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newstream.cz Enjoy GTA 6 ještě nevyšlo a už táhne Sony. Prodeje PlayStationu 5 prudce rostou

GTA 6 ještě nevyšlo a už táhne Sony. Prodeje PlayStationu 5 prudce rostou

Grand Theft Auto VI
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Blížící se vydání Grand Theft Auto VI už rozhýbalo trh s konzolemi. Prodeje PlayStationu 5 v USA v září meziročně vyskočily o 22 procent a tržby z hardwaru o 43 procent. Největší zájem je o dražší PS5 Pro, která se na řadě trhů vyprodává nebo je k dispozici jen omezeně.

Sony těží z obrovského očekávání kolem Grand Theft Auto VI. Prodeje konzole PlayStation 5 ve Spojených státech v září meziročně vzrostly o 22 procent, zatímco tržby z tohoto hardwaru přidaly 43 procent, uvádí agentura Bloomberg. Podle dat společnosti Circana se tak Sony stala nejvýdělečnějším výrobcem konzolí.

Výsledky podpořilo nejen zdražování v uplynulém roce, ale také silný zájem o výkonnější verzi PS5 Pro. Konzole za 900 dolarů, tedy téměř 19 a půl tisíc korun, je nyní v některých internetových obchodech po světě vyprodaná nebo dostupná jen v omezeném množství.

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GTA VI ještě nevyšlo, ale už teď mění chování českých hráčů i obchodníků. Zájem o titul výrazně převyšuje konkurenci a podle Heureky může listopadové vydání spustit silnou poptávku také po PlayStationech 5 a Xboxech Series X. Kdo chce hrát hned od prvního dne, možná nebude řešit jen hru, ale i to, zda bude na čem.

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GTA 6 má být tahákem předvánoční sezony

Grand Theft Auto VI vyjde 19. listopadu a při uvedení bude dostupné pouze pro konzole PlayStation a Xbox. Očekává se, že se prodají miliony kopií a hra překoná dosavadní rekordy herního průmyslu. Sony má přitom výrazně větší konzolový ekosystém a PS5 Pro je považována za nejlepší způsob, jak si novou hru užít v nejvyšší grafické kvalitě ještě před pozdějším vydáním pro počítače.

Zájem o titul posílil také exkluzivní krátký film ze hry na Netflixu, který se v září dostal na první místo sledovanosti. Šéf Twitch Dan Clancy už dříve upozornil herní studia, že GTA 6 může během letošní předvánoční sezony prakticky vysát pozornost hráčů a zastínit ostatní novinky.

Sony dostává nový impuls, Nintendo naopak klesá

Pro Sony přichází GTA 6 v pravý čas. PlayStation 5 je na trhu téměř šest let a postupně se blíží období, kdy bude potřebovat nástupce. Silný zájem o novou hru ale může stárnoucí platformě prodloužit životní cyklus a dál podpořit prodeje.

Sony zároveň čelí stejnému problému jako další výrobci elektroniky – vysokým cenám paměťových komponent, které ukusují ze ziskových marží. Konkurent Nintendo mezitím zaznamenal opačný vývoj. Prodeje novější konzole Switch 2 v září meziročně klesly o 14 procent poté, co také zdražila.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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