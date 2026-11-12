GTA 6 ještě nevyšlo a už vydělalo přes miliardu dolarů. Take-Two zvyšuje výhled
GTA 6 ještě ani nevyšlo a už vydělává obří peníze. Podle Sensor Tower utržila dlouho očekávaná hra z předobjednávek přes miliardu dolarů a hráči si zamluvili více než deset milionů kopií. Vydavatel Take-Two kvůli očekávanému zájmu mírně zvýšil výhled celoročních tržeb, samotná hra dorazí 19. listopadu.
GTA 6 ještě není na trhu, zájem hráčů už ale dosahuje miliardových rozměrů. Americký vydavatel Take-Two Interactive mírně zvýšil výhled celoročních tržeb na 7,98 až 8,18 miliardy dolarů, tedy přibližně 175 až 179 miliard korun. Firma očekává silnou poptávku po dlouho připravovaném pokračování série Grand Theft Auto, které vyjde příští týden.
Podle společnosti Sensor Tower, která se zabývá průzkumem trhu, utržilo GTA 6 ještě před vydáním více než miliardu dolarů, tedy téměř 22 miliard korun. Na platformách PlayStation 5 a Xbox si podle jejích odhadů hráči předobjednali více než deset milionů kopií.
Nové Grand Theft Auto 6 patří k nejočekávanějším hrám posledních let. Čeští prodejci očekávají, že po vydání může jít o nejprodávanější videohru v tuzemské historii. Předprodeje odstartují 25. června, samotná hra vyjde 19. listopadu pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
GTA 6 může přepsat české herní rekordy. Obchodníci čekají mimořádný zájem
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Nové Grand Theft Auto 6 patří k nejočekávanějším hrám posledních let. Čeští prodejci očekávají, že po vydání může jít o nejprodávanější videohru v tuzemské historii. Předprodeje odstartují 25. června, samotná hra vyjde 19. listopadu pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
GTA 6 už před vydáním vydělává miliardy
Take-Two spustilo předprodej v červnu. Šéf společnosti Strauss Zelnick se ale několik dní před vydáním drží při zemi.
„Do uvedení GTA 6 zbývají už jen dny a my se obvykle vyhýbáme prohlašování úspěchu ještě předtím, než k němu dojde. V tuto chvíli opravdu není třeba aktualizovat čísla o objednávkách,“ uvedl tento týden po zveřejnění výsledků hospodaření společnosti.
Hra bude dostupná ve standardní edici za 79,99 dolaru, tedy zhruba 1750 korun, a v dražší Ultimate Edition za 99,99 dolaru, přibližně 2190 korun. Právě dražší verze přitom podle Sensor Tower mezi zákazníky výrazně vede. Do konce srpna si ji předobjednalo téměř 90 procent zájemců.
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Take-Two sází na svůj největší hit
GTA 6 má být pro Take-Two hlavním zdrojem příjmů v následujících čtvrtletích. Vydání je naplánováno na 19. listopadu, přibližně třináct let po uvedení předchozího dílu. Společnost přitom premiéru hry několikrát odložila.
Silná očekávání kolem GTA 6 přicházejí v době, kdy poslední výsledky Take-Two za odhady analytiků zaostaly. Ve druhém finančním čtvrtletí, které skončilo v září, klesly celkové čisté objednávky o 18 procent na 1,60 miliardy dolarů. Analytici přitom čekali 1,67 miliardy dolarů.
Firma nicméně očekává, že ve zbytku roku zájem hráčů i odbyt porostou díky novému obsahu. Celoroční výhled čistých objednávek zatím ponechala beze změny v rozmezí osm až 8,2 miliardy dolarů.
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Lepší život jako téma čísla
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.