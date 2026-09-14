Zásah pro AstraZenecu. Lék proti rakovině prsu v klíčové studii neuspěl
AstraZeneca narazila u jednoho z klíčových léků na rakovinu prsu. Neúspěch klinické studie může podle analytiků sebrat budoucím tržbám přípravku Etcamah až 3,8 miliardy dolarů, tedy asi 80 miliard korun. Akcie farmaceutické skupiny přesto v pondělí rostly, píše agentura Bloomberg.
Nepříjemný zásah utrpěl farmaceutický gigant AstraZeneca v rámci klinického vývoje jednoho ze svých léků proti rakovině prsu. Přípravek Etcamah v pokročilé fázi studie totiž nedokázal oddálit zhoršení onemocnění více než standardní léčba, uvedla agentura Bloomberg. Analytici tak upozorňují, že neúspěch může výrazně snížit budoucí tržní potenciál léku.
Etcamah byl testován u pacientek, kterým se rakovina prsu vrátila nebo rozšířila a které dosud na tuto fázi nemoci nedostaly žádnou léčbu. AstraZeneca oznámila neúspěch studie v pátek večer.
Podle analytika Johna Murphyho z Bloomberg Intelligence by výsledky mohly snížit očekávané tržby léku v roce 2035 o 2,6 až 3,8 miliardy dolarů, tedy o 54,7 až 80 miliard korun. Trung Huynh z RBC Capital Markets odhadoval potenciální výnosy z této konkrétní indikace na zhruba jednu miliardu dolarů, tedy kolem 21 miliard korun.
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Akcie AstraZenecy přesto v pondělí během ranního obchodování v Londýně vzrostly až o 1,6 procenta. Od začátku roku ale zůstávají přibližně 14 procent v minusu.
Etcamah už má schválení pro užší skupinu pacientek se specifickou mutací nádoru. Funguje jako hormonální terapie, která brání estrogenu navázat se na nádorové buňky a podporovat jejich růst.
Očekávání už byla nižší
Výsledek studie ale trh úplně nezaskočil. Očekávání totiž už předem snižoval neúspěch konkurenční Roche, která v podobně nastavené studii nedokázala prokázat přínos svého experimentálního léku giredestrant.
Pro Etcamah proto budou mnohem důležitější výsledky dalších probíhajících studií, do nichž je zapojena výrazně větší skupina pacientek. Část analytiků navíc tržby z této konkrétní indikace do svých odhadů vůbec nezahrnovala.
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Soriot potřebuje ukázat další úspěchy
AstraZeneca si dlouhodobě vybudovala silnou pozici právě díky vývoji úspěšných onkologických léků. Generální ředitel Pascal Soriot je ale podle Bloombergu stále více pod tlakem, aby ukázal, že firma dokáže přinášet další úspěšné léky z vlastního vývoje.
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