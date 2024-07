Stanislav Šulc: Čeští technologičtí miliardáři cílí na léky. Lékárenství čeká revoluce

Český prodej léčiv projde radikální proměnou. A v jejím centru budou tuzemští miliardáři, kteří své jmění vydělali v e-commerce. Své know-how nyní velmi pravděpodobně využijí právě v segmentu, který do velké míry stále reprezentují kamenné prodejny, poradenství a uklidňující hlas prodejců.

Zdánlivě jde o standardní byznysovou zprávu. Tomáš Čupr poskytne úvěrovou linku do výše až 80 milionů korun české lékárenské skupině Pilulka Lékárny. To klíčové je však v následujících dvou větách: „Součástí dohody je opce na získání kontrolního podílu ve společnosti Pilulka Lékárny. Pilulka, jejíž hospodaření je v posledních letech ztrátové, peníze použije na zvýšení pracovního kapitálu a úhrady pohledávek dodavatelů.“

Tedy volně přeloženo do normálštiny: Pilulka posledním úpisem akcií na pražské burze nezískala dostatek peněz, aby zvládla pokrýt potřebné náklady a musí peníze hledat jinde. Za to jsou zakladatelé ochotní vzdát se kontrolního podílu ve firmě, kterou založili.

Tedy druhý překlad do ještě lidštějšího jazyka: finanční situace v Pilulce není úplně dobrá.

Čupr: Alza si rozebere lékárenský e-commerce s Maxem

Výše zmíněné tak vlastně naznačuje, že Tomáš Čupr, přinejmenším jako investor, nakonec do Pilulky nějak vstoupí a pravděpodobně to bude s velkým podílem. Koho a jak pak nechá firmu řídit, je asi předčasné předjímat.

Celá situace je ale zajímavá i z dalšího pohledu. Letos v květnu zveřejnila v Obchodním rejstříku Alza Aleše Zavorala, že vstupuje do firmy Other Corp. Ta přitom vlastní lékárnu Alphega. Právě lékárenský byznys Alza zatím ve svém portfoliu neměla a tímto může zahájit expanzi tímto směrem.

Právě Tomáš Čupr na to reagoval poměrně radikálním tweetem: „Jak znám Alzu, Aleše a Sáďu, tak bych jim věřil :-) Rozeberou si lékarenský ecomm s Maxem a RIP zbytek. Infrastruktura je zásadní.“

Do půlnoci objednáš…

Nyní přitom Tomáš Čupr uskutečnil první krok v přípravě k potenciálnímu vstupu do stejného byznysu. Ten přitom není vůbec jednoduchý. Vedle Dr. Maxe tu je ještě Benu, které na e-commerce byznysu dost uspělo. Ostatně Benu má dlouhodobou spolupráci právě s Rohlik.cz

Je tedy otázkou, jestli by si Čupr při případném převzetí kontrolního podílu v Pilulce opravdu podíl nechal, nebo by jej poslal dál. Kandidáti by se jistě našli, ať už mezi stávajícími hráči na lékárenském trhu, nebo mezi místními miliardáři.

Jisté však je, že lékárenství nezůstane takové, jak je známe. Čeká je ještě důslednější disrupce směrem k e-commerce, a to nejen pro volně prodejná léčiva, ale i pro ty na předpis. Právě u těchto léků přitom bude zcela zásadní možnost „Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš“.

Čupr i Zavoral v same-day delivery mají hodně bohaté zkušenosti. Takže je jasné, že na tuto změnu jsou připravení lépe než kdokoli jiný.