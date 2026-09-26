Saúdská ropa proudí navzdory útokům. Vývoz vyskočil téměř o 80 procent
Saúdská Arábie vyváží nejvíce ropy od začátku války USA a Izraele s Íránem. Zářijové dodávky podle údajů společnosti Kpler dosahují v průměru šesti milionů barelů denně, téměř o 80 procent více než v srpnu. Vývoz roste navzdory útokům na infrastrukturu i přetrvávajícímu nebezpečí pro tankery v Hormuzském průlivu, uvedla CNBC.
Saúdský vývoz ropy se v září vrátil na úroveň měsíčního průměru z roku 2025. Zatímco v srpnu země dodávala na zahraniční trhy průměrně 3,4 milionu barelů denně, tento měsíc je to podle analytické společnosti Kpler šest milionů. Jde o nejvyšší objem od začátku války USA a Izraele s Íránem před sedmi měsíci.
Růst přichází navzdory výraznému vyostření bojů s ozbrojenci podporovanými Íránem. Rijád navíc tento měsíc musel po útoku dronem z Iráku uzavřít důležitý ropovod East-West.
Útok zasáhl klíčovou alternativu k Hormuzu
Ropovod East-West umožňuje přepravovat ropu z nalezišť na východě Saúdské Arábie do přístavu Janbú u Rudého moře. Během konfliktu tak představuje zásadní alternativu k vývozu přes Hormuzský průliv, kde Írán útočí na proplouvající tankery.
Polská skupina Orlen narychlo nakupuje ropu ze Severního moře a prověřuje také dodávky ze Spojených států či Kazachstánu. Reaguje tak na výrazný pokles dovozu ze Saúdské Arábie po útoku na klíčový ropovod. Koncern, pod který patří také český Orlen Unipetrol, zatím ujišťuje, že jeho rafinerie fungují bez omezení.
Saúdská ropa přestává proudit. Orlen shání náhradní dodávky i pro české rafinerie
Zprávy z firem
Polská skupina Orlen narychlo nakupuje ropu ze Severního moře a prověřuje také dodávky ze Spojených států či Kazachstánu. Reaguje tak na výrazný pokles dovozu ze Saúdské Arábie po útoku na klíčový ropovod. Koncern, pod který patří také český Orlen Unipetrol, zatím ujišťuje, že jeho rafinerie fungují bez omezení.
Po uzavření ropovodu cena severomořské ropy Brent vyskočila téměř na 110 dolarů za barel. Později mírně klesla, protože investoři začali více věřit, že dopady výpadku jsou menší, než se původně obávali.
Saúdská Arábie mezitím přesměrovala část vývozu zpět do Hormuzského průlivu. Využívá námořní trasu podél pobřeží Ománu, kterou vymezila americká armáda. Další státy Perského zálivu na ni spoléhají již několik měsíců. Plavba však zůstává nebezpečná kvůli pokračujícím íránským útokům.
Ropovod se podle zdrojů vrací do provozu
Zdroje z odvětví agentuře Reuters sdělily, že ropovod East-West začal na začátku tohoto týdne znovu fungovat. Zpočátku přepravoval malé objemy ropy, dodávky se ale postupně zvyšují. Saúdská Arábie obnovení provozu dosud oficiálně nepotvrdila.
Ruský rozpočet se zhoršuje navzdory dražší ropě a slabšímu rublu. Jedním z důvodů jsou rostoucí náklady na získávání vojáků. Mobilizace by Kremlu mohla nabídnout levnější cestu k doplnění armády, potřebuje k ní ale politickou záminku. I proto stojí za pozornost varování, že Moskva ještě letos chystá „něco velkého“.
Lukáš Kovanda: Rusku nestačí ani drahá ropa. Rostoucí deficit může zesílit hybridní válku proti NATO
Názory
Ruský rozpočet se zhoršuje navzdory dražší ropě a slabšímu rublu. Jedním z důvodů jsou rostoucí náklady na získávání vojáků. Mobilizace by Kremlu mohla nabídnout levnější cestu k doplnění armády, potřebuje k ní ale politickou záminku. I proto stojí za pozornost varování, že Moskva ještě letos chystá „něco velkého“.
Generální ředitel společnosti Saudi Aramco Amín Násir ve čtvrtečním rozhovoru pro japonský list Nikkei uvedl, že dočasná přerušení provozu ropné infrastruktury obvykle trvají několik dní, nikoli týdny či měsíce. Podrobnosti o aktuálním stavu ropovodu však odmítl sdělit.