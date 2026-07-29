UBS a Deutsche Bank překonaly očekávání. Vydělaly desítky miliard a chystají odkupy akcií
Evropským bankovním gigantům se ve druhém čtvrtletí dařilo lépe, než předpokládali analytici. Německá Deutsche Bank zvýšila čistý zisk o deset procent, švýcarská UBS dokonce o 17 procent. Obě banky nyní plánují rozsáhlé odkupy vlastních akcií.
Deutsche Bank ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o deset procent na 1,64 miliardy eur, v přepočtu téměř 40 miliard korun. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem kolem 1,38 miliardy eur.
Zisk banky před zdaněním dosáhl 2,68 miliardy eur a jen mírně zaostal za rekordem z roku 2007. Růst hospodaření však částečně přibrzdily náklady, které meziročně stouply o osm procent.
Investiční bankovnictví táhlo Deutsche Bank
Výrazně se dařilo zejména divizi investičního bankovnictví. Její zisk před zdaněním vzrostl téměř o 60 procent na 1,3 miliardy eur.
Evropská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny. Klíčová depozitní sazba zůstává na 2,25 procenta. Bankéři si chtějí počkat, jak se do inflace promítne energetický šok vyvolaný konfliktem na Blízkém východě. Pokud ceny ropy zůstanou vysoko, další zvýšení sazeb může přijít už v září.
ECB si dává pauzu. Sazby může opět zvýšit už v září
Money
Evropská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny. Klíčová depozitní sazba zůstává na 2,25 procenta. Bankéři si chtějí počkat, jak se do inflace promítne energetický šok vyvolaný konfliktem na Blízkém východě. Pokud ceny ropy zůstanou vysoko, další zvýšení sazeb může přijít už v září.
Dobré výsledky chce Deutsche Bank využít také ve prospěch akcionářů. Ve druhé polovině roku plánuje investovat 500 milionů eur do odkupu vlastních akcií.
UBS vydělala téměř 60 miliard korun
Očekávání trhu překonala rovněž největší švýcarská banka UBS. Její čistý zisk vzrostl meziročně o 17 procent na 2,8 miliardy dolarů, tedy přibližně 59,4 miliardy korun. Analytici přitom předpokládali zisk 2,39 miliardy dolarů.
Hospodaření podpořil především růst divizí správy majetku a investičního bankovnictví. Obchodní divize banky zaznamenala rekordní druhé čtvrtletí.
UBS plánuje nejpozději do poloviny příštího roku odkoupit vlastní akcie za tři miliardy dolarů. Nejméně jednu miliardu z této částky chce vynaložit už během následujících tří měsíců.
Po převzetí Credit Suisse pokračuje propouštění
UBS současně pokračuje ve snižování nákladů po převzetí Credit Suisse. Svého někdejšího domácího konkurenta banka získala v roce 2023 poté, co se Credit Suisse kvůli finančním neúspěchům a sérii skandálů dostala do problémů ohrožujících stabilitu globálního finančního systému.
Ve druhém čtvrtletí UBS snížila počet pracovních míst na plný úvazek o 2500. Počet interních zaměstnanců banky tak poprvé od spojení obou institucí klesl pod hranici 100 tisíc.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.