Začali o rok později, přesto sousedy dohnali. V Liberci postavili třípatrový dům za necelý měsíc
České stavebnictví možná dostává do ruky zkratku. Syner v Liberci testuje nový způsob výstavby bytových domů a první zkušenost ukazuje překvapivý rozdíl oproti klasické stavbě. Klíčem jsou předem vyrobené konstrukční díly a rychlá montáž přímo na místě.
Na první pohled vypadají jako dva běžné bytové domy vznikající vedle sebe. Rozdíl je v tom, jak rychle vyrostly. Zatímco sousední objekt budovaný klasickou cestou začali stavbaři stavět zhruba o rok dříve a nyní na něm dokončují zateplení a fasádu, třípodlažní dům postavený hybridním systémem CREE zvládli dostat od stropu podzemních garáží až pod střechu za necelý měsíc. Fasádu, okna i dveře má přitom už osazené. Oba domy mají být nakonec dokončeny ve stejnou dobu.
Právě rychlost je hlavním argumentem, kterým chce stavební společnost Syner nový způsob výstavby v Česku prosadit. Firma jej nyní poprvé prakticky testuje v druhé etapě projektu Nová Kunratická v Liberci. Jde zároveň o první vícepodlažní bytový projekt v Česku realizovaný touto metodou.
Nejde jen o jeden pokusný dům
Liberecká stavba nemá zůstat jednorázovým experimentem. Ve druhé etapě Nové Kunratické mají tímto způsobem vzniknout další domy. Po dokončení prvního už pokračuje montáž dalšího a Syner chce zkušenosti z první stavby okamžitě využít při následujících objektech.
Celá Nová Kunratická patří k největším rezidenčním projektům v regionu. V nové liberecké čtvrti má postupně vzniknout zhruba 620 bytů pro více než 1300 lidí. Počítá se také s občanskou vybaveností a dalšími veřejnými prostory.
Samotná druhá etapa nabízí 80 bytů a právě na ní se nový způsob stavění poprvé ve větším měřítku ověřuje.
Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Byznys Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
Dřeva máme dost. Na rodinný dům přiroste v českých lesích za dvě minuty
Reality
Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Byznys Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
Může stavebnice pomoci s nedostatkem bytů?
Rychlejší sestavení domu samozřejmě samo o sobě nevyřeší všechny problémy českého bydlení. Výstavbě předchází projektová příprava, povolování, výroba jednotlivých prvků i budování základů a infrastruktury. Liberecký experiment ale ukazuje, jak výrazně lze zkrátit jednu z nejviditelnějších částí celého procesu, a to samotnou montáž nadzemní konstrukce.
Liberecký projekt není jediným případem, kdy české bytové stavebnictví zkouší nahradit část klasických postupů prefabrikací a dřevem. V pražských Řeporyjích už vznikl projekt Timber Praha se 62 byty, jehož vícepodlažní domy využívají masivní dřevěné CLT panely. Další podobný směr nyní zkouší Skanska v Radlicích, kde jeden z bytových domů projektu D.O.K. Radlice kombinuje betonové základy s prefabrikovanými dřevěnými stěnami a stropy.
CREE jde ale ještě dál v míře prefabrikace a rychlosti samotné montáže. Podle Syneru je Nová Kunratická prvním vícepodlažním bytovým projektem v Česku realizovaným právě tímto hybridním systémem kombinujícím dřevo a beton.
Skanska spouští v Radlicích projekt D.O.K. za 1,6 miliardy korun. Největší pozornost poutá čtyřpodlažní dřevostavba Dřevák, která využije nově povolené výškové limity. Ceny bytů startují na šesti milionech.
Skanska staví novou pražskou čtvrť. I ze dřeva
Reality
Skanska spouští v Radlicích projekt D.O.K. za 1,6 miliardy korun. Největší pozornost poutá čtyřpodlažní dřevostavba Dřevák, která využije nově povolené výškové limity. Ceny bytů startují na šesti milionech.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.