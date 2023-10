Vietnamská automobilka VinFast zažívá boom. Čtvrtletní tržby jí stouply o 159 procent

Vietnamskému výrobci elektromobilů VinFast vzrostly ve třetím čtvrtletí tržby o 159 procent na 343 milionů dolarů (osm miliard korun) díky růstu prodeje aut. Společnost však prohloubila ztrátu o 34 procent na 623 milionů dolarů.

V prohlášení VinFast rovněž uvedl, že plánuje montážní závod v Indii, která je třetím největším výrobcem automobilů na světě. Ve třetím čtvrtletí také automobilka zřídila dceřinou společnost v Indonésii, kde rovněž hodlá zřídit montážní závod. Chce tak využít vládní pobídky pro výrobu elektromobilů v těchto zemích. Každý závod by měl mít roční kapacitu 50 tisíc vozů.

K prohloubení čisté ztráty přispěly vyšší náklady na úroky a vyšší ztráta z finančních nástrojů. Ty kompenzovaly příznivý vliv nižších provozních výdajů.

Společnost ve třetím čtvrtletí dodala zákazníkům 10 027 elektromobilů. To bylo o 5,2 procenta více než ve druhém čtvrtletí a prodej poprvé překonal hranici 10 tisíc vozů. Loni ve třetím čtvrtletí firma dodala zákazníkům jen 153 elektromobilů. Kromě elektromobilů vyrábí firma také elektrické motorky.

VinFast se snaží posílit svoji pozici v zahraničí. Potýká se však s problémy poté, co na začátku roku dobrovolně svolal ke kontrole první várku 999 svých vozů dodaných do Spojených států. Ještě letos chce automobilka zahájit dodávky svých vozů do Evropy.

VinFast je první vietnamskou automobilovou značkou a je součástí konglomerátu Vingroup. Zakladatelem a největším akcionářem je nejbohatší Vietnamec Pham Nhat Vuong. Automobilka byla založena v roce 2017 a výrobu elektromobilů zahájila v roce 2021. Podnik v srpnu vstoupil na burzu v New Yorku.