Cvičit v přírodě. To umožňuje start-up KENGURU.PRO, který funguje už i v Česku

Individuálně i v kolektivu. Ve dne i v noci. Za každého počasí. Potřeba lidí sportovat je v současnosti čím dál větší a důležitější. A jde to i bez elektrických rotopedů či běhacích pásů. Dokazuje to nabídka společnosti KENGURU.PRO, která nabízí venkovní sportovní zařízení již v 75 zemích světa. A nyní také v Česku.

Jedním ze zakladatelů KENGURU.PRO je Maxim Popov. Nápad na budování venkovního sportovního zařízení vznikl během jeho studia v Sydney v Austrálii, kde si všiml značného počtu lidí, kteří se věnují venkovním sportům. To zahrnovalo hromadné běhy v parku, týmové sporty a zejména jednotlivce používající pullup bary na venkovních cvičebních stanicích.

„Zapojil jsem se do těchto aktivit, získal nová přátelství a výrazně jsem si zlepšil fyzickou kondici. Uvědomil jsem si pozitivní dopad, který to mělo na pohodu lidí, a rozpoznal potenciál těchto jednoduchých sportovních struktur,“ vypráví zakladatel společnosti KENGURU.PRO. „Napadla mě myšlenka, že bychom mohli vytvořit zcela nové zařízení vyšší kvality a jedinečného designu. Viděl jsem příležitost navrhnout sportovní zařízení promyšleněji. Všechny sporty mají své stadiony a diváky, kteří ženou každý sport dopředu. Zarazilo mě, že street workout byl podceňován a postrádal správnou infrastrukturu,“ dodává Maxim Popov.

Sportovci sportovcům

Od nápadu k realizaci vedla složitá cesta. V podstatě se musel vytvářet trh, protože takový průmyslový segment neexistoval. Venkovní hrazdy byly obvykle součástí dětských hřišť a neexistoval vyhrazený trh pro venkovní vybavení pro cvičení.

„Abychom vytvořili poptávku, museli jsme zpočátku vytvořit nabídku. Dnes naše produktová řada zahrnuje stovky sportovních komplexů navržených ve spolupráci s pouličními sportovci. Naše technologické inovace se dostaly do katalogů téměř každé společnosti, která později vstoupila na tento trh, což svědčí o rostoucím zájmu o tento sektor. Museli jsme také prorazit ve výrobní technologii, přizpůsobovat se různým klimatickým podmínkám, některým docela agresivním. To nás dovedlo k vývoji technologií, které nám umožňují nabízet 20letou záruku v jakékoli části světa,“ dodává zakladatel firmy.

Technologické pokroky pomáhají dosáhnout cílů společnosti a díky nim držet vedoucí pozici v odvětví. Efektivita výroby a skladovacích procesů zajišťuje včasnou výrobu a klid partnerům po celém světě. Pro ilustraci v číslech: V letních obdobích vyrábí společnost denně kolem 15 sportovišť, to znamená, že denně zpracovává kilometry trubek, to vše díky technologiím. Cílem této iniciativy je zlepšit dostupnost a popularitu outdoorových sportů po celém světě.

Rozšíření nabídky

V posledních letech společnost značně rozšiřuje své zaměření, a to i mimo street workout na další venkovní sporty, jako je panna fotbal, street basketbal, parkour, chase tag, stolní tenis a box.

Pro více informací neváhejte kontaktovat našeho partnera Extree v České republice. Široká nabídka produktů, ve které si vybere každý, je dostupná na www.kengurupro.cz.

Maxim Popov Zakladatel společnosti KENGURU.PRO, která od roku 2011 dodává sportoviště do celého světa. Součástí jeho práce je cestování, rád poznává svět. Již měl možnost navštívit 80 zemí světa. Jeho celoživotním koníčkem je všeobecně sport, cvičení s vlastní vahou, kite surfing, snowboarding a cyklistika. Je šťastně ženatý a má dvě dcery.