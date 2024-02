Úzkokolejka má dostat novou šanci. Obce však po jejím provozování příliš netouží

Věřitelé zadlužené firmy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), která je v úpadku, schválili její možnou reorganizaci. Investor, jímž by měla být firma Good thing, chce o koupi úzkokolejných drah na jihu Čech a Vysočině jednat s obcemi. Reorganizační návrh počítá s tím, že by dráhu koupily obce. Část vozů by koupila firma Swietelsky Rail CZ. Krajský soud v Českých Budějovicích již dvakrát poslal firmu JHMD do konkurzu, pokaždé ale jeho rozhodnutí zrušil Vrchní soud v Praze.

Krajský soud v Českých Budějovicích povolí reorganizaci firmy, řekl soudce Zdeněk Strnad. Věřitel Jan Kysela uvedl, že do 120 dní předloží reorganizační plán. Firma JHMD je v úpadku od října 2022, kdy provoz vlaků zastavila. Dluží 350 milionů korun, vyplývá z přehledu pohledávek. Vlaky by mohly opět jezdit od června, řekl insolvenční správce David Jánošík. Firma by se dala prodat až za 121 milionů korun, vyplývá ze znaleckého posudku. "Reorganizace dává docela dobrý základ tomu, aby se vlaky letos znovu rozjely, a pokud se to podaří, mohla by úzkokolejku čekat pěkná budoucnost,“ řekl novinářům Jánošík. Měsíční náklady na provoz podniku vyčíslila konkursní správkyně na 600 až 750 tisíc korun.

Na úzkokolejce nyní funguje pouze opravárenská dílna v Jindřichově Hradci. Další zaměstnanci průběžně kontrolují a udržují trať a všechny budovy. Na některých nádražích nadále nabízí ubytovací služby.

Jihočeský kraj je připravený objednat prázdninový provoz vlaků na úzkokolejce u dopravce, který bude mít všechna povolení. Kraj na to letos vyčlenil pět milionů korun, řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Jihočeský kraj a Vysočina zajišťují v trase náhradní autobusovou dopravu.

"Jak jsem k tomu reorganizačnímu návrhu byl nedůvěřivý – a stále si myslím, že obce vám koupi neodkývají – tak řada mých pochybností odpadla. Podstatné je, aby dlužník přežil," řekl soudce Strnad. Návrh představil věřitel Jan Kysela, někdejší člen vedení JHMD a její akcionář. Cílem je obnovit provoz a předat aktiva do rukou veřejnoprávního subjektu, aby se zajistila udržitelnost, uvedl. Státní zástupkyně Michaela Hojdarová řekla, že návrh má reálný základ a cíl.

Strategický investor, firma Good thing, by koupila od JHMD část aktiv, nemovitosti a stoprocentní podíl v dceřiné firmě JHMD, společnosti Správa úzkokolejných drah. „Počítáme, že bychom jednali s obcemi,“ řekl Kyselův advokát Michal Žižlavský. Soudce v první fázi jednání pochyboval, zda obce budou mít na nákup drah peníze. Senátor Jaroslav Chalupský, který je i opoziční jindřichohradecký zastupitel (Hradec srdcem a rozumem) řekl, že reorganizační návrh obsahuje lži.

Peníze jen na zabezpečení

Obce ze spolku Jindřichohradecká úzkokolejná dráha daly část peněz na žádost o bezpečnostní osvědčení k provozu dráhy, kterou podala Správa úzkokolejných drah k Drážnímu úřadu. Díky osvědčení lze provozovat vlaky. Zástupce firmy Swietelsky Rail CZ, která má obrat 2,5 miliardy, u soudu řekl, že firma by od JHMD koupila některé vozy, "část majetkové podstaty." Tato firma má také zájem o údržbu trati, ale ne o provoz.

Stoprocentním vlastníkem firmy Good thing, která vznikla v listopadu 2022, je firma WTT. Ta patří ke třem zájemcům o provoz tratí. Zájem jezdit na úzkokolejce má také firma Gepard Express a jedna polská firma, řekl Jánošík. Dále uvedl, že zájem koupit majetek úzkokolejky mají dvě české firmy a jedna zahraniční. Firma Good thing vznikla, aby firma WTT získala licenci na osobní dopravu, řekl u soudu její zástupce Jiří Vokoun.

„Soud neshledal žádné důvody pro to, aby návrh reorganizace pro nepoctivost zamítl. Jenom doufám, že navrhující věřitel (Kysela) dostojí svému slovu a předloží návrh, který bude splňovat to, co dnes věřitelům, zaměstnancům dlužníka (JHMD), obcím a všem kolem přislíbil,“ řekl soudce Strnad. Město Jindřichův Hradec je připravené poskytnout Kyselovi veškerou součinnost, sdělil jindřichohradecký starosta Michal Kozár. „Věřím, že věřitelský výbor se rozhodl správně a ve prospěch zachování provozu na dráze,“uvedl Kozár.

400 tisíc pasažárů ročně

Firma JHMD je v úpadku od podzimu 2022. Provoz vlaků zastavila, protože nemá potřebná povolení Drážního úřadu, aby mohla vlaky provozovat. Podle soudu dluží kolem 360 milionů korun. Firma nemá na splácení dluhů. Argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy. Soud bude znovu posuzovat reorganizační návrh společnosti.

JHMD vlastní a provozuje úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech podle staršího vyjádření firmy přepravily ročně zhruba 400 tisíc cestujících. Dvě třetiny tratí jsou na území jižních Čech. V halách a na nádražích stojí asi 40 vagonů a lokomotiv, uvedl v únoru soud. Dva historické vagony převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka. V místech, kudy vedou úzkokolejky, provozují zatím náhradní autobusovou dopravu Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897.