Švýcarsko může přijít o svou největší banku. UBS zvažuje odchod ze země
Největší švýcarská banka UBS zvažuje, že by kvůli přísnějším kapitálovým pravidlům mohla přesunout sídlo ze země. Ve hře je podle The Wall Street Journal koupě americké banky, fúze s evropským konkurentem i prodej americké finanční instituci. Švýcarská vláda po UBS požaduje výrazně vyšší kapitálové rezervy.
Největší švýcarská banka UBS zvažuje krizový scénář, který by ještě donedávna působil téměř nemyslitelně: odchod ze Švýcarska. Podle deníku The Wall Street Journal by k němu mohla přistoupit v případě, že země zpřísní kapitálová pravidla pro systémově významné banky.
UBS podle zdrojů listu prověřuje několik možností. Jednou z nich je koupě americké finanční instituce a přesun sídla do zahraničí. Ve hře má být také fúze s evropským konkurentem nebo prodej celé banky americké společnosti.
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Důvodem jsou plánované změny švýcarské regulace. Vláda chce zpřísnit pravidla pro banky označované jako „příliš velké na to, aby padly“. Reaguje tak na pád Credit Suisse, kterou před třemi lety musela převzít právě UBS poté, co problémy banky začaly ohrožovat stabilitu globálního finančního systému.
Podle vládního návrhu by UBS musela navýšit vlastní bezpečné rezervy o 20 miliard dolarů, tedy přibližně 434 miliard korun. Zahraniční pobočky by navíc musela nově kapitálově krýt ze 100 procent místo současných 60 procent.
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Banka s návrhem nesouhlasí. Tvrdí, že požadavky jsou přehnané a mohly by poškodit její konkurenceschopnost na mezinárodních trzích.
K odchodu ze Švýcarska UBS vyzval také americký investor Artisan Partners. Plánované kapitálové požadavky označil za likvidační a uvedl, že Švýcarsko už podle něj pro banku „není atraktivní ani žádoucí lokalitou“.
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