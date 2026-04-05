Ukrajinci v Česku zakládají stále více firem. Jen loni jich bylo přes dva tisíce
V Česku vzniklo loni 2206 firem výhradně vlastněných Ukrajinci, což bylo o 50 procent více než v roce 2021. Cizinci vlastní pětinu nových společností, nejčastěji jsou to Ukrajinci a Slováci. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
V Česku v loňském roce vzniklo 32 380 společností s vlastníkem pouze z jedné země. Stoprocentně vlastněných občany ČR bylo 80 procent z nich. Pětinu tedy vlastnili občané jiných zemí. Druhý největší podíl tvořily firmy s majiteli z Ukrajiny. Vzniklo jich 2206, tedy sedm procent ze všech vzniklých společností. Firem stoprocentně vlastněných Slováky na český trh vstoupilo 1528, asi pět procent z celkového počtu.
"Od roku 2021 lze vidět postupný nárůst počtu firem se stoprocentními vlastníky z Ukrajiny a Slovenska. Počet těchto společností se mezi lety 2021 až 2025 zvýšil zhruba o polovinu. O více než třetinu se v tomto období zvýšil i počet firem stoprocentně vlastněných Rumuny. Jejich celkový počet je ale téměř desetkrát nižší než u firem vlastněných Slováky," uvedl analytik aplikace Cribis Jan Cikler.
Analýza se zabývala celkovým počtem 216 412 vzniklých firem od roku 2018 do roku 2025. V roce 2018 jich na trh vstoupilo 26 366, v loňském roce o pětinu více. "Podíl českých vlastníků je dlouhodobě stabilní, nové firmy vlastněné občany jiných zemí tak nevznikají na úkor tuzemských společností. Spíše se mění struktura zahraničních vlastníků a firem vlastněných občany Ukrajiny nebo Slovenska přibývá na úkor ostatních zemí," upozornil Cikler.
Mezi deseti nejčastějšími stoprocentními vlastníky založených společností jsou převážně občané zemí EU a Británie. Objevují se i subjekty vlastněné lidmi z Ruska. Jejich počet klesl z 331 v roce 2018 na 181 v loňském roce. Na trh jich vstoupilo o 45 procent méně. Loni na trh vstoupilo také 159 firem stoprocentně vlastněných občany Vietnamu.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.