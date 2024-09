REPORTÁŽ: Výjimečná příroda i milionový byznys. Nahlédněte na Moherské útesy do Irska

Moherské útesy jsou jedním z největších symbolů Irska. Přírodní unikát je i výnosným byznysem, který sice statisícům turistů usnadňuje život, ale na druhou stranu také útesům ubírá mnohé z jejich dřívější divokosti.

Moherské útesy na západě Irska jsou po dublinském pivovaru Guinness, výrobci typického tmavého moku, druhou nejnavštěvovanější atrakcí v zemi. Pokud jste zahlédli nějaké typické obrázky ze „smaragdového ostrova“, byl to dost pravděpodobně tento fascinující kus země. Přestože v Evropě i v Irsku najdete vyšší útesy, tyto jsou pro svou majestátnost jedním ze symbolů ostrova.

Velmi dávno, zhruba před 300 miliony let, čtrnáctikilometrový břidlicovo-pískovcový skalní útvar představoval okraj delty obrovské řeky. Nyní tvoří pobřeží Atlantského oceánu. V nejvyšším bodě mají útesy až 214 metrů, což je úctyhodná výška, ale třeba útesy Slieve League Cliffs o něco více na severu ostrova ji překonají, jsou ale o něco pozvolnější a členitější. Moherské útesy jsou jeden velký zlom – země, stále země a najednou takřka bez varování kolmý sráz do moře.

Kromě geologů si na své mohou přijít i milovníci zvířat, zejména pozorovatelé ptáků, jejichž druhů tu hnízdí velké množství. Je možné zahlédnout i zajímavé černobílé papuchalky. V moři jsou pak k vidění delfíni, žijí v něm i velicí žraloci velicí. Prý mohou dorůst až 12 metrů, což z nich dělá druhé největší paryby světa. Ovšem v klidu, žádné katastrofy jako ve filmu Čelisti nehrozí, pomalý obr pojídá plankton a na lidi neútočí.

Statisíce návštěvníků, miliony eur

Procházka po útesech skýtá nevšední pohledy (sami se přesvědčte v galerii). Cliffs of Moher však jsou také obrovský byznys. Trochu čísel: V minulém roce je navštívilo skoro 1 300 000 návštěvníků, předcovidové statistky ale pamatují i 1,6 milionu. Počty se opět rok od roku zvyšují, takže loni útesy vydělaly 13,8 milionu eur.

Zajímavé je, že skoro polovinu návštěvníků tvoří turisté z USA, pro které je Irsko populární destinací (ostatně, mnoho z nich tu má kořeny). Výrazně více lidí s irským původem žije jinde ve světě než v Irsku, odkud se miliony lidí začaly stěhovat po velkém hladomoru v polovině 19. století a vlastně se stěhují dodnes.

Provozovatel má příjmy převážně z přilehlého parkoviště. Za auto na místě zaplatíte 12 eur na osobu, při předchozí online rezervaci to může být i méně. Pokud sem dorazíte po pobřežní cestičce z Doolinu nebo Liscannoru, užijete si výhled zadarmo. Nyní jsou ale její části zavřené kvůli bezpečnosti – každý rok se tu stane několik neštěstí nebo sem někdo přijede ukončit život (proto jsou všudy ony cedule s nabídkou pomoci).

Ráj pro (instagramové) turisty

Ostatně Moherské útesy jdou turismu naproti už pěknou řádku let. Místní landlord a člen londýnského parlamentu Cornelius O'Brien prý předběhl svoji dobu. Už v roce 1835 na útesu nechal postavit věžičku, která je dnes po něm pojmenovaná, a připravil zázemí pro stovky Angličanů, které sem už v turistickém pravěku mířily. Správně očekával, že cestovní ruch nastartuje ekonomiku a pozvedne ne zrovna bohatý zemědělský region.

Dnes by se možná nestačil divit, jaký jeho myšlenka vzala spád. Že se člověk nedostane až k okraji, je vzhledem k nestabilnímu povrchu pochopitelné. K zamyšlení jsou však další věci. V roce 2007 se kousek od útesu otevřelo do skály vytesané návštěvnické centrum s galerií, restaurací i obchody a přímo k útesům vede vyasfaltovaná cesta. Ráj pro turistiku v době Instagramu. Z Dublinu sem denně jezdí nespočet autobusů, jejichž osazenstvu stačí jen vyskočit, rychle v teniskách či pantoflích a někdy i cigaretou v ruce vyfotit „zálesácké“ selfie. Kdo zažil putování kolem útesů ve Walesu nebo na odlehlých Shetlandách, si lehce může připadat jako v nějakém lunaparku.

Kdo má silný žaludek a nebojí se vln, může seskočit dolů do Doolinu a nastoupit na loďku. Ta denně jezdí na nedaleké Aranské ostrovy nebo na vyjížďku kolem útesů. Kinedryl s sebou, opravdu… Jinak ale uvidíte kromě útesů z jiného úhlu s trochou štěstí nějaké to zvíře a jeskyni, kde se natáčel Harry Potter a Princ dvojí krve.