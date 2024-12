Zalando ovládne trh s online módou. Převezme konkurenční About You

Německý internetový prodejce módy Zalando, který je z Berlína, převezme zhruba za 1,1 miliardy eur (27,6 miliardy korun) hamburského konkurenta About You. Firma ve středu na svém webu uvedla, že je to součást plánu vytvořit panevropskou internetovou platformu. Obě firmy už nyní zasílají zboží i do České republiky.

Hlavní akcionáři About You, společnost Otto a investiční firma pod kontrolou společnost Heartland A/S, jakož i členové představenstva se podle Zalanda rozhodli přijmout nabídku 6,50 eura za akcii. V úterý akcie About You na burze uzavřely na 3,90 eura za kus.

„Oba naše týmy se vždy snažily o novou definici nakupování módy a životního stylu tím, že vytvářely nejlepší možný zážitek pro zákazníky a partnery. Velmi se těším, jak společně dokážeme pokrýt větší část trhu s módou a životním stylem,“ řekl spoluředitel a spoluzakladatel Zalanda Robert Gentz.

Evropský trh s módou má podle webu Zalanda hodnotu 450 miliard eur.

Akcie Zalanda před začátkem dnešního obchodování výrazně oslabovaly.

Ultra rychlá móda dominuje trhu s oblečením a vytlačuje tradiční prodejce s módou Zprávy z firem Trh s módou prochází v posledních několika letech zásadní změnou. Do odvětví vstoupily společnosti zabývající se velmi rychlou módou (ultra-fast fashion), které díky promyšlenému využívání technologií nastavují nové trendy a standardy v oblasti online nákupů a zákaznické zkušenosti a rychle přebírají zákazníky tradičním i online prodejcům módy, a to i v Česku. Nejvíce oblíbené jsou u mladší generace. Nákup na těchto platformách si v některých zemích vyzkoušely už více dvě třetiny žen ve věku do 34 let a další o tom uvažují. V Česku jde o 55 procent zákaznic do 34 let, v sousedním Polsku o 64 procent. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG), která na vzorku více než 10 tisíc zákazníků napříč Evropou a USA zkoumala nákupní preference zákazníků. nst Přečíst článek

Lidé nepohrdnou módou ze sekáče. Internetové tržiště Vinted poprvé vykázalo zisk Zprávy z firem Největší evropské internetové tržiště s použitým oblečením Vinted se v loňském roce poprvé dostalo do zisku. Firmě pomohl rychlý růst tržeb v souvislosti s vyšším zájmem o nákup a prodej módy z druhé ruky. Čistý zisk činil 18 milionů eur (453 milionů korun) ve srovnání se ztrátou 20 milionů eur v roce 2022. ČTK Přečíst článek

Zalando otevře v Drážďanech kamenný obchod a sekáč Zprávy z firem Drážďanský outlet bude po Lipsku pro Zalando teprve druhým v bývalé východní části. tzv Přečíst článek