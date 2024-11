Výrobce dílů do elektromobilů Schaeffler bude masivně propouštět. Výrobu má i v Česku

Německý výrobce automobilových součástek Schaeffler plánuje ve svých evropských závodech propustit asi 4700 zaměstnanců. Firma působí i v Česku, kde provozuje závody v Lanškrouně a ve Svitavách. Propouštění se podle vyjádření firmy dotkne deseti továren v Německu a dalších pěti v Evropě. Firma zaměstnává po celém světě kolem 120 tisíc lidí.

Reklama

V Německu Schaeffler do roku 2027 propustí 2800 lidí, zbylých 1900 v zahraničí. To podle firmy odpovídá zhruba 3,1 procenta celkové pracovní síly. Dva z pěti zahraničních závodů by měly být uzavřeny zcela. O jaké závody jde, ale firma ve svém prohlášení neuvedla. Informace k nim slíbila zveřejnit do konce tohoto roku.

„Program je v aktuální situaci nezbytný, abychom z dlouhodobého hlediska zachovali konkurenceschopnost skupiny Schaeffler,“ uvedl šéf společnosti Klaus Rosenfeld. Firma, která sídlí v bavorském Herzogenaurachu, oznámení učinila měsíc po fúzi s firmou Vitesco Technologies, která rovněž působila v automobilovém průmyslu. Od roku 2029 chce firma ušetřit 290 milionů eur (7,3 miliardy korun) ročně.

Dodavatelé pro automobilový průmysl se stali jedním z nejvýznamnějších příkladů převratných změn v tomto odvětví. Pro Schaeffler je to další transformační program v posledních letech. Například v roce 2020 firma oznámila zrušení 4400 pracovních míst, v roce 2022 oznámila plán na propuštění 1300 zaměstnanců.

Reklama

Úspory chystá i německá automobilka Volkswagen, která je největší v Evropě. Minulý týden oznámila, že plánuje zavřít v Německu nejméně tři závody a zrušit desítky tisíc pracovních míst. Plánuje také plošné snížení kolektivně dohodnutých mezd o deset procent.

Lukáš Kovanda: Volkswagen čekají těžké časy. O práci přijdou desetitisíce lidí Názory Výsledky Volkswagenu jsou ještě horší, než se čekalo. A to se moc nečekalo. Německá automobilka bude muset zavírat fabriky, propouštět či snižovat a zmrazovat mzdy. Lukáš Kovanda Přečíst článek

FT: Evropský autoprůmysl zabředl hluboko v problémech Money Zhoršené prognózy společností Volkswagen, Stellantis a dalších výrobců automobilů vyvolávají obavy, že evropský automobilový průmysl zabředne ještě do hlubšího a delšího útlumu. Na svých internetových stránkách to napsal britský ekonomický list Financial Times (FT). ČTK Přečíst článek

Výrobce autosedadel Adient zavře dva závody v Česku, o práci přijde přes tisíc lidí Zprávy z firem Výrobce sedadel pro automobily Adient uzavře v souvislosti s restrukturalizací závody Trim v České Lípě a Stráži pod Ralskem, o práci přijde v nejbližších dvou letech postupně 1100 lidí. ČTK Přečíst článek