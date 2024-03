Šéf veletrhu Sběratel Jirásek: Na vzestupu jsou nyní bankovky. Kupují je mladí

Již tento pátek a v sobotu se v pražském hotelu Olympik sejdou sběratelé všeho druhu. Uskuteční se tu další vydání jarního veletrhu Sběratel, kde si budou moci koupit vysněné bankovky, mince, známky, drahé kameny i další sběratelské kousky. „Máme mezi obchodníky dobrou pověst a jak vám řeknou kdekoliv v zahraničí: ‚Češi pořád ještě nakupují.‘ Možná ne za tolik jako sběratelé v západní Evropě, ale o to náruživěji a častěji,“ říká v rozhovoru pro byznysový portál newstream.cz ředitel veletrhu Sběratel Jindřich Jirásek.

Jaká jsou hlavní lákadla jarního veletrhu Sběratel?

Každý rok se snažíme, aby si návštěvníci mohli odnést nějakou sběratelskou raritu, kterou je možné koupit jen na veletrhu. Letos to bude oblíbená 0 euro suvenýrová bankovka „50 let metra“, na které je vyobrazena první souprava a naznačený první úsek linky „C“ i s původními názvy. Počítáme, že o ni bude stejný zájem jako v minulosti o 0 euro suvenýr vydaný k stému výročí Českých aerolinií nebo kulatinám Karla Gotta či skupiny Olympik.

Takovou „sběratelskou legráckou“ je pak platná 2 eurová mince ovšem s vyobrazením „smaženého sýra“. Dvoueurové mince, které nebyly v oběhu (uncirculated), s natištěným motivem začínají být ve světě samostatnou sběratelskou kategorií. Už nyní existuje několik desítek různých variant. Naše emise má jednotící název „Národní poklady“ a představuje fenomény typické pro českou obecnou kulturu. Začala „pivem“, následuje „smažený sýr“, na podzimním Sběrateli budou k dostání „utopenci“ a na vánočním veletrhu „slivovice“. Chceme tak s nadsázkou lehce inspirovat české zákonodárce, až budou někdy v budoucnu dumat nad motivem českého eura.

Mění se nějak zásadně počet vystavovatelů oproti předchozím letům?

Vystavovatelů z celého světa se nám hlásí více, než kolik jsme schopni v hotelu Olympik umístit. I letos jich tady bude zhruba 80. Veletrh Sběratel má mezi obchodníky dobrou pověst a jak vám řeknou kdekoliv v zahraničí: „Češi pořád ještě kupují.“ Možná ne za tolik jako sběratelé v západní Evropě, ale o to náruživěji a častěji – proto také můžeme veletrh pořádat 3x ročně, z toho jednou na výstavišti v Letňanech.

A jakou čekáte návštěvnost teď na jarním Sběrateli?

Návštěvnost se u jarního Sběratele pravidelně pohybuje kolem 3 000 lidí, což je na akci podobného typu velké číslo. A vidíme, že každý rok míří do Prahy více sběratelů z ciziny, pro které to je krásná příležitost spojit hobby s pěkným výletem.

Jaké jsou hlavní trendy ve sběratelství pro rok 2024?

Co jde hodně nahoru, jsou určitě staré bankovky, vidíme to v rostoucím počtu prodejců na našich veletrzích i na výsledcích, jež dosahují bankovky v aukcích. Dlouho to byla taková klidná, spíše opomíjená oblast, ale teď se v ní pohybuje řada mladých sběratelů, kteří zvyšují poptávku, a s tím samozřejmě rostou také ceny. Stabilní zájem je o kvalitní mince a medaile a rozhodně bych neodepisoval ani filatelii, i když u té prémiové se sběratelský zájem čím dál tím více přelévá do toho investičního.

Sběratelství mírně nahrává prostředí vyšší inflace, kdy lidé hledají investiční příležitosti. Jak se sběratelé chovají v klidnějších ekonomických dobách?

Doufají, že se ostatní sběratelé nebo dědici, kteří sedí na velkých sbírkách, přestanou bát a pustí je na trh. Protože nejdříve pandemie a pak ruská agrese výrazně přiškrtily přísun nového materiálu na trh. A když už se tam dostal, tak často za nesmyslné peníze. A pro každý sběratelský obor platí, že když sběratel nemá co nového do sbírky přikupovat, tak ta oblast prostě atrofuje.

Co jste si vy osobně jako sběratel pořídil v loňském/letošním roce?

Snažím se doplňovat sbírku o věci, které jsou raritní, mají nějaké přesahy za hranice sběratelství, a ještě je lze navíc vystavit. Sběratelský předmět by totiž neměl být zavřený v trezoru, ale každý den sběratele těšit!

Co tedy těší vás?

Mě dělá nově na komodě v kanceláři radost řez vodovodním potrubím, které se likvidovalo v 70tých letech v Karlových Varech. Jako plátek uříznutá trubka má průměr cirka 40 cm, tloušťku asi tři a až na zhruba dvaceticentimetrový otvor, je celá vyplněná aragonitem neboli vřídlovcem. Ostatně právě proto se potrubí tehdy měnilo… Je to světový unikát, protože proudící teplá minerální voda tlačila vřídlovec po desítky let na stěny trubky, kde se vysrážel a následně usazoval až do této podoby. Je to rarita, krásně se na to kouká, a ještě je to věc s krásným příběhem.

