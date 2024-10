Za dva roky nás čekají problémy, varuje šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Kabátek

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) by se v roce 2027 mohla dostat do problémů, pokud nedojde ke změně na příjmové i výdajové straně a dále bude pokračovat růst výdajů na straně zdravotních služeb. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl její ředitel Zdeněk Kabátek.

Zástupci největší zdravotní pojišťovny v zemi v pondělí oznámili, že v plánu na rok 2025 VZP počítá znovu se schodkem, který letos bude činit kolem 4,9 miliardy korun. Letos bude ve schodku i celý systém veřejného zdravotního pojištění.

"Naším úkolem je, abychom se připravovali okamžitě na změny na straně výdajové, a proto s tou situací pracujeme od začátku roku. To, že se nám ekonomika trochu ochlazuje, čili příjmy neporostou stejnou měrou jako předchozí roky, je fakt. My se snažíme hledat řešení, která skutečně povedou k tomu, aby jsme našim klientům zajistili dostupnou a kvalitní péči," uvedl Kabátek.

Rozšíření fondu prevence

Podle něho výdaje na zdravotní služby rostou v rozsahu vyšším, než byl zdravotně-pojistný plán. Pojišťovna to je však zatím schopná eliminovat úsporami. ZPP sestavený loni na podzim počítal s pětimiliardovým schodkem, pojišťovna ho dorovnala z úspor z předchozích let. Kabátek dnes řekl, že pojišťovna vytvořila řadu opatření zejména v segmentu akutní lůžkové péče. "Máme řadu podnětů i v jiných segmentech. Bez ohledu na to, zda se blíží či neblíží volby, je naším úkolem ten systém kultivovat," dodal Kabátek

Na začátku týdne zástupci pojišťovny uvedli, že VZP plánuje navýšení fondu prevence o čtvrt miliardy na 2,13 miliardy korun. Z něj VZP přispívá pojištěncům například na očkování, masáže nebo pohybové aktivity. Proti roku 2023 se více než zdvojnásobí. Pojišťovna z něj přispívá také na vyšetření kůže, dětem na bezlepkovou dietu nebo lehčí sádru. Na polovinu se příští rok naopak sníží příspěvek na zubní hygienu, na dvojnásobek ale vzroste částka pro dárce krve.

Schodek systému pojišťovny čekaly i v letech 2021 a 2022, reálně ale hospodařily zejména díky lepšímu stavu ekonomiky lépe. Pro příští rok se ale podle ministerstva zdravotnictví lepší vývoj ekonomiky, než jsou současné predikce, očekávat nedá. Podle MZd bude letos ve schodku i celý systém veřejného zdravotního pojištění, a to zhruba ve výši 11 miliard korun.

