Netflix dráždí berňák, přibývá razií v jeho evropských kancelářích

Detektivové ve Francii a Nizozemsku prohledali kanceláře americké mediální společnosti Netflix, a to v rámci předběžného vyšetřování kvůli podezření z daňových úniků. Agentuře Reuters to sdělil zdroj z francouzské justice. Vyšetřování americké streamovací platformy ve Francii bylo podle něj zahájeno v listopadu 2022.

Francouzští a nizozemští vyšetřovatelé spolupracují. Nizozemské orgány ve stejnou dobu prohledávaly evropské sídlo společnosti v Amsterodamu. „Spolupráce mezi francouzskými a nizozemskými orgány v tomto řízení pokračuje už řadu měsíců,“ uvedl zdroj.

Není to poprvé, co se o Netflix v Evropě zajímá daňová správa a justiční orgány. V říjnu 2019 firmu vyšetřovala kvůli podezření z daňových úniků prokuratura v italském Miláně. Služba, která generuje zisk i v Itálii, tam tehdy neměla kanceláře ani zaměstnance a daně platila jinde. Státní zastupitelství však mělo za to, že italské servery tvoří digitální infrastrukturu, a podle italské legislativy tak má Netflix daně platit na Apeninském poloostrově.

O tři roky později se Netflix v Itálii domluvil na mimosoudním urovnání sporu a souhlasil s úhradou daňových nedoplatků v objemu 55,8 milionu eur (1,4 miliardy korun) za období říjen 2015 až 2019.

Netflix ve třetím letošním čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 41 procent na 2,36 miliardy dolarů (54,9 miliardy korun). Na konci září měla služba globálně 282,7 milionu předplatitelů, což je výrazně více než kterákoliv konkurenční platforma, uvedla agentura AP.,

