo chce hrát hned od prvního dne, možná nebude řešit jen hru, ale i to, zda bude na čem.
GTA 6 má být tahákem předvánoční sezony
Grand Theft Auto VI vyjde 19. listopadu a při uvedení bude dostupné pouze pro konzole PlayStation a Xbox. Očekává se, že se prodají miliony kopií a hra překoná dosavadní rekordy herního průmyslu. Sony má přitom výrazně větší konzolový ekosystém a PS5 Pro je považována za nejlepší způsob, jak si novou hru užít v nejvyšší grafické kvalitě ještě před pozdějším vydáním pro počítače.
Zájem o titul posílil také exkluzivní krátký film ze hry na Netflixu, který se v září dostal na první místo sledovanosti. Šéf Twitch Dan Clancy už dříve upozornil herní studia, že GTA 6 může během letošní předvánoční sezony prakticky vysát pozornost hráčů a zastínit ostatní novinky.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Sony dostává nový impuls, Nintendo naopak klesá
Pro Sony přichází GTA 6 v pravý čas. PlayStation 5 je na trhu téměř šest let a postupně se blíží období, kdy bude potřebovat nástupce. Silný zájem o novou hru ale může stárnoucí platformě prodloužit životní cyklus a dál podpořit prodeje.
Sony zároveň čelí stejnému problému jako další výrobci elektroniky – vysokým cenám paměťových komponent, které ukusují ze ziskových marží. Konkurent Nintendo mezitím zaznamenal opačný vývoj. Prodeje novější konzole Switch 2 v září meziročně klesly o 14 procent poté, co také zdražila.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.