Zatraceně levná Tesla bude. Zatím se ale neví kdy

Tesla se pod tlakem čínských konkurentů nevzdává myšlenky vyrábět elektroauto, které by nebylo jen pro horních 10 tisíc. Lidový elektromobil by mohl vyjít na v přepočtu 600 tisíc korun, což je třetina průměrné ceny, za níž jde nyní v Evropě pořídit auto na baterky.

Reklama

Americká automobilka Tesla plánuje ve svém německém závodě vyrábět elektromobil za 25 tisíc eur (bezmála 610 tisíc korun). Uvedl to podle agentury Reuters obeznámený zdroj. Nerozvedl ale, kdy firma výrobu vozu zahájí. Tesla se k možnému přelomovému kroku v plánu masového rozšíření svých vozů odmítla vyjádřit.

Šéf automobilky Elon Musk závod u obce Grünheide nedaleko Berlína navštívil v pátek. Na setkání se zaměstnanci mimo jiné zmínil plán, že se tam bude vyrábět vozidlo za 25 tisíc eur, uvedl zdroj Reuters. V současnosti německý závod vyrábí Model Y.

Chtěli přijít s nový elektromobilem za 700 tisíc. Z plánů ale sešlo Zprávy z firem Americký výrobce automobilů General Motors (GM) a jeho japonský konkurent Honda Motor zrušili plány na společný vývoj cenově dostupných elektromobilů. Oficiálním důvodem je změna strategie americké automobilky. Ta se potýká s růstem nákladů v důsledku stávek odborů za vyšší mzdy. ČTK Přečíst článek

Za třetinu ceny

Průměrná maloobchodní cena elektromobilů v Evropě v první polovině roku 2023 přesahovala 65 tisíc eur (bezmála 1,6 milionu korun), uvedla výzkumná společnost Jato Dynamics. V Číně to bylo jen něco málo přes 31 tisíc eur. Tesla na české verzi svého webu nabízí nejlevnější vůz, Model Y s pohonem zadních kol, za 1 097 750 korun. Někteří uživatelé sítě X se ve svých reakcích domnívají, že zmiňovaná cena 25 tisíc eur nezahrnuje daň.

Musk dlouho plánoval výrobu cenově dostupnějšího elektromobilu, v roce 2022 ale prohlásil, že automobilka ještě nezvládla potřebnou technologii, a plán odložil. V září sdělily zdroje agentuře Reuters, že se Tesla blíží k inovaci, která by jí umožnila odlévat téměř celý podvozek elektromobilu z jednoho kusu. Byl by to průlom, jež by urychlil výrobu a snížil náklady.

Tesla 3 je nejekologičtějším vozem světa. Mezi prvních deset se dostala i Škoda Zprávy z firem Vláda vozů s elektrickým pohonem globálně narůstá. A automobilky ve snaze přeorientovat svou výrobu tak, aby vycházely vstříc přísným emisním normám, zaplavují trh stále novými a novými modely aut s hybridním či čistě elektrickým pohonem. Který z elektrických vozů přísné nároky na ekologii tedy splňuje nejvíce? Podle velkého testu agentury Bloomberg pro trh Velké Británie je to Tesla 3. Do „top ten“ se však dostal i vůz z Česka. fry Přečíst článek

Do konce desetiletí Tesla zdesetinásobí objem výroby

Americká automobilka chce do roku 2030 zdesetinásobit počet dodaných vozů na 20 milionů. K tomu potřebuje rozšíření na masový trh. Poptávku po elektromobilech ale negativně ovlivnila slabá ekonomika a vysoké úrokové sazby. Tesla a další automobilky na to v posledních měsících reagovaly snižováním cen ve snaze zvýšit prodeje.

V německém závodě hodlá Tesla zdvojnásobit kapacitu na jeden milion aut ročně. Naposledy ale údaje o počtu vyrobených vozů zveřejnila v březnu. Bylo to 5000 elektromobilů týdně, což zhruba odpovídá 250 tisíc aut ročně.

Podívejte se, jak vypadaly první Tesly:

Při Muskově páteční návštěvě vedení Tesly pracovníky informovalo, že automobilka s platností od listopadu zvýší přibližně 11 tisíc zaměstnanců německého závodu mzdy o čtyři procenta, napsal list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje. Tesla dále v prosinci vyplatí bonus 1500 eur jako kompenzaci inflace. Od února firma zvýší zaměstnancům ve výrobě roční mzdy o dalších 2500 eur.

Německý odborový svaz IG Metall v roce 2022 uvedl, že mzdy ve společnosti Tesla jsou přibližně o 20 procent nižší než ty, které v jiných automobilkách vycházejí z kolektivních smluv.

Prodej elektromobilů v Evropě a Číně silně roste, Češi pořád fandí benzínu Money Na největších evropských trzích poprvé v historii přesáhl podíl elektrických a hybridních vozů polovinu ze všech nově registrovaných aut. Vyplývá ze studie PwC Electric Vehicle Sales Review za první tři čtvrtletí letošního roku. Český trh roste výrazně pomaleji, podíl nově registrovaných aut s elektromotorem a hybridů přesáhl letos 20 procent z celkově prodaných vozů. nos Přečíst článek

Elektromobily a daně: Jaké jsou finanční benefity pro majitele? Money V současnosti, kdy se stále více lidí obrací k elektromobilitě, je důležité pochopit, jak elektrická auta zapadají do daňového systému a jak mohou podnikatelé využít potenciálních úlev a dotací. Tato otázka je stále aktuální vzhledem k rostoucí nabídce elektromobilů na trhu a změnám v legislativě, které ovlivňují jejich ekonomickou výhodnost. Anna Kolibíková Přečíst článek