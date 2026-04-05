Ukrajinci v Česku zakládají stále více firem. Jen loni jich bylo přes dva tisíce

ČTK

V Česku vzniklo loni 2206 firem výhradně vlastněných Ukrajinci, což bylo o 50 procent více než v roce 2021. Cizinci vlastní pětinu nových společností, nejčastěji jsou to Ukrajinci a Slováci. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

V Česku v loňském roce vzniklo 32 380 společností s vlastníkem pouze z jedné země. Stoprocentně vlastněných občany ČR bylo 80 procent z nich. Pětinu tedy vlastnili občané jiných zemí. Druhý největší podíl tvořily firmy s majiteli z Ukrajiny. Vzniklo jich 2206, tedy sedm procent ze všech vzniklých společností. Firem stoprocentně vlastněných Slováky na český trh vstoupilo 1528, asi pět procent z celkového počtu.

"Od roku 2021 lze vidět postupný nárůst počtu firem se stoprocentními vlastníky z Ukrajiny a Slovenska. Počet těchto společností se mezi lety 2021 až 2025 zvýšil zhruba o polovinu. O více než třetinu se v tomto období zvýšil i počet firem stoprocentně vlastněných Rumuny. Jejich celkový počet je ale téměř desetkrát nižší než u firem vlastněných Slováky," uvedl analytik aplikace Cribis Jan Cikler.

Analýza se zabývala celkovým počtem 216 412 vzniklých firem od roku 2018 do roku 2025. V roce 2018 jich na trh vstoupilo 26 366, v loňském roce o pětinu více. "Podíl českých vlastníků je dlouhodobě stabilní, nové firmy vlastněné občany jiných zemí tak nevznikají na úkor tuzemských společností. Spíše se mění struktura zahraničních vlastníků a firem vlastněných občany Ukrajiny nebo Slovenska přibývá na úkor ostatních zemí," upozornil Cikler.

Mezi deseti nejčastějšími stoprocentními vlastníky založených společností jsou převážně občané zemí EU a Británie. Objevují se i subjekty vlastněné lidmi z Ruska. Jejich počet klesl z 331 v roce 2018 na 181 v loňském roce. Na trh jich vstoupilo o 45 procent méně. Loni na trh vstoupilo také 159 firem stoprocentně vlastněných občany Vietnamu.

Související

Robert Novotný, partner Haven Advvisory

Novotný z Haven Advisory: Předání majetku je strategické rozhodnutí. Věk není podstatný

Názory

Stanislav Šulc, Newstream & Partner

Přečíst článek

Konec velkého přátelství. Buffett nejspíš utne financování Gatesovy nadace kvůli Epsteinovi

ČTK

Americký miliardář a investor Warren Buffett zvažuje, že přestane přispívat charitativní nadaci manželů Billa a Melindy Gatesových. Svou podporu přehodnocuje poté, co vyšly najevo vazby spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Informuje o tom server CNBC.

Odhalení ze spisů o Epsteinovi vážně narušila a možná i ukončila slavné přátelství Buffetta s Gatesem. Nyní by mohla Buffetta přimět k tomu, aby přestal každoročně poskytovat miliardové dary nadaci Gatesových, píše CNBC.

Buffett ve více než hodinovém rozhovoru odvysílaném v úterním pořadu "Squawk Box" řekl, že s Gatesem "vůbec nemluvil od té doby, co byla celá věc odhalena." Na otázku, zda jsou s Gatesem stále dobrými přáteli, Buffett odpověděl, že spolu "prožili skvělé časy," ale "dokud se to nevyjasní... prostě si nemyslím, že má smysl o tom moc mluvit."

Americký prezident Donald Trump

Trump a Epstein znovu spolu ve spisech. Chybějící dokumenty budí podezření

Politika

Americké ministerstvo spravedlnosti nezahrnulo do zveřejněných spisů k případu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina dokumenty týkající se obvinění, že prezident Donald Trump před desítkami let sexuálně zneužil nezletilou dívku. Informovala o tom americká média včetně deníku The New York Times, stanice CNN a rozhlasu NPR.

nst

Přečíst článek

Na dotaz, zda bude i nadále přispívat nadaci Gatesových, Buffett řekl: "Počkám a uvidím, jak se to vyvine... Nemusím to rozhodnutí dělat dnes. A ani jsem ho dnes neudělal." "Dozvěděl jsem se věci, o kterých jsem po všechny ty roky neměl tušení." Upřesnil, že si nemyslí, že Gates měl něco společného s dívkami nebo s Epsteinovým ostrovem, ale dodal, že chce znát další informace. Sám je prý rád, že se k Epsteinovi "ani nepřiblížil." Epsteina označil za "senzačního podvodníka", který využíval slabostí druhých, i když to podle Buffetta "neomlouvá ty, kteří se nechali oklamat."

Gates v únoru přiznal, že měl mimomanželské aféry se dvěma Ruskami, ale popřel, že by se podílel na Epsteinových trestných činech. Své vazby na Epsteina označil za obrovskou chybu a omluvil se za ně. Řekl, že nikdy nenavštívil Epsteinův ostrov. Epstein byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

Související

Marmeláda gate. Britové kývli EU na definici oblíbené ovocné zavařeniny, má to ale háček

Pomerančová marmeláda s rakytníkem
Se svolením MarmelLady
ČTK

Marmeláda je už dlouho ikonickým britským pokladem. Recepty některých rodin se předávají z generace na generaci. Již brzy by se ale mohla na pultech britských obchodů mírně změnit její etiketa. Podle nové potravinářské dohody s EU bude muset být klasická marmeláda prodávána jako "citrusová marmeláda", upozornil server televize BBC.

Důvodem této změny je, že Británie při snaze podpořit obchod a zjednodušit export znovu přijme evropská pravidla pro označování potravin. Jenže s jedním rozdílem - Brusel uvolnil pravidla pro označování a poprvé rozšiřuje právní definici marmelády pro evropské trhy i na jiné zavařeniny než ty z citrusových plodů.

Mluvčí britské vlády se snažil uklidnit veřejnost, že britská marmeláda se nemění. Je to jen úprava názvu. Produkt zůstane stejný a dohoda má podle něj podnikům ušetřit starosti s byrokracií.

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Politika

Brexit svého času vzbuzoval vlny emocí jako málokteré politické téma. Dnes však už nikoho moc nezajímá. Vláda se pokouší o dílčí nápravu, populisté téma pomalu opouštějí a veřejnost by podle průzkumů raději obětovala část suverenity za lepší ekonomiku. Podnikatelé, pěstitelé a potravináři na brexit však jen tak nezapomenou, protože jim dodnes značně ukrajuje z jejich zisků.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Evropská pravidla, která byla před brexitem začleněna do britského zákona, stanovila, že označení marmeláda (angl. marmalade) smí v obchodech používat jen pomazánky z citrusových plodů. Ostatní druhy ovocných pomazánek se musí prodávat pod názvem džem (jam) nebo jeho ekvivalentem v místním jazyce. Tato pravidla vznikla díky britskému lobbingu v 70. letech, kdy Británie prosadila speciální obchodní status marmelády z hořkých sevillských pomerančů - směsi, která se díky literární a filmové postavě medvídka Paddingtona stala po celém světě symbolem Británie.

Pravidlo týkající se názvu marmelády se od svého zavedení stalo jazykovou pastí a zdrojem konfliktů mezi potravinářskými regulátory v celé Evropě. V roce 2004 EU pravidlo uvolnila pro prodejce na farmářských trzích v Rakousku a Německu, ale spotřebitele stále mate v zemích jako Španělsko a Itálie, kde se výraz "mermelada" či "marmellata" běžně používá pro pomazánky z jiného ovoce, například švestek nebo fíků.

Jazyková tradice

Jeden německý europoslanec, který po brexitu prosazoval změnu, v roce 2017 uvedl, že pravidla odporují německé jazykové tradici. Nyní Brusel pravidla aktualizoval a od června budou moci všechny členské státy EU prodávat pod názvem marmeláda i zavařeniny z jiného ovoce než z citrusů. V souladu s mezinárodními normami ale budou muset být citrusové zavařeniny odlišené jako samostatný druh, a budou se tak nově prodávat pod názvem citrusová marmeláda.

Britská vláda uvedla, že vyhláška o marmeládách patří mezi 76 aktualizovaných potravinářských předpisů EU, které budou platit v celé zemi, pokud bude dohodnuta širší dohoda o potravinách. Časový rámec pro zavedení pravidla v Británii zatím není známý. Očekává se, že dohoda vstoupí v platnost v polovině roku 2027.

Zatím není jasné, jak moc si změny všimnou zákazníci a zda "dlouhá ruka marmeládového zákona" změní, co si Britové pod marmeládou představují. Soutěž World Marmalade Awards, která se koná v hrabství Cumbria v severozápadní Anglii, ale zůstane i nadále vyhrazená citrusovým pomazánkám s cílem ukázat poctivou britskou marmeládu - tu pravou, kterou Britové jedí už po staletí, od Alžběty I. až po Jamese Bonda, uvedla ředitelka soutěže Beatrice McCoshová.

Související

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek
