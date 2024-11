Schaeffler zavře dvě evropské továrny. Drasticky zeštíhlet musí i jinde

Německý výrobce automobilových součástek Schaeffler v rámci dříve ohlášené restrukturalizace uzavře továrnu v rakouském Berndorfu a závod v britském Sheffieldu. Firma působí i v České republice.

Už začátkem listopadu Schaeffler oznámil, že ve svých evropských závodech plánuje propustit kolem 4700 zaměstnanců.

Uzavření továrny v rakouském Berndorfu se podle agentury APA dotkne zhruba 450 zaměstnanců. Část výroby podle Schaeffleru převezme jeho závod ve slovenské Kysuci, i na ten však bude mít vliv plánované snižování počtu pracovníků. „Firma tam hodlá upravit strukturu personálu, aby optimalizovala výrobní náklady,“ napsala společnost Schaeffler v tiskové zprávě.

Začátkem listopadu firma uvedla, že plánované propouštění se dotkne 15 továren v Evropě, z toho deseti v Německu. Dodala, že v Německu hodlá propustit 2800 zaměstnanců a v jiných evropských zemích dalších 1900 zaměstnanců.

Schaeffler zaměstnává po celém světě kolem 120 tisíc lidí. V České republice provozuje závody v Lanškrouně a ve Svitavách.

