„Vráží nám nůž do zad,“ burcují odbory. Ve Volkswagenu se schyluje k tvrdé válce o mzdy
Německý automobilový gigant Volkswagen chce zaměstnancům na dva roky zmrazit mzdy, omezit příplatky a změnit pravidla pracovní doby. Odbory zuří a varují před tvrdým konfliktem. Škrty navíc mohou zasáhnout i českou Škodu Auto. Koncern, který se potýká s rostoucí konkurencí a vysokými náklady, plánuje do konce desetiletí zrušit až 100 tisíc pracovních míst.
Německá automobilka předložila odborovému svazu IG Metall své požadavky pro nadcházející kolektivní vyjednávání. Požaduje mimo jiné zmrazení mezd v letech 2027 a 2028, zrušení některých příplatků a odměn nebo větší flexibilitu pracovní doby. Odbory už daly jasně najevo, že ustupovat nehodlají.
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Odborový svaz IG Metall již minulý měsíc upozornil, že koncern Volkswagen plánuje zmrazit mzdy všech svých zaměstnanců až do roku 2030. Podle říjnového vyjádření českých odborů KOVO by se takové opatření mohlo dotknout také zaměstnanců Škody Auto, která je součástí německého koncernu.
Požadavky Volkswagenu se netýkají pouze platů. Automobilka chce rovněž zrušit některé příplatky a odměny a získat větší volnost při určování pracovní doby. V německých závodech Volkswagenu je v současnosti základní pracovní doba stanovena na 35 hodin týdně. Podle návrhu vedení by ji bylo možné upravovat podle provozních potřeb.
Odbory ve Škodě Auto přitvrzují kvůli požadavku koncernu Volkswagen na zmrazení mezd až do roku 2030. Pokud zaměstnanci nedostanou odpovídající odměny, mohou podle odborového předáka Jaroslava Povšíka omezit dobrovolné přesčasy a dosavadní flexibilitu. Stávku teď odbory nechystají, zastavení výroby ale připouštějí v případě, že by hrozilo uzavření některého z českých závodů.
Odbory Škody Auto přitvrzují: Bez odpovídajících odměn omezíme přesčasy
Zprávy z firem
Odbory ve Škodě Auto přitvrzují kvůli požadavku koncernu Volkswagen na zmrazení mezd až do roku 2030. Pokud zaměstnanci nedostanou odpovídající odměny, mohou podle odborového předáka Jaroslava Povšíka omezit dobrovolné přesčasy a dosavadní flexibilitu. Stávku teď odbory nechystají, zastavení výroby ale připouštějí v případě, že by hrozilo uzavření některého z českých závodů.
„V budoucnosti by ji mělo být možné upravovat podle provozních potřeb, a to bez kompenzace v případě prodloužení a s příslušnou úpravou mzdy v případě zkrácení,“ uvedla automobilka v tiskové zprávě.
„Nůž do zad,“ zuří odbory. Volkswagen čeká tvrdý střet
Odborový svaz IG Metall dal podle agentury Reuters jasně najevo, že s požadavky vedení nesouhlasí a hodlá proti nim bojovat. Jeho hlavní vyjednavač Thorsten Gröger nešetřil ostrými slovy.
„Vedení VW vráží zaměstnancům nůž do zad,“ prohlásil Gröger. „Bude to tvrdý, hořký a vyčerpávající konflikt, který ve firmě zanechá hlubokou stopu,“ dodal.
Za snahou automobilky srazit náklady stojí kombinace vysokých výdajů, nadbytečných výrobních kapacit, sílící čínské konkurence a amerických cel. Dozorčí rada koncernu v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku.
Volkswagen chce do konce desetiletí zrušit po celém světě až 100 tisíc pracovních míst a omezit počet vyráběných modelů. Na konci loňského roku zaměstnával přibližně 663 tisíc lidí.
Škoda Auto patří mezi největší tuzemské zaměstnavatele. Ve třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.
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Zprávy z firem
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Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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