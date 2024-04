Biohacking: Meditace přispívá k lepší psychické, ale i fyzické pohodě

Meditace se v rámci zdravého životního stylu prosazuje díky tomu, že jsou čím dál více oceňovány její benefity na duševní i fyzické úrovni. Ne nadarmo se tato stará technika, zavedená jako praktika ve většině světových náboženstvích, stala znovu mainstreamově oblíbenou. My lidé jsme komplexní bytosti, které nejsou tvořeni pouze fyzickým tělem, ale máme také neuchopitelnou část, kam patří naše myšlenky a pocity.

Pro komplexní zdraví a vysokou kvalitu života je třeba tyto své části neignorovat. Není přece alternativním postojem, že myšlenky i emoce vytvářejí ve světě venku mimo naše tělo hmatatelné věci. Tudíž i ty nehmatatelné části v nás si zaslouží pozornost právě tak jako naše fyzická schránka, třeba právě v podobě formy duševní hygieny, jakou je meditace.

Existuje mnoho benefitů meditace nejen na úrovni emoční a mentální, ale i fyzické. Primárním dopadem meditace je redukce stresu. To je významný efekt, který prostupuje celým organismem, podporující pozitivní vnitřní procesy a potlačující ty negativní, jako zvýšený krevní tlak, přehnaná aktivace sympatického nervstva a produkce stresových hormonů v nadledvinkách. Dopady chronického stresu se pak kumulují do problémů jako deprese, úzkosti, různě lokalizované bolesti, kardiovaskulární potíže, nespavost, zhoršené trávení, přibírání na váze a tak podobně.

Pravidelná, ideálně každodenní meditace může významně pomoci se všemi těmito symptomy. Také umí vytvořit celkově pozitivnější náhled na svět a podporuje lepší emocionální regulaci, kdy si věci tolik nepřipouštíme a reagujeme na negativní události a interakce s větším nadhledem a klidem.

Dobrá emocionální regulace také pomáhá předcházet a zmírňovat nezdravé nutkavé chování, přejídání a používání substancí s adiktivním charakterem jako drogy a alkohol. Meditace také může pomoci s problémem udržení pozornosti a soustředěním a je účinná v podpoře kognitivních funkcí v průběhu stárnutí a celkově podporuje neuroplasticitu mozku.

Vícero metod a přístupů

Existuje řada přístupů, které lze nazvat meditací. Protože u všech rutinních praktik, stejně tak jako u meditace platí, že konzistence je to hlavní, vybereme si metodu, která nás k ní bude co nejvíce motivovat. Úplně nejjednodušším přístupem je si prostě vyhradit čas zhruba mezi pěti až 20 minutami jednou až dvakrát denně. Pohodlně se usadit či lehnout, zavřít oči a jen tak nechat plynout myšlenky, jak přicházejí. Důležité je nesnažit se je zahánět, ale také nepodporovat přehnané přemýšlení. Zavřít oči podpoří odpoutání se od vnějšího světa během meditace, neboť až 70 procent sensorických vjemů přicházejících do těla jde skrze zrak.

U začátečníků může docházet k vyvstávání negativních pocitů různého rázu a tím i následné opouštění motivace k jakékoli formě meditace. Významnou podporou zde může být použití aplikací, kterých je dnes nepřeberné množství či si jednoduše pustit meditaci na různých sociálních platformách. Ty většinou nabízí různé druhy vedených meditací, často se zaměřením na konkrétní problém, který máme zájem zmírnit.

Jedna z druhů meditace, kterou si můžeme jako vedenou najít či ji aplikovat samostatně, je body scan meditace. Jedná se o meditaci, která nám záměrně přivádí pozornost k tělu. To přináší další pozitiva, protože vědomá přítomnost v těle má další léčivý rozměr. Jako u všech meditací si pohodlně lehneme či sedneme, zavřeme oči. Chvíli se soustředíme na dýchání, bez nutnosti ho ovládat či měnit. Pak se postupně zaměříme na místa, kde se naše tělo dotýká podložky či nábytku na kterém spočíváme. Snažíme si uvědomit, jak tu kterou část těla cítíme, jestli vyvstává nějaký konkrétní pocit. Dále postoupíme ke zbylým částem těla, od hlavy směrem dolů.

U každé části se zastavíme podle toho, kolik času jsme ochotni meditaci věnovat. Je lepší být spokojený s pravidelnou (alespoň několikrát týdně) pětiminutovkou, než naopak zase přidávat tělu stres ve formě výčitek a pocitu selhání. Další formou meditování, která nás přirozeně odvádí od vtíravých myšlenek je meditace s mantrou. To je většinou krátké slovo bez významu, které v duchu opakujeme rytmicky či nahodile, abychom k němu nezačali asociovat myšlenky. To nám opět pomáhá k relaxaci a klidu.