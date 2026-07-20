T-Mobile vydělal přes sedm miliard. Většinu zisku poslal své německé matce
T-Mobile loni vydělal 7,13 miliardy korun a téměř celý zisk rozdělil své německé mateřské společnosti. Operátor rozšiřoval optiku, 5G i umělou inteligenci.
Český T-Mobile v roce 2025 zvýšil čistý zisk téměř o tři procenta na 7,13 miliardy korun. Rostl mu počet zákazníků i spotřeba mobilních dat. Mateřské skupině Deutsche Telekom operátor vyplatil dividendu 6,72 miliardy korun.
Operátor T-Mobile Czech Republic v roce 2025 zvýšil konsolidovaný čistý zisk o téměř tři procenta na 7,13 miliardy korun. Výnosy ze smluv se zákazníky vzrostly meziročně o 2,6 procenta na 33,18 miliardy korun. Firma to uvedla ve výroční zprávě.
Španělsko sice vyhrálo mistrovství světa, skutečným finančním vítězem je ale FIFA. Ta díky rozšířenému formátu, dynamickým cenám vstupenek a turnaji v Severní Americe inkasovala víc než kdy dřív. Pro fanoušky to ale znamenalo i lístky za tisíce až desítky tisíc dolarů.
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Názory
Španělsko sice vyhrálo mistrovství světa, skutečným finančním vítězem je ale FIFA. Ta díky rozšířenému formátu, dynamickým cenám vstupenek a turnaji v Severní Americe inkasovala víc než kdy dřív. Pro fanoušky to ale znamenalo i lístky za tisíce až desítky tisíc dolarů.
Miliardová dividenda pro Deutsche Telekom
T-Mobile vyplatil mateřské společnosti Deutsche Telekom dividendu 6,72 miliardy korun. Rok předtím žádnou dividendu nevyplatil.
Počet zákazníků meziročně vzrostl o 2,1 procenta na 6,643 milionu. Spotřeba dat v mobilní síti se zvýšila o 20,3 procenta.
Magenta TV má aktuálně 325 tisíc uživatelů a věrnostní program Magenta Moments ke konci roku používalo 1,785 milionu lidí.
Do sítí investoval přes čtyři miliardy
Investice operátora do sítě a související infrastruktury překročily 4,2 miliardy korun. V minulém roce firma zvýšila dostupnost pevného připojení na přibližně 1,3 milionu domácností, přičemž významnou část tvořily optické přípojky.
Od června navíc poskytuje u 800 tisíc přípojek rychlost až dva gigabity za sekundu. Pokračoval také v rozšiřování pokrytí mobilním signálem 5G, které na konci minulého roku dosáhlo 98,39 procenta.
Telekomunikační operátor O2 po devíti letech mění generálního ředitele. Jindřicha Fremutha od září vystřídá dosavadní šéf komerční divize Richard Siebenstich. Fremuth se přesune do mateřské skupiny PPF, kde povede zavádění umělé inteligence napříč telekomunikacemi, médii a finančními službami.
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Zprávy z firem
Telekomunikační operátor O2 po devíti letech mění generálního ředitele. Jindřicha Fremutha od září vystřídá dosavadní šéf komerční divize Richard Siebenstich. Fremuth se přesune do mateřské skupiny PPF, kde povede zavádění umělé inteligence napříč telekomunikacemi, médii a finančními službami.
Umělou inteligenci zpřístupnil zákazníkům
Jedním z největších milníků minulého roku bylo podle zprávy představenstva zpřístupnění nástrojů umělé inteligence zákazníkům.
Operátor představil službu Magenta AI, kterou mohou zákazníci zdarma využívat v aplikaci Můj T-Mobile. Technologii zároveň integroval do zařízení T-Phone 3 a T-Tablet 2.
T-Mobile Czech Republic je součástí globální telekomunikační skupiny Deutsche Telekom.
Vládní regulace cen paliv skončila a ceny u pump začaly růst. Provozovatelé čerpacích stanic už předtím zaznamenali zvýšený zájem řidičů, kteří se předzásobili hlavně motorovou naftou.
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Vládní regulace cen paliv skončila a ceny u pump začaly růst. Provozovatelé čerpacích stanic už předtím zaznamenali zvýšený zájem řidičů, kteří se předzásobili hlavně motorovou naftou.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.