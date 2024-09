Jen elektromobily? Kdepak. Volvo mění své plány do budoucna

Švédská automobilka Volvo Cars zrušila svůj plán, podle kterého chtěla od roku 2030 nabízet pouze elektromobily. Místo toho hodlá mít v nabídce i hybridní vozy, oznámila dnes společnost v prohlášení. Reaguje tak na měnící se podmínky na trhu a požadavky zákazníků.

Volvo Cars vlastní čínská společnost Geely Holding. Automobilka patřila mezi první zavedené výrobce automobilů, kteří slíbili úplný přechod na výrobu elektromobilů. Firma zdůraznila, že jejím dlouhodobým cílem zůstává stát se výrobcem plně elektrických vozů.

Velké automobilky zaznamenaly zpomalení poptávky po elektromobilech. Částečně je to kvůli nedostatku cenově dostupných modelů a pomalému zavádění nabíjecích míst. Zároveň se připravují na dopad evropských cel na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně.

Spalovací motor jako záloha

Automobilka uvedla, že jejím cílem nově je, aby do roku 2030 bylo 90 až 100 procent jejích prodaných vozů plně elektrických nebo plug-in hybridních modelů, které jsou nabíjené ze zásuvky, ale mají i spalovací motor pro případ, že by se baterie vybila. Zhruba deset procent mají tvořit tzv. mild hybridy, kde je elektrický pohon pouze doplňkem spalovacího motoru.

Rostoucí poptávka po hybridních vozech vyvolala strategickou změnu v celém odvětví, které původně počítalo s tím, že budou hybridy postupně vyřazeny ve prospěch plně elektrických vozů. Toyota, která je z velkých automobilek nejpomalejší ve vývoji elektromobilů, nadále výrazně sází na hybridy a zvyšuje počet svých modelů. Francouzský Renault uvedl, že bude pokračovat v uvádění hybridních modelů na trh. Obavy řidičů z dojezdu jsou jedním z důvodů, proč se kupující přiklánějí k hybridům, které jsou často i cenově dostupnější, upozornila agentura Reuters.

Automobilka nyní očekává, že do roku 2025 budou mít elektromobily a hybridy na jejím celkovém objemu prodeje podíl 50 až 60 procent. Předchozí cíl z roku 2021 počítal s tím, že v roce 2025 se budou elektromobily podílet na prodeji nejméně polovinou a zbytek budou tvořit hybridy.

„Jsme pevně přesvědčeni, že naše budoucnost je elektrická,“ řekl generální ředitel Jim Rowan. „Je však jasné, že přechod na elektrifikaci nebude lineární a zákazníci a trhy se pohybují různou rychlostí.“

Ve druhém čtvrtletí letošního roku podíl plně elektrických vozů v modelové řadě Volva činil 26 procent. Podíl elektrifikovaných vozů, tedy elektromobilů a plug-in hybridů, byl 48 procent.