Do Británie se smí cestovat už jedině s registrací ETA

Čeští občané musejí mít ode dneška pro krátkodobou návštěvu Velké Británie elektronickou cestovní registraci (ETA). Stojí 10 liber (v přepočtu asi 300 korun) a je platná dva roky.

Od 2. dubna potřebují občané zemí EU včetně České republiky při cestách do Spojeného království elektronickou cestovní registraci (ETA). On-line žádosti lze podávat prostřednictvím aplikace nebo oficiálních internetových stránek. Turisté musejí vyplnit a odeslat registrační formulář a následně na svůj kontaktní e-mail obdrží registraci. Potvrzení by mělo standardně přijít do tří pracovních dnů, může ale trvat i déle.

Registrace stojí deset liber (asi 300 korun) a musí se jí prokázat každý cestující včetně kojenců. Informace v češtině najdou zájemci na webu britské vlády nebo stránkách českého ministerstva zahraničí.

Od vyřízení je registrace platná dva roky, během kterých lze do Británie cestovat opakovaně, nikdy ale na více než šest měsíců.

ETA je nutná i pro případ, kdy budou lidé přes Británii pouze projíždět. Registrace ale není třeba, pokud lidé přestupují na některém z britských letišť a neprochází přitom hraniční kontrolou.

Spojené království podle údajů webu visitbritain.org evidovalo v roce 2023 zhruba 284 tisíc návštěv z České republiky.

Po odchodu Británie z Evropské unie v roce 2020 začal Londýn postupně zpřísňovat pravidla vstupu do země. Registraci ETA už v minulosti zavedl pro některé mimoevropské země, nyní ji zavádí i pro občany Evropské unie. Registrace se nevztahuje jen na ty, kteří musejí mít víza, a také na občany Irska.

