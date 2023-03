Češi chtějí japonskou Ósaku dobýt tím, co umějí nejlíp. Pavilon na Expu bude ze skla

Česko se bude na Expu v japonské Ósace prezentovat ve skleněném pavilonu. Spirálu navrhlo architektonické studio Apropos Architects.

Fasáda pavilonu je navržena z tabulového spékaného skla. Využití skla, jehož řemeslné zpracování má v tuzemsku dlouholetou tradici, bylo pro autory návrhu absolutní prioritou.

„Jako společnost si potřebujeme neustále připomínat a posilovat společenské i kulturní hodnoty. Proto jsme navrhli pavilon ze dřeva a skla, řemeslně a kreativně pojatý, naplněný českým umem a kreativitou,“ uvedla architektka Nikoleta Slováková ze studia Apropos Architects.

Vítězný návrh vznikl ve spolupráci s Terezou Šváchovou a studiem Lunchmeat.

Studio Apropos Architects má kromě Česka zastoupení i v Curychu a Haagu. V evropských městech realizovalo řadu projektů od bytových domů až po velké urbanistické celky.

Druhé místo architektonické soutěže získal návrh ateliéru A69, třetí pak návrh od ateliéru Mjölk.

Kromě českých architektonických studií se klání účastnily i ateliéry ze Slovenska, Británie, Německa nebo Kypru.

V odborné porotě zasedli například architektka a designérka Eva Jiřičná, partner studia Kengo Kuma and Associates Balázs Bognár, slovenský automobilový designér Jozef Kabaň nebo předseda České komory architektů Jan Kasl.

