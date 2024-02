Zákon ukládá povinnost ochrany osamocených pracovníků, přesné způsoby už ovšem nedefinuje

Bezpečnost takzvaných osamocených pracovníků se především v posledních letech stává pro mnoho firem velkým tématem. Jedná se o zákonnou povinnost, jejíž řešení ale v souvislosti s rostoucími náklady a nedostatkem pracovních sil vyžaduje jisté inovace. „Poslední dobou výrazně roste zájem o online aplikace, které zajišťují kontrolu, a tedy i vyšší bezpečnost osamocených pracovníků. Využívají ji všechny skupiny klientů, včetně velkých korporátních firem,“ říká Jakub Laurich, výkonný ředitel společnosti TTC apki.

Firmy dnes kladou největší důraz na zefektivnění pracovních procesů a s tím související úsporu času, hodně si ale uvědomují právě i otázku bezpečnosti osamocených pracovníků. Takovým pracovníkem může být například technik, který se samostatně – například v noci nebo během víkendu – pohybuje v prostorách areálu firmy.

„Zákon ukládá, že pokud se jedná o rizikové pracoviště, zaměstnavatel odpovídá za bezpečnost pracovníka a musí ji odpovídajícím způsobem zajistit. V minulosti se to buď neřešilo vůbec, nebo se tam jednoduše poslali dva lidé. Ostatně zákon přímo říká, že jednou z variant je zajistit dohled druhé osoby. Lze to ale řešit i jinak,“ vysvětluje Jakub Laurich z TTC apki. Jak přesně, to už zákon o zajištění zdraví a bezpečnosti při práci neříká.

Posouzení rizikovosti pracovního prostředí s ohledem na legislativu je tak odpovědností firmy, tedy zaměstnavatele. Jak ale upozorňuje Jakub Laurich, podvádět se nevyplácí. „Pokud by během pracovní doby došlo k úrazu nebo jinému problému a firma neměla bezpečnost pracovníků dobře ošetřenou, zaměstnavatel by se mohl dostat do velkých potíží,“ upozorňuje.

Bezpečnost pracovníků přechází z „offlinu do onlinu“

Ochrana osamocených pracovníků samozřejmě není žádnou novinkou. Přesto existuje důvod, proč se především v posledních dvou letech firmy o možnosti automatizace a digitalizace v této oblasti zajímají víc než dříve. Důvodem jsou rostoucí náklady a také nedostatek pracovníků. Může být složité najít druhého zaměstnance, který zajistí dohled nad osamoceným pracovníkem. „Jedním z efektivních a ekonomicky výhodných způsobů může být online monitoring zaměstnance, který v závislosti na počtu registrovaných telefonů stáhne náklady klidně do řádů stovek korun až nižších jednotek tisíc měsíčně,“ upřesňuje Laurich.

Bezpečnost pracovníka se v tomto případě hlídá pomocí telefonu s aktivní aplikací. Hardware telefonu se pak využívá pro kontrolu pracovníka. „Je tam několik možných prvků, které za určitých okolností vyvolají alarm. Třeba když se pracovník dlouho nehýbe, nepotvrdí test bdělosti, dojde k jeho volnému pádu a podobně. Česká legislativa přímo neříká, jak by takové zařízení mělo fungovat. Proto jsme se inspirovali britskými standardy, které tuto problematiku ošetřují,“ vysvětluje Laurich.

Digitalizace má zelenou

Řešení bezpečnosti tímto způsobem pak souvisí nejen se snižováním nákladů, ale také s obecným trendem zjednodušování pracovních procesů a důrazem na digitalizaci. „Některým firmám jde čistě o bezpečnost, už se ale objevuje hodně těch, které chtějí další funkce. Tomu jsme uzpůsobili i náš systém. Kromě ochrany osamoceného pracovníka umí plánovat aktivity, takže zaměstnavatel může řídit práci zaměstnanců a dát jim přesné pokyny, a také vytvářet digitální doklady, třeba předávací dokumenty, kontrolní listy nebo záznamy o údržbách,“ vysvětluje Laurich.

Celý systém tak podle Lauricha najde široké využití nejen v průmyslu nebo u bezpečnostních agentur, ale i dalších firem. Zejména těch, jejichž zaměstnanci pracují „v terénu“. „Máme třeba klienty, kteří se zabývají servisem výrobních technologií. Všechny informace o jednotlivých zařízeních a pravidelných revizích si zadají do našeho systému, nastaví si pracovní cyklus a systém už klienta upozorní, když je třeba dojet na místo a provést kontrolu. Na místě pak technikovi ukáže veškeré potřebné informace a zadání jeho práce. Když následně vyplní formulář o kontrole, automaticky se vytvoří report, který slouží jako informace o provedení zásahu pro zaměstnavatele i zákazníka. Systém pak po celou dobu samozřejmě může kontrolovat i bezpečnost,“ vysvětluje Laurich.

Bezpečnost dnes řeší všichni – od nejmenších firem až po největší korporace. „Výhodou je, že se jedná o naše aplikace a díky vlastnímu týmu programátorů můžeme systém uzpůsobit požadavkům klienta. Spolupracujeme třeba se společnostmi ze skupiny Orlen Unipetrol, kde využívají náš systém TouchGuard pro vícero aktivit, a to i v prostorách s nebezpečím výbuchu. I do takových projektů se hodí naše aplikace. S našimi systémy pak pracuje třeba i farmaceutická společnost Zentiva nebo firmy z oblasti facility managementu, či stavebnictví, takže možností je skutečně spousta a je vidět, že téma ochrany osamoceného pracovníka je pro firmy důležité. Jedním z našich klientů je ale také Gas Storage – a tam už se kromě bezpečnosti řeší právě i zmiňovaná evidence údržby průmyslových zařízení, jejíž přesnost je v tomto případě skutečně klíčová,“ uzavírá Laurich.

