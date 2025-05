Dopis čtenáře: Při maturitě se má zkoušet, co se učí na škole. Žádné chytáky

Na komentář Dalibora Martínka s titulkem „Bordel kolem maturit. Kdo je tady hloupý? Vláda, nebo studenti,“ který jsme vydali 9. května, reagovala řada čtenářů. Některé z reakcí zveřejňujeme.

Nezáleží na ministrovi, ale na dětech

Vnučka nyní maturuje na gymnáziu. Volali jsme jí, jak dopadla. Na základě dění na sítích jsem z toho měl trochu obavy. Když jsem jí to řekl, tak se začala smát. Prý, že to byla brnkačka. Nepamatuju si přesně předměty, ale z jednoho měla 80 bodů ze 100, z druhého 40 z 50, a z matematiky něco jako 2, její slova. A to posledních osm roků říká, že matematiku nesnáší. Teď jsme měli oslavu, na kterou nepřijela. Její otec ji omlouval, že se „učí“ na maturitu. Komentoval to tak, že ona předstírá, že se učí, a my předstíráme, že jí to věříme. Už je podmínečně přijatá na dvě vysoké školy.

Ještě má o dva roky mladšího bratra. Ten je na osmiletém gymnáziu. To si prosadil sám, proti vůli rodičů. V loňském a předloňské roce se přihlásil na přijímací zkoušky na nečisto. Kdyby tehdejší stěžovatelé slyšeli jeho hodnocení obtížnosti, asi by ze zoufalství páchali hromadné sebevraždy.

Tímto chci naznačit, že největší problém jsou rodiče, kteří si myslí, že mají doma nositele Nobelovy ceny.

Vnučka se asi od čtvrté třídy doma neučí. Prý jí stačí slyšet to ve škole. S vnukem to bylo trochu horší, ten měl a má několik poruch, ale od čtyř roků si jde za svým cílem. Časem ho trochu korigoval, ale směr zůstává stejný. Vím, že svůj cíl dotáhne do zdárného konce.

Ještě máme vnuka který studuje vysokou školu, ten matematiku nesnáší, a přesto si vybral obor, kde ji má. Jenom díky ní mu uteklo o kousek prospěchové stipendium, protože dostal za C. Ten si za svým cílem jde také od čtyř roků. Sice s malou odbočkou, ale vrátil se na ten správný směr.

Chci jenom říct, Cermat, nebo ministr, můžou posr.. co můžou, ale vždy záleží na dětech, co chtějí. A jestli jim to rodiče umožní a podpoří je.

Josef Kuba

Mají lékaři studovat právo?

Hloupé je jednotné nastavení maturit, které je výhodné jen pro studenty gymnázií. Odborné střední školy a učiliště s maturitou své studenty vzdělávají pro odbornou práci, a proto ve výuce a praxi dávají přednost odborným předmětům. Je to stejné, jako by naši politici chtěli po budoucím lékaři, aby zároveň zvládl zkoušku z práva, ČVUT apod.

Marie Váňová

Vietnamci se učí

„Studenti jsou jinde než před dvaceti lety.“ To je pravda. Hloupnou, ztrácejí schopnost úsudku a porozumění textu. V porovnání s Orientálci je propad evropských studentů katastrofální. Takže co s tím? Zjednodušíme jim zkoušky ještě víc, jen aby je udělali všichni a mohli jsme se s Fialou chlubit, jak vysoké procento máme vystudovaných mladých lidí? Kteří se pak půjdou ucházet o místo řidiče vysokozdvižného vozíku k Vietnamcům? Protože jejich děti podobné problémy nemají.

Kateřina Němcová

Špatná škola by neměla dostat peníze

To je tak, když stát zřídí naprosto nesmyslný nepotřebný úřad a pak složitě vymýšlí zdůvodnění, proč musí existovat. Je to prosté - zrušte nesmyslný Cermat a vraťte zkoušky školám a stát ušetří miliardu každým rokem, a navíc skončí každoroční divadlo.

A pokud chcete opravdu posunout školství do 21. století, zrušte maturitní zkoušky úplně. Ať škola hodnotí žáka na základě jeho aktivity a prospěchu během celého studia, a ne nesmyslně čtyři roky práce studenta den ze dne zahodit a celé studium položit na jediný test.

Například v USA nic jako nesmyslný Cermat nemají, tam mají jen národní srovnávací zkoušky, kde stát zjišťuje úroveň a kvalitu znalostí žáků v celé zemi. Ale to není hodnocený test, to je průzkumný test, který na prospěch žáka nemá absolutně žádný vliv.

Na co má tento průzkum vliv je hodnocení kvality dané školy a její financování, ale to je jiné téma, které by v naší polosocialistické zemi nemělo šanci zakořenit. Tady mají právo na peníze všechny školy, bez ohledu na kvalitu vzdělávání. V naší skvělé zemi totiž odpovědnost za kvalitu vzdělávání stát s klidem přehodil na studenty a jejich rodiče.

Přemysl Kadlec

Ať se zkouší z toho, co se učí

Za sebe mohu říci, že absolutně souhlasím s Daliborem Martínkem. Jeho článek je trefný a upozorňuje na to základní. Nesoulad mezi osnovami a přípravou ve školách a kladenými požadavky. Jsem pro vysoké požadavky, ale žáci na ně musí být připraveni.

V žádném případě si nedovoluji házet všechny studenty do jednoho pytle a tvrdit, že jsou jinde než před dvaceti lety, že hloupnou. Co se týká přijímacích zkoušek na střední školy a maturit, tak se mi zdá, že letos nastal určitý mezník oproti jiným rokům.

Všem, kteří nejsou profesí učitelé a chtějí hodnotit práci Cermatu, tak doporučuji, udělejte si testy pro páté, sedmé, deváté třídy a testy maturitní letošní a z předcházejících roků a sami zjistíte, že letošní jsou zvláštní, pro mě zcela za hranou.

Můj názor je, že testy by měly odpovídat látce osnov a jejímu rozsahu, která se ve školách učí.

Ať jsou testy náročné, ale ať jsou náročné každoročně stejně a odpovídají osnovám. Pokud to bude náročné každoročně stejně, tak ti, co se budou chtít připravit, se připraví a dojde k selekci, kdo zná a kdo ne. Je mě přes sedmdesát a každá generace říkala, že ta po ní hloupne a je horší. Určitě to tak nebude a budou hloupí a chytří. Nechme na školách (jak vysokých, tak středních), aby si své hranice, jaké studenty chtějí mít, stanovily samostatně a veškeré typy testů ať jsou každoročně na stejné úrovni.

Už dnes by státy měly ve školách děti připravovat, jak učit lidi, aby nevymřeli, protože AI je k tomu neodvratně dovede.

Zbyšek Malík

Byly tam samé chytáky

Souhlasím s autorem. Taktéž matematické testy pro budoucí středoškoláky byly letos přehnaně obtížné. Zadání by mělo odpovídat učivu ZŠ, ale byly tam samé chytáky. Ani jeden příklad na odlehčení. Testy by měli připravovat zkušení kantoři, jak tomu bylo dříve. Žáci jsou pod tlakem, na některé příklady by potřebovali mnohem více času. Není to ani tak o vědomostech a logice, jako spíše o stresu. A jak píše autor v závěru, že rodiče musí žákům platit celoroční zvláštní přípravu na testy, často jde o tisíce korun. Tak to by mě zajímala odpověď ministra školství, kam tedy směřujeme. Zásady Komenského nám asi už nic neříkají.

Klára Hrdá

