Necelé dvě miliardy, Čepru loni mírně klesl zisk

Státní distributor paliv Čepro loni zaznamenal zisk před zdaněním 1,99 miliardy korun. Meziročně jde o lehký pokles, předloni měla firma podle výroční zprávy zisk přes 2,06 miliardy korun. V loňském hospodaření se projevil například zvýšený prodej paliv, který stoupl o deset procent. Údaje o tržbách společnost nesdělila.

„Podařilo se nám rozšířit počet dodavatelů ze zahraničí. Kromě Rakouska, Německa nebo Polska a dalších zemí dovážíme nyní naftu i z USA,” řekl generální ředitel Čepra Jan Duspěva.

Čepro, které provozuje síť čerpacích stanic EuroOil, podle něj v loňském roce přizpůsobilo svoji obchodní strategii vývoji na světových trzích a z důvodu vyšší ochrany trhu proto nyní drží vysoké zásoby nafty a benzinu, aby bylo připravené na případný krizový vývoj. To podle firmy kombinaci s náklady na nákup a skladování paliv podvazuje možnosti hospodářského výsledku v příštích letech.

„Jako součást kritické infrastruktury státu plníme prioritní úkoly k zajištění bezpečnosti a stability českého trhu, třeba i na úkor zisku z okamžitých obchodních příležitostí. Předpokládáme, že půjde o dlouhodobý trend,” uvedl Duspěva.

Společnost zároveň oznámila, že v reakci na aktuální situaci posílila svou roli v železniční dopravě pohonných hmot, kde počet stočených vagonů meziročně vzrostl o 15 procent. V oblasti investic byla největším projektem uplynulého roku výměna výdejních lávek na skladu v Třemošné. V rámci sítě EuroOil pak přibyla čerpací stanice v Blansku. Firma také zintenzivnila aktivity v ochraně před riziky včetně kyberbezpečnosti.

Čepro, a.s., je jedním z největších průmyslových podniků v České republice. Provozuje síť 1200 kilometrů produktovodů, k dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejichž kapacita je 1,76 milionu metrů krychlových. Společnosti náleží přes 200 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR, která je z hlediska počtu stanic třetí největší a z pohledu prodejů pohonných hmot čtvrtá nejvýznamnější v ČR.