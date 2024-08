Dealer vozů: V elektromobilitě se toho hodně uspěchalo. Je to ale budoucnost

V rámci našeho seriálu o elektromobilitě, který vzniká ve spolupráci s AutosEU, jsme si tentokrát povídali se prodejcem aut Štěpánem Vojtěchem. Ve světě automotive se pohybuje už dlouhá léta, proto nás zajímalo, jak vnímá změny, které s elektromobilitou přicházejí, a zda jsou na ně připravení zákazníci i automobilky.

Co pro vás znamená elektromobilita?

Řekl bych asi současný trend. Jde o rychle se vyvíjející segment a zároveň velkou výzvu pro všechny. Já se k ní dostal coby autorizovaný dealer značek Peugeot, Volvo, Honda a Mazda.

Jakým směrem se podle vás bude vyvíjet trh s elektromobily a hybridy v následujících letech?

Doufám, že po prvotní snaze o nereálné termíny dochází k uklidnění situace. I nadále by se mělo jednat o vývoj zajímavých variací, ovšem s ohledem na zákazníka. Za mě je plug-in hybrid zajímavá alternativa, která dá klientům prostor seznámit se s elektrickým pohonem a dobíjením, ale zároveň jim umožňuje fungovat i se spalovacím motorem, jak byli dosud zvyklí, pokud si to situace vyžádá. Máme před sebou ještě spoustu úkolů. Třeba současná dobíjecí infrastruktura je podle mě nedostačující. V Česku je sice hodně dobíjecích stanic, ale jejich rozmístění a dostupnost není ideální.

Považujete to za největší překážku při přechodu na elektromobilitu?

Myslím, že spíše jde o to, že elektromobily v současné době zkrátka nemůžou vyhovovat všem. Možná dokonce ještě ani většině. Je před námi dlouhá cesta. Zásadní inovace jako vývoj baterií a IT k nárůstu počtu elektrických aut na silnicích určitě přispívají. I když ta auta jsou dneska blíž už spíš počítačům.

Je reálné, aby se elektromobily staly hlavním dopravním prostředkem v městských aglomeracích do roku 2030, jak se predikuje?

Nemyslím si, minimálně co se osobní dopravy týče, je to nereálný předpoklad. Právě v těch velkých aglomeracích ještě pořád nemají lidé kde jednoduše nabíjet. Když přijedou všichni z práce domů a sejdou se na velkém sídlišti, těžko teď budou hromadně dobíjet. Jinak to vidím v rámci MHD. Dopravní podniky mají možnost využívat velké autobusy na elektrický pohon, disponují velkým zázemím a garážemi, kde se dají elektrobusy dobíjet, takže v tomto ohledu je situace jiná.

Patří nemožnost auto pohodlně dobíjet k nejčastějším obavám zákazníků při koupi auta na baterky?

Ano, lidé nejvíce řeší možnosti dobíjení, a to jak doma, tak na veřejných místech. A pochopitelně je pro ně stále zásadní cena. Spoustě problémů čelí při přechodu na výrobu čistě elektrických vozů i automobilky. Myslím, že se udělala řada ukvapených a nepřipravených rozhodnutí. Automotive prošel ohromným vývojem už před elektromobilitou. Tehdy bylo podle mě všechno celkem vychytané. Jenže ten velký a příliš urychlený kotrmelec nadělal hodně zmatků. Podle mě nepřišly všechny investice ve správný čas a nebyly namířené správným směrem. Spolu s elektromobilitou se zároveň rozvíjí spousta nových obchodních modelů. U nás jsou sice ještě v plenkách, ale ve světě už je běžný carsharing, pronájem baterií a podobné služby.

Co byste tedy doporučil těm, kteří se rozhodují mezi nákupem elektromobilu a klasického vozidla se spalovacím motorem?

Určitě si auto vyzkoušet a nechat si od odborníků důkladně vysvětlit celé fungování. Každý zákazník má specifické požadavky a elektromobil ještě zdaleka není pro každého. Na druhou stranu kolem elektrických aut panuje spousta zavádějících předsudků a vývoj jde velmi rychle dopředu.

Co říkáte na rozvoj vodíkových automobilů jako alternativy k elektromobilům?

Každá alternativa je dobrá, protože vytváří konkurenci. Ale zatím se zdá, že zrovna vodík s sebou při normálním používání nese docela dost komplikací. Je však zajímavé pozorovat, jak se k elektromobilitě staví velké technologické firmy jako Tesla, Apple apod. Ukazuje se, že počítač dneska představuje hlavní součást elektromobilu. Pro klasické automobilky to znamená nutné změny, aby zůstaly konkurenceschopné. Postupem času podle mě dojde k nějakému propojení těchto segmentů a velkých firem.

Když se podíváte na vliv elektromobilů na životní prostředí v celém jejich životním cyklu, jedná se skutečně o „zelenější“ alternativu?

Myslím, že v současné době určitě ne. Musíme zohlednit všechno: kde se auta dobíjí, elektřinou z jakého zdroje a podobně. Ale věřím, že i v tomto směru půjde vývoj rychle dopředu.

Štěpán Vojtěch (47)

Spolumajitel společnosti FEDERAL CARS. Automobilům se profesně věnuje už přes 30 let, závodění stejně dlouho. Když se zrovna netočí kolem čtyř kol, tráví čas s rodinou, na kole či hokeji nebo cestováním.

Autorkou článku je Simona Vlčková, AutosEU