Fantastická světelná show s akrobaty rozzářila jezírko na noční Letné. Festival poběží až do konce prázdnin

Obří bublina plující na hladině, ze které se vynořují a zanořují stříbřité snové postavy. Další se projíždějí na loďce, hrají si se světelnou obručí nebo s ohněm a létají na ohnivé kouli nad vodou. A o pár minut později se už vznáší fantastická síť zářících bytostí vysoko nad novým jezírkem na Letné. Tak aspoň ve zkratce vypadala dvě úvodní představení 20. ročníku festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná 2023. Ochutnávku z jedinečné česko-švédské novocirkusové show si prohlédněte v naší fotogalerii.

Slavnostní zahájení 20. ročníku mezinárodního festivalu Letní Letná 2023 přineslo fascinující podívanou na nové vodní hladině na pražské Letné po oba první večery festivalu. Během několika desítek minut se tu představila divákům více jak padesátka umělců ve vodě, na souši i ve vzduchu, a to hned z několika souborů. Vystoupil zde proslulý švédský soubor AQUANAUTS, Cirkus Cirkör s českými akvabelami a akrobaty z neméně slavných souborů Cirk La Putyka, Losers Cirque Company a AirGym Art Company. Čeští a švédští umělci, akrobaté a plavci tak na úvod festivalu představili dílo, které vzdává hold novému cirkusu a ve kterém se snovým způsobem mísily čtyři živly: oheň, vzduch, voda a láska.

Prohlédněte si ochutnávku z jedinečné show zde:

První novocirkusovou show pod uměleckým vedením Pompe Hedengren a režií Jespera Nikolajeffa mohli diváci vidět mezi dvěma bouřkami už ve středu, druhou pak den poté, kdy už se počasí umoudřilo a během představení nespadla ani kapka. Další představení v takovéto velkolepé formě se už podle festivalového programu neplánují.

Podívejte se na létající akrobaty na letenským jezírkem:

Zbrusu nová vodní plocha na pražské Letné se uvedla do povědomí veřejnosti tedy opravdu velkolepě. Festival Letní Letná 2023 potrvá až do konce letošních prázdnin, tedy do poslední prázdninové neděle 3. září.

