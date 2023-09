Zelená pro gigafactory? PlaneStation Pilsen musí vyklidit pozemky na letišti v Líních, potvrdil soud

Ministerstvo obrany vyhrálo první kolo soudního sporu o areál letiště Líně se společností PlaneStation Pilsen. Firma má areál pronajatý, roky ale neplatí nájemné. V areálu bývalého vojenského letiště zvažuje automobilka Volkswagen výstavbu továrny na baterie do elektroaut za 120 miliard korun. Stát, který tzv. gigafactory podporuje, tam chce vybudovat strategický podnikatelský park.

Soudní spor ministerstva s PlaneStation Pilsen se táhne deset let. Okresní soud Plzeň-sever tento týden nařídil firmě vyklidit všechny pozemky a stavby, které v areálu využívá, uvedl deník Mladá fronta Dnes v plzeňské regionální příloze. Rozsudek není pravomocný, firma se proti němu odvolá.

Po nabytí právní moci rozsudek ukládá firmě dvouměsíční lhůtu na vyklizení areálu. „Soud konečně po více než deseti letech potvrdil, že stávající provozovatel letiště Líně, společnost PlaneStation, využíval areál letiště Líně vzhledem k platně ukončeným nájemním smlouvám neoprávněně. Jakmile bývalý nájemce letiště vyklidí, stát bude moci dál nakládat s celým areálem v souladu se svými dlouhodobými záměry,“ cituje deník vyjádření ministerstva obrany.

Jednatel PlaneStation Petr Kutný ale řekl, že firma čeká na vyhotovený rozsudek a bude se odvolávat. Kromě žaloby na vyklizení areálu vede ministerstvo se společností ještě další dva soudní spory o zaplacení dlužných nájmů a o také vyplacení nedůvodného obohacení, které podle státu dodnes vzniká neoprávněným užíváním areálu.

V říjnu 2013 začal u Okresního soudu Plzeň-sever spor armády a PlaneStation Pilsen kvůli výši nájemného. Armáda tehdy požadovala téměř 46 milionů korun za období od února 2010 do ledna 2013. Společnost PlaneStation však tvrdí, že smlouva o pronájmu letiště byla od počátku neplatná, píše MfD. Firma argumentovala tím, že byla už v počátku uvedena v omyl, protože vzletová a přistávací dráha je kratší, a nesplňuje tak podmínky pro mezinárodní provoz, které prý armáda ve smlouvě garantovala.

Server Novinky.cz, který na případ upozornil jako první, napsal, že firma využívá areál od roku 2000 na základě smlouvy s ministerstvem uzavřené na 50 let. V roce 2010 však přestala hradit nájem. „Podle odhadů dluží PlaneStation v současnosti na nájemném zhruba 260 až 280 milionů korun,“ uvedly Novinky.

Smlouva o pronájmu areálu byla k 31. lednu 2013 ukončena. Firma ale objekty dál pronajímá subjektům, které nemají s provozem letiště nic společného.