Miliardová investice u Ostravy. Do průmyslové zóny v Mošnově přichází BMW

Ostravští zastupitelé schválili prodej pozemků ve strategické průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku společnosti OAMP Hall 6. Nájemcem, kterého má firma do areálu přivést, je německý výrobce automobilů BMW.

Ostravský primátor Jan Dohnal (ODS) řekl novinářům, že investice dosáhne 3,4 miliardy korun a vzniknout tam má logistické centrum, které nabídne přes 1000 pracovních míst. Z prodeje pozemků obdrží stát 429 milionů korun bez DPH.

Pozemky mají dohromady rozlohu více než 51 hektarů, město si je už několik let drželo jako rezervu právě pro strategického investora. Celá průmyslová zóna v Mošnově byla připravovaná od roku 2014 za finanční prostředky státu.

Zájmové území, které je předmětem prodeje

Zastupitelé rozhodovali mezi dvěma nabídkami. Druhý zájemce Panattoni nabízel za pozemky bez DPH více než 515 milionů korun, ale za specifických podmínek, a navíc neuvedl jméno konkrétního investora.

„Byla to opravdu jediná konkrétní nabídka na konkrétní záměr, který teď v daném čase přinese jednak kvalitního investora a jednak velký počet pracovních míst, takže to rozhodování i na poli zastupitelstva nebylo příliš složité,“ řekl ke schválení nabídky OAMP primátor.

Některým opozičním zastupitelům vadila například jednostranná orientace na automobilový průmysl. Třeba Josef Babka (KSČM) řekl, že se proto hlasování zdrží.

„Je samozřejmě pravdou, že automotive průmysl je dneska jedním z hnacích motoru obecně české ekonomiky. Na druhou stranu asi se nedá úplně predikovat, že společnost BMW, která je koncovým uživatelem prodaných pozemků, je slabá společnost a že bychom tady měli očekávat nějaké velké turbulence. Je to investice, na které se pracovalo řadu měsíců, možná i let,“ řekl Dohnal.

Nová pracovní místa

Šlo podle něj o prodej jednoho z největších pozemků v historii města, a tedy zásadní záležitost. „Víme, jak probíhá dneska situace v Liberty. Víme, jaký tam je tlak, asi víme, že to nedopadne úplně dobře úplně pro všechny zaměstnance, takže samozřejmě jakýkoliv příliv nových pracovních míst v regionu je jenom dobře. Na druhou stranu je si třeba říci, že už dneska nám i určité počty zaměstnanců na pracovním trhu chybí,“ řekl primátor.

Stavět by se mohlo začít letos. „Dojde k podpisu smlouvy, začne jakási stavební příprava, projektová příprava samotného záměru. Věřím, že někdy v průběhu dvou let by to mohlo být postaveno, s tím, že následně by tam mohly najít práci vyšší stovky, spíše více než 1000 zaměstnanců,“ řekl Dohnal.

Většina ploch v mošnovské zóně už je zastavěna, vznikly tam stovky pracovních míst. Je tam terminál kombinované dopravy, působí tam například společnosti DHL, Skladon, ABB, Barum Continental, Hyundai Glovis nebo Česká pošta.

Ostrava má v zóně poslední plochu, v minulosti tam byl vojenský areál. „Aktuálně v průmyslové zóně Mošnov připravujeme poslední rozvojové území, které by mělo mít nějakých 17 hektarů,“ řekl primátor.

