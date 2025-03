Cestujete do Británie? Připravte si 10 liber a registrujte se

Lidé, kteří se chystají na návštěvu Velké Británie, mohou ode dneška žádat o elektronickou cestovní registraci (ETA). Občané zemí EU včetně České republiky ji budou při krátkodobých cestách do Spojeného království potřebovat od 2. dubna.

On-line žádosti lze podávat prostřednictvím aplikace nebo oficiálních internetových stránek. Registrace bude stát deset liber (asi 300 korun) a musí se jí prokázat každý cestující včetně kojenců. Informace v češtině najdou zájemci na webu britské vlády nebo stránkách českého ministerstva zahraničí.

Vyřízení registrace bude podle britských úřadů trvat asi tři pracovní dny, ale může i déle. Lidé by proto vyřízení dokumentu neměli nechávat na poslední chvíli. Při registraci je potřeba odpovědět na několik otázek a poskytnout fotografii. ETA nemusí při cestách do Británie mít ti, kteří mají v ostrovní zemi povolení k pobytu, práci nebo studiu. Pro pobyty delší než půl roku je třeba mít britské vízum.

ETA platí dva roky, nebo do konce platnosti cestovního pasu. Do Británie je s platnou registrací možné cestovat opakovaně, ale nikdy na delší dobu než šest měsíců. Je potřeba pro všechny krátkodobé pobyty, tedy v případě turistiky, návštěvy rodiny nebo přátel, obchodního jednání či studia. Týká se i lidí, kteří přes Británii budou pouze projíždět. Registrace není třeba, pokud lidé přestupují na některém z britských letišť a neprochází přitom hraniční kontrolou. Před cestou by si cestující měli ověřit u své letecké společnosti, zda ETA při tranzitu potřebují.

Spojené království podle údajů webu visitbritain.org evidovalo v roce 2023 zhruba 284 tisíc návštěv z České republiky.

Nařízení zavádějící elektronickou cestovní registraci slouží k ochraně hranic, podle tamních úřadů dokument zjednoduší hraniční kontroly. Po odchodu Británie z Evropské unie v roce 2020 začal Londýn postupně zpřísňovat pravidla vstupu do země. Registraci ETA už v minulosti zavedl pro některé mimoevropské země, nyní ji zavádí i pro občany Evropské unie. Registrace se nevztahuje jen na ty, kteří musí mít víza, a také na občany Irska.

