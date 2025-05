Ve stavebnictví jsem se naučila mít ostré lokty, říká jednatelka CS-BETON Petra Čopová

Petra Čopová je ženou, která dokázala propojit náročnou profesní dráhu s rodinným životem a dnes působí jako jednatelka stavební rodinné firmy CS-BETON. Je klasickým příkladem manažerky v tradičně mužském oboru. Aby se prosadila, musela tomu uzpůsobit svůj přístup k práci a ochotu učit se novým věcem. Poté, co dvakrát vyhořela, přehodnotila i své pracovní tempo. Dnes si umí najít čas sama na sebe, hlavně na svůj milovaný sport.

Než jste nastoupila do vedení rodinné firmy, živila jste se jako právnička . Proč jste se rozhodla opustit vlastní právní praxi a vrhnout se do stavebnictví?

Po letech vedení vlastní advokátní kanceláře jsem si uvědomila, že i když právo bylo pro mě zajímavé a úspěšné, z dlouhodobého hlediska mi chyběl ten okamžitý dopad a rychlé výsledky. V advokacii musíte čekat měsíce a někdy roky, než se něco vyřeší. A to pro mě bylo frustrující. Naopak ve stavebnictví je vše mnohem rychlejší. Vstoupit do rodinného podniku pro mě byla přirozená volba. Vždy jsem věděla, že jednou budu součástí CS-BETON, ale nejdříve jsem si chtěla prošlapat vlastní cestu.

Proč vaše prvotní volba padla právě na advokacii?

Vždycky jsem se ráda učila. Naštěstí mám dobrou paměť a troufnu si o sobě říct, že i logické myšlení bylo vždy mu silnou stránkou. Zároveň v tom byla i lehce idealistická představa, že budu pomáhat druhým. Nutno říct, že to byla nakonec i jedna z věcí, která mě přiměla změnit obor. Výsledek nemáte nikdy ve svých rukou. To, že uděláte všechno, co je ve vašich silách, ale klient svůj spor přesto prohraje, je už samo o sobě těžce demotivující. Když mu pak ještě máte poslat fakturu, tak to není nepříjemné jen největšímu cynikovi.

Jak se vám podařilo adaptovat se v rodinné firmě a jaké to je pracovat s rodinou?

Rodinný byznys má svá specifika. I když jsme si s otcem a bratrem velmi blízcí, musela jsem se naučit, jak se přizpůsobit různým pracovním stylům. Každý z nás má svoji odpovědnost a roli, a i když občas dojde k diskusi, respektujeme se. Na začátku to bylo náročné, ale časem jsme si vybudovali efektivní komunikaci a strategii, jak pracovat společně a zároveň udržovat pevné rodinné vztahy.

Stavebnictví je hodně mužský svět, což má svá specifika, jak jste se s nimi popasovala?

Stavebnictví je opravdu stále většinově mužský svět. A pro nějaký ten ostřejší výraz se nechodí daleko. Na začátku to pro mě byla velká změna. Musela jsem se naučit, jak se prosadit, i když moje přirozená povaha není příliš konfrontační. V advokacii jsem byla zvyklá na tvrdou komunikaci, ale stavebnictví je přece jen ještě přímější a někdy i drsnější. Věci se zkrátka občas říkají bez okolků tak, jak jsou. Byl to proces učení, ale s časem jsem pochopila, že je potřeba si řadu věcí nebrat osobně, a jít do toho s odhodláním a zdravou dávkou asertivity.

Ve vašem současné oboru jste jistě často pod velkým tlakem, jak se s ním vyrovnáváte?

Vždy jsem věděla, že podnikání není jen o číslech. Je to především o lidech. Během mé zkušenosti v rodinné firmě jsem se naučila, že vedení není jen o strategických rozhodnutích, ale i o schopnosti ostatní motivovat, řešit krizové situace a umět se posunout dál i v okamžicích, kdy se vše kolem zdá být na pokraji kolapsu. Každý den přináší nové výzvy, ale to je to, co mě na mé práci baví.

Dnes jste jednatelkou velké úspěšné firmy. V poměrně nízkém věku jste vedla vlastní advokátní praxi. Jak se vám podařilo skloubit kariéru s rodinným životem?

To je stále otázka, na kterou se snažím najít odpověď. Vlastní advokátní praxe byla v tomto velkou výhodou, prostě jsem měla děti s sebou v práci. A že jí bylo hodně… Když byly děti, veškerý volný čas jsem věnovala rodině. Brala jsem to jako něco přirozeného. S postupem času, jak děti dospěly a už mě skoro nepotřebují, jsem začala víc přemýšlet i o sobě. Přiznám se, že mě zpočátku trošku zaskočil syndrom prázdného hnízda. Mám ráda sport – běh, kolo, golf. Dříve jsem na něj neměla tolik času, kolik bych chtěla. Dnes je ale pohyb nedílnou součástí mého života, což mi pomáhá nejen zůstat fyzicky aktivní, ale i mentálně v rovnováze.

Znamená to, že jste trošku zpomalila i v práci?

Určitě. I když musím přiznat, že to bylo trochu z donucení, když jsem několikrát vyhořela. Zase je to důkaz, že všechno zlé je k něčemu dobré. Neznamená to samozřejmě, že bych trávila odpoledne u kadeřníka nebo ve čtvrtek odjížděla na chalupu. Ale snažím se už nepracovat 12 a více hodin denně nebo o víkendech.

To pořád zní jako dost zběsilé pracovní tempo. Není to taky tím, že svůj čas investujete do vlastní firmy?

Spíš je to o osobním nastavení a souvisí to i s generační otázkou. Nechci znít staromódně, ale dnešní mladá generace je prostě jiná. Nevyhledávají závazky ani zodpovědnost a volný čas je pro ně cennější než peníze. Nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně. Prostě to tak je.

V CS-BETON máte na starosti marketing, právo, HR a taky ESG. Jak se vyrovnáváte s nároky na udržitelnost ve stavebnictví?

Ekologii a ochranu životního prostředí považujeme za přirozenou součást našeho podnikání a ke snižování uhlíkové stopy přistupujeme velmi aktivně. Je ale potřeba zavádět taková opatření, která jsou ekologická a zároveň dávají ekonomický smysl. Jednou z velkých příležitostí je cirkularita v souvislosti s odpady. Vloni jsme proto zprovoznili novou drticí linku, díky které získáváme recyklát pro další výrobu a zároveň minimalizujeme odpad. Letos jsme zprovoznili také tři fotovoltaické elektrárny na našich výrobních závodech. Investovali jsme také do nákupu nákladních automobilů s nízkými emisemi, do zateplení budov či výměny světelných zařízení za úspornější.

Jaké jsou vaše (pracovní) plány do budoucna?

Osobně bych ráda pokračovala v rozvoji firmy a její diversifikaci na zahraniční trhy. Pro CS-BETON je důležité stále inovovat a přinášet něco nového. I v těžších obdobích bychom měli hledat příležitosti, jak růst. A co se týče rodinné dynamiky, doufám, že naše rodinné hodnoty zůstanou ve firmě pevně zakotveny i v budoucnu, protože to je to, co nás odlišuje od jiných firem.

Co přesně tím máte na mysli?

Pro nás je klíčová otevřená komunikace a vzájemný respekt. Jako rodina se vnímáme nejen my navzájem, ale i naše vztahy se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci. Držíme se zásady: co slíbíme, to dodržíme. Ať už se jedná o kvalitu, termíny nebo servis. Rodinný podnik pro nás znamená víc než jen obchod – je to o hodnotách, které společně sdílíme.