Airbus vydržel ve vzduchu přes 24 hodin. Chystá nejdelší přímou linku světa
Speciálně upravený Airbus A350 absolvoval mimořádný zkušební let z australského Melbourne do francouzského Toulouse. Ve vzduchu strávil 24 hodin a 24 minut a bez mezipřistání překonal více než 23 tisíc kilometrů. Stroj má od příštího roku otevřít cestu k přímému spojení Austrálie s Londýnem a New Yorkem.
Airbus se přiblížil spuštění nejdelších komerčních leteckých linek na světě. Upravený letoun A350-1000ULR v úterý zvládl bez mezipřistání cestu z Melbourne do Toulouse dlouhou 23 075 kilometrů.
Ve vzduchu strávil 24 hodin a 24 minut. Během letu překonal Tichý oceán, Spojené státy, východní Kanadu, jižní část Grónska a Británii, než přistál v továrně Airbusu na jihu Francie.
Z Austrálie do Londýna bez mezipřistání
Test je součástí programu Project Sunrise australské letecké společnosti Qantas. Jeho cílem je propojit východní pobřeží Austrálie s Londýnem a New Yorkem přímými linkami trvajícími přibližně 20 hodin.
Téměř dvacet hodin ve vzduchu, tisíc senzorů a pět tun měřicí techniky. Speciálně upravený Airbus společnosti Qantas zvládl bez mezipřistání cestu z francouzského Toulouse do australského Melbourne. Testovací let je dalším krokem k plánované přímé lince mezi Sydney a Londýnem.
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Téměř dvacet hodin ve vzduchu, tisíc senzorů a pět tun měřicí techniky. Speciálně upravený Airbus společnosti Qantas zvládl bez mezipřistání cestu z francouzského Toulouse do australského Melbourne. Testovací let je dalším krokem k plánované přímé lince mezi Sydney a Londýnem.
Cestující by se díky nim vyhnuli dosavadním mezipřistáním. Qantas předpokládá, že každodenní přímé spojení mezi Sydney a Londýnem zahájí v říjnu 2027. Doba letu se má v závislosti na trase a povětrnostních podmínkách pohybovat mezi 19 a 21 hodinami.
První speciálně upravený Airbus má dopravce převzít v dubnu příštího roku. Celkem si objednal 12 těchto letadel.
Přídavná nádrž a méně cestujících
A350-1000ULR dostal přídavnou palivovou nádrž, která zvýšila jeho kapacitu o 20 tisíc litrů. Airbus kvůli extrémnímu doletu upravil také další části konstrukce.
Irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital zahájila aerosalon ve Farnborough nákupem 200 nových letadel. U amerického Boeingu si objednala stovku strojů 737 MAX, dalších sto letounů dodá evropský Airbus. Oba výrobci přitom dál bojují s problémy ve výrobě a zpožděnými dodávkami.
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Zprávy z firem
Irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital zahájila aerosalon ve Farnborough nákupem 200 nových letadel. U amerického Boeingu si objednala stovku strojů 737 MAX, dalších sto letounů dodá evropský Airbus. Oba výrobci přitom dál bojují s problémy ve výrobě a zpožděnými dodávkami.
Letadlo nabídne pouze 238 míst, výrazně méně než běžná verze A350-1000. Nižší počet cestujících má nejen snížit hmotnost stroje, ale také zajistit větší pohodlí během mimořádně dlouhých cest. Airbus na letounu provádí sérii zkoušek od června. Podrobnosti o úpravách popsal Airbus.
Let sledovaly miliony lidí
Zkušební let vzbudil mimořádnou pozornost také na internetu. Jeho trasu podle služby Flightradar24 sledovalo přes 3,6 milionu lidí, což z něj udělalo druhý nejsledovanější let v historii platformy.
Dosavadní výrazný rekord mezi obdobnými dálkovými lety držel Boeing 777-200LR Worldliner. V roce 2005 urazil při letu z Hongkongu do Londýna 21 601,7 kilometru a ve vzduchu strávil 22 hodin a 42 minut. Nový Airbus tento výkon překonal téměř o dvě hodiny.
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